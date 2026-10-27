Ebola-Ausbruch im Kongo: Zahl der Fälle übersteigt 10.000

In der Demokratischen Republik Kongo steigt die Zahl der gemeldeten Ebola-Fälle auf mehr als 10.000. Auch in weiteren afrikanischen Ländern wurden Infektionen gemeldet.

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens geht durch ein Behandlungszentrum für Ebola-Patienten in der Provinz Nord-Kivu im Osten des Kongo.

In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Infektionen auf 10.060 gestiegen. Seit Bekanntwerden des Ausbruchs Mitte Mai sind 4887 Menschen an der Krankheit gestorben. Das geht laut Reuters aus aktuellen Daten des kongolesischen Gesundheitsinstituts hervor.



Der Ausbruch wird durch die Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus verursacht. Nach Angaben von Reuters ist er der größte und tödlichste Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Kongo. Insgesamt handelt es sich um den zweitgrößten und zweittödlichsten Ausbruch. Nur die Epidemie in Westafrika von 2014 bis 2016 war demnach schwerer. Damals infizierten sich mehr als 28.600 Menschen, über 11.000 starben, vor allem in Guinea, Liberia und Sierra Leone.

Ebola-Fälle in Kenia und Nigeria

Auch in anderen afrikanischen Ländern wurden Infektionen festgestellt. Kenia meldete neun Fälle. Ein Mann war aus dem Kongo über Uganda nach Nairobi gereist und dort gestorben, wie Reuters berichtet.



Nigeria meldete ebenfalls einen Ebola-Fall. Betroffen ist die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten. Nach Angaben der Schweizer Regierung, über die Reuters berichtete, habe sich die Frau vermutlich in Uganda angesteckt. Die Behörden untersuchen weiterhin, wo sie sich infiziert hat. Am Montag wurden die Frau und ihr Ehemann zur medizinischen Behandlung in die Schweiz ausgeflogen.

Auch Uganda war zuvor betroffen. Im Mai und Juni wurden dem Bericht zufolge 20 Ebola-Fälle registriert. Die meisten Infektionen waren aus dem Kongo eingeschleppt worden. Im August erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch in Uganda für beendet. Ugandische Behörden erklärten laut Reuters, dass es derzeit keine Ebola-Fälle im Land gebe. Rückkehrer aus dem Kongo sollen nach Angaben des ugandischen Gesundheitsministers für 21 Tage in Quarantäne kommen.

Impfstoffe und Therapien werden untersucht

Der Ausbruch ist auch deshalb schwer einzudämmen, weil es bislang weder einen speziell für die Bundibugyo-Variante zugelassenen Impfstoff noch eine gezielte Therapie gibt. Zudem könne die Erkrankung nach Angaben der dpa zu Beginn mit Malaria verwechselt werden. Dadurch können sich die Isolation und Behandlung von Infizierten verzögern.

Laut dpa laufen seit Juli klinische Studien zu zwei antiviralen Behandlungsansätzen. In zwei weiteren Studien wird untersucht, ob der bereits zugelassene Ebola-Impfstoff Ervebo auch gegen die Bundibugyo-Variante schützt. (mit dpa)

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