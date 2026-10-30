Egal, ob Bayern oder BVB: Hertha BSC hofft im DFB-Pokal endlich auf ein Heimspiel

Am Sonntag wird das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Nach zwei Auswärtsreisen hofft Hertha BSC als letzter Berliner Klub auf ein Spiel im Olympiastadion.

Der Traum lebt: Josip Brekalo und Hertha BSC stehen nach dem 2:0 beim SSV Jeddeloh II im Achtelfinale des DFB-Pokals. Bei der Auslosung am Sonntag hofft Hertha auf ein Heimspiel im Olympiastadion.

Rund 6000 Fans hatten das Stadion in Oldenburg am Mittwochabend fest in Berliner Hand, und doch war es für Hertha BSC nur ein gefühltes Heimspiel. Beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II setzten sich die Berliner mit 2:0 durch, Josip Brekalo und Julian Eitschberger trafen nach der Pause.



Damit steht Hertha im Achtelfinale, wartet in dieser Pokalsaison aber weiter auf ein Spiel im Olympiastadion. Schon zum Auftakt musste die Mannschaft zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken reisen.

Zustimmung wird geprüft...

Wer im Achtelfinale aus dem Topf kommt, ist bei Hertha deshalb fast zweitrangig. Ob Bayern München, Borussia Dortmund oder ein Zweitligist: Hauptsache, die Kugel mit dem Heimrecht wird zuerst gezogen.



„Der Traum lebt“, sagte Trainer Stefan Leitl nach dem Spiel bei Sky. „Wenn du an diesem Wettbewerb teilnimmst, auch wenn du Zweitligist bist, möchtest du das Maximale rausholen.“



Dazu brauche es allerdings einiges, so Leitl: „Losglück und Momentum gehören dazu. Mal sehen, was jetzt in der nächsten Runde passiert.“

Auslosung DFB-Pokal: Termin, TV und Losfee

Gewissheit gibt es schon am Sonntag (1. November 2026). Ab 19.15 Uhr wird in der ARD-Sportschau ausgelost, knapp zwei Stunden nach dem Abpfiff des Kölner Bundesliga-Gastspiels beim 1. FC Union Berlin (Anstoß: 15.30 Uhr).



Ausgerechnet die Kölner hatten die Eisernen am Dienstag aus dem Pokal geworfen. Hertha BSC ist damit der letzte Berliner Klub im Lostopf. Die VSG Altglienicke hatte sich schon in der ersten Runde bei der 7:8-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb verabschiedet.



Moderiert wird die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund von Lea Wagner. Als Losfee greift Markus Gaugisch, Bundestrainer der Handball-Frauen, in den Topf.

Diese 16 Vereine stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals

Nachdem in der ersten Runde noch alle 18 Bundesligisten weitergekommen waren, hat die zweite Runde kräftig aufgeräumt, auch wegen einiger direkter Ligaduelle. Am Dienstag erwischte es neben Union auch Mainz 05, den Hamburger SV und die SV Elversberg. Am Mittwoch folgten Schalke 04, der SC Paderborn und die TSG Hoffenheim.



Übrig geblieben sind:



FC Augsburg, RB Leipzig, VfL Bochum, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, SV Darmstadt 98, Hertha BSC, SC Freiburg, VfB Stuttgart, Dynamo Dresden, Bayern München, Bayer Leverkusen, 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel.



Ein Amateurklub ist nicht mehr dabei. Alle 16 Mannschaften liegen deshalb in einem gemeinsamen Topf, das zuerst gezogene Team hat Heimrecht.

Hertha BSC: Neuauflage gegen 1. FC Kaiserslautern möglich

Ein Los dürfte bei den Hertha-Fans besondere Erinnerungen wecken: der 1. FC Kaiserslautern. Am 2. Dezember des vergangenen Jahres schoss Hertha die Pfälzer im Achtelfinale mit 6:1 aus dem Olympiastadion.



Weil das Achtelfinale diesmal am 1. und 2. Dezember gespielt wird, wäre eine Neuauflage fast auf den Tag genau möglich. Reizvoll wäre auch ein Ost-Duell mit Dynamo Dresden.

Magische Pokalnächte im Olympiastadion

Gerade bei den Heimspielen hatte Hertha in den vergangenen Jahren viel Losglück und erlebte dabei im vollen Olympiastadion oftmals magische Nächte. Neben dem 6:1 gegen Lautern denken Fans direkt an 2:1-Sieg im Oktober 2024 gegen den damaligen Bundesligisten 1. FC Heidenheim.



Oder an das 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 im November 2023 oder einen Monat später an den unterhaltsamen 5:3-Triumph nach Elfmeterschießen gegen den Hamburger SV. Es sind Spiele, die den Fans im Gedächtnis geblieben sind und denen weitere folgen sollen.

Knapp 1,6 Millionen Euro Prämie für Hertha BSC

Ganz nebenbei hat sich der Pokal für Hertha schon jetzt gelohnt. In den ersten beiden Runden kassierte der Klub 684.566 Euro vom DFB, für das Erreichen des Achtelfinals gibt es weitere 912.755 Euro.



Macht in Summe knapp 1,6 Millionen Euro, die der Zweitliga-Tabellenführer sehr gut gebrauchen kann.

DFB-Pokal-Termine: Achtelfinale am 1. und 2. Dezember

Exakt einen Monat nach der Auslosung rollt der Ball. Am 1. und 2. Dezember finden jeweils vier Begegnungen statt, die genaue Terminierung ist für die erste Novemberwoche vorgesehen. Das Viertelfinale ist für den 2./3. und 9./10. Februar 2027 angesetzt, das Halbfinale für den 20./21. April 2027.



Das Finale steigt am 29. Mai 2027 im Olympiastadion, dem Sehnsuchtsort jeder Hertha-Pokalsaison. Das Endspiel daheim bleibt der große Traum. Der Weg dorthin könnte am Sonntag deutlich kürzer werden – oder eben sehr weit.

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