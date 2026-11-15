Ehe-Aus bei Manuel Neuer: Für den Bayern-Torhüter ginge die dritte Langzeitbeziehung zu Ende

Manuel und Anika Neuer sollen getrennt sein: Laut übereinstimmenden Medienberichten kam das Ehe-Aus kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes. Was über Neuers frühere Beziehungen bekannt ist.

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Manuel Neuer und seine Frau Anika: Das Paar hatte erst im Juli 2025 auf Schloss Freudenstein in Südtirol kirchlich geheiratet.

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Diese Nachricht hat am Wochenende nicht nur Fußballfans überrascht: Manuel Neuer soll sich von seiner Frau Anika getrennt haben. Das Ehe-Aus käme damit kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes des Paares. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet.



Zwar liegt derzeit noch keine offizielle Bestätigung von Manuel Neuer oder seiner Frau Anika vor. Weder der 40 Jahre alte Bayern-Keeper noch seine 26-jährige Partnerin haben sich bislang zu den Trennungsberichten geäußert.

Erst Anfang September wurde der zweite gemeinsame Sohn des Paares geboren. Neuer und die Handballerin (Mädchenname: Anika Bissel) hatten im November 2023 in Tegernsee abseits der Öffentlichkeit geheiratet. Die kirchliche Trauung fand erst im Juli 2025 als mehrtägiges Hochzeitsfest auf Schloss Freudenstein in Südtirol statt.

Hochzeit in Tegernsee und Südtirol: Das Paar Manuel und Anika Neuer

Für Manuel Neuer, der über 17 Jahre lang für die deutsche Nationalmannschaft im Tor stand, wäre es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Der gebürtige Gelsenkirchener führte davor noch eine weitere langjährige Beziehung, die in der Öffentlichkeit bekannt war.

Von 2009 bis 2014 war Neuer mit der Friseurmeisterin Kathrin Gilch liiert. Als er 2011 von Schalke nach München zum FC Bayern wechselte, folgte sie ihm. Die Beziehung zerbrach 2014 nur kurz nach Deutschlands Sieg bei der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Die genauen Gründe für die Trennung von Manuel Neuer und Kathrin Gilch wurden nie öffentlich bekannt gegeben. Das Paar trennte sich nach rund fünf Jahren Beziehung, wobei beide Seiten zu den Hintergründen konsequent schwiegen.

Manuel Neuer Anfang 2014 mit seiner damaligen Freundin Kathrin Gilch © imago sportfotodienst

Kurze Zeit später lernte Neuer dann die Dressurreiterin Nina Weiß kennen – bei Madame Tussauds in Berlin, wo sie damals jobbte. Die beiden wurden 2017 standesamtlich in Tirol getraut und heirateten im Juni desselben Jahres im süditalienischen Monopoli kirchlich.

Im Januar 2020 wurde die Trennung bekannt, zum Jahresende die Scheidung. Als Hintergrund wurden laut Medienberichten unterschiedliche Vorstellungen von der nahen Zukunft (unter anderem in Bezug auf die Lebensplanung und gemeinsame Kinder) genannt. Zudem kamen damals Berichte über eine neue Partnerin auf.

Bei dieser Preisverleihung 2017 zeigte sich Neuer mit Partnerin Nina Weiß. © imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Die Handballerin Anika Bissel lernte Neuer wohl am Flughafen kennen. Damaligen Medienberichten zufolge soll sie gemeinsam mit Freunden auf dem Weg von München nach Palma de Mallorca gewesen sein und ihn nach einem Selfie gefragt haben.

Dass nach nur drei Jahren auch diese Ehe schon wieder Geschichte sein soll, sorgt in den sozialen Medien für zahlreiche Kommentare. „Ich dachte, sie sind glücklich miteinander, jetzt wo das zweite Kind geboren wurde. Bin echt geschockt“, heißt es auf Instagram zu den Trennungsberichten. Und, in aller Kürze: „Schade für die Kinder.“

Für Außenstehende bleibt das Ende dieser Ehe überraschend, auch wenn etliche User finden, die Trennung sei Privatsache und gehe niemanden außer die Neuers etwas an. Die Verwunderung bleibt, wie dieser Kommentar auf X stellvertretend zeigt: „Schon etwas eigenartig. Zweite Ehe, neugeborenes Baby....Übel.“

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