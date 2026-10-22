In Frankreich und Belgien kommt es seit Tagen zu gewaltsamen Ausschreitungen. Ein Schuldiger scheint schnell gefunden: die sogenannte Islamlinke, eine vermeintliche Allianz zwischen Linken und Muslimen.
Debatte
Ein altbekanntes Muster und dennoch falsch: Die Mär von der Islamlinken
Statt über ihre Anliegen wird über die Wähler debattiert: Sobald Muslime beteiligt sind, gelten politische Konflikte als religiöses Problem. Ein Gastbeitrag.
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Schwieriges Näheverhältnis von Politik und Religion: Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin präsentiert ein Teilnehmer das Bild des getöteten iranischen Revolutionsführers Ali Chamenei.
© Babak Bordbar/IMAGO