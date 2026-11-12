EC-Karte verloren? Vorsicht: Sperren reicht nicht aus

Die EC-Karte ist verschwunden? Eine Kartensperre allein reicht nicht. Eine wenig bekannte Schwachstelle kann dazu führen, dass Diebe weiterhin damit einkaufen.

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Die EC-Karte: Wenn Sie weg ist, kann es unnötigen Ärger geben.

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Die meisten Menschen glauben, dass ein Anruf bei der Bank genügt, wenn die Girocard verloren geht. Aber so einfach ist es nicht. Selbst eine gesperrte Karte kann in bestimmten Fällen noch für Einkäufe missbraucht werden. Verbraucherschützer und die Stiftung Warentest warnen deshalb davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen.

Wer seine Girocard verliert oder sie gestohlen wird, sollte sofort die Sperrhotline 116 116 anrufen oder die Bank informieren. Doch selbst dann besteht noch ein Risiko. Der Grund liegt in einem Bezahlsystem, das viele Verbraucher kaum kennen: dem elektronischen Lastschriftverfahren, kurz ELV.

Online-Prüfung findet nicht statt

Während bei einer normalen Kartenzahlung mit PIN die Sperrung der Karte sofort greift, funktioniert ELV anders. Hier wird die Karte lediglich ausgelesen, der Kunde bestätigt den Einkauf mit einer Unterschrift. Eine Online-Prüfung bei der Bank findet dabei nicht statt. Händler erhalten lediglich die Kontodaten und ziehen den Betrag später per Lastschrift ein.

Genau darin liegt das Problem: Wird eine gestohlene oder verlorene Karte bei einer Zahlung über ELV eingesetzt, erkennt das Kassensystem unter Umständen nicht, dass die Karte bereits gesperrt wurde. Kriminelle können so unter Umständen noch Wochen oder sogar Monate nach dem Verlust auf Kosten des Karteninhabers einkaufen.

Für Verbraucher ist das Verfahren kaum zu erkennen. Ob an der Kasse die PIN abgefragt wird oder eine Unterschrift genügt, entscheidet meist das Lesegerät automatisch. Wer zur Unterschrift aufgefordert wird, befindet sich in der Regel im ELV-Verfahren. Zusätzliche Unsicherheit schafft die Tatsache, dass die Unterschrift im Alltag oft nur oberflächlich oder gar nicht kontrolliert wird.

Um diese Sicherheitslücke zu schließen, gibt es neben der Kartensperre das sogenannte KUNO-System. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die „Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen“.



Wird eine Karte dort registriert, können teilnehmende Händler Zahlungen per ELV ablehnen. Allerdings erfolgt die Eintragung nicht automatisch durch den Anruf bei der Sperrhotline. Verbraucher sollten daher bei der Polizei Anzeige erstatten und sich erkundigen, ob eine Meldung an KUNO erfolgt.

Wichtig ist außerdem, die Kontoauszüge in den Wochen nach dem Verlust regelmäßig zu kontrollieren. Unberechtigte Lastschriften sollten umgehend bei der Bank reklamiert werden. Nach deutschem Recht können Verbraucher einer Lastschrift in der Regel innerhalb von acht Wochen ohne Angabe von Gründen widersprechen.

Die wichtigste Regel: Karte sofort sperren, den Verlust bei der Polizei melden und das Konto im Blick behalten. Erst die Kombination dieser Maßnahmen bietet den bestmöglichen Schutz vor finanziellem Schaden.

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