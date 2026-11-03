Auch Passagiere aus Deutschland und Reisende mit Zwischenstopp in den USA sind betroffen. Wer in den vergangenen 21 Tagen im Kongo war, darf grundsätzlich nicht mitfliegen.

Alle Flugreisenden in die USA müssen ab Mittwoch eine neue Gesundheitserklärung abgeben. Darin müssen sie bestätigen, sich in den vergangenen 21 Tagen nicht in der Demokratischen Republik Kongo aufgehalten zu haben. Mit der Vorschrift will die US-Gesundheitsbehörde CDC verhindern, dass Ebola durch den Flugverkehr eingeschleppt wird.



Die Regelung gilt für alle Reisenden auf internationalen Flügen in die USA, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Auch Reisende aus Deutschland, Transitpassagiere und Besatzungsmitglieder sind betroffen. Grundlage ist eine am 28. Oktober geänderte Anordnung der CDC. Sie gilt für Flüge, die ab dem 4. November um 5.59 Uhr deutscher Zeit in die USA starten.

Erklärung vor dem Einsteigen erforderlich

Fluggesellschaften müssen die unterschriebene Erklärung vor dem Einsteigen einholen. Sie kann auf Papier oder elektronisch abgegeben werden. Bei American Airlines ist dies beispielsweise beim Online-Check-in, in der App oder am Flughafen möglich. Wer keine Erklärung abgibt, darf grundsätzlich nicht mitfliegen.



Die Fluggesellschaften müssen die Erklärungen mindestens 42 Tage aufbewahren und den US-Behörden auf Verlangen vorlegen. Wer vorsätzlich falsche Angaben macht, muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

Auch Zwischenlandung im Kongo zählt

Auch eine Zwischenlandung in der Demokratischen Republik Kongo zählt als Aufenthalt, selbst wenn Reisende das Flugzeug nicht verlassen haben. Wer sich dort innerhalb der vergangenen 21 Tage aufgehalten hat, darf grundsätzlich erst ab dem 22. Tag nach der Ausreise einen Flug in die USA antreten. Behördlich genehmigte Ausnahmen sind möglich.



Die Erklärungspflicht gilt zunächst bis zum 19. Dezember. Die US-Behörden können die Anordnung vorher ändern oder aufheben.

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