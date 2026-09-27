Ein Anruf genügte: Warum Trump einen Verbündeten für eine Terrormiliz opferte

Donald Trump gab den Einsatzbefehl gegen die Huthis und nahm ihn Stunden vor dem Start zurück. Für Amerikas Verbündete ist das beunruhigender als jeder Verrat.

Dublin, 12. September. Neben dem irischen Premierminister Micheál Martin wurde Donald Trump gefragt, was Washington gegen den Krieg auf der Arabischen Halbinsel zu unternehmen gedenke. Seine Antwort war eine jener scheinbar beiläufigen Bemerkungen, mit denen der US-Präsident ganze Weltregionen erschüttert.

„Die Huthis haben uns angerufen, und sie wollen nicht gegen uns kämpfen“, antwortete Trump. „Sie wollen nicht, dass wir gegen sie vorgehen, sie hätten uns lieber nicht dabei, und sie lassen die meisten Schiffe durch.“

Dann legte er nach: „Es gibt nur ein Land, mit dem sie nicht besonders glücklich sind, und das werden wir in Ordnung bringen.“ Dieses Land ist Saudi-Arabien, der größte Ölexporteur der Welt, der sich seit Jahrzehnten auf eine eiserne Sicherheitsgarantie der USA verlassen konnte. Am 10. September hatte Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) nach Angaben des US-Portals Axios gleich zweimal bei Trump angerufen und um Luftschläge gegen die Huthis gebeten, während das Königreich an drei Fronten von Raketen und Drohnen iranischer Stellvertreter getroffen wurde. Saudische Kreise dementierten den Bericht später.

Trump lehnte ab. Mit einem Satz entwertete er die Zusagen an einen Verbündeten, mit dem Washington erst im vergangenen November ein strategisches Verteidigungsabkommen geschlossen hatte. Der Grund: Er wollte keine Vergeltung eines iranischen Stellvertreters riskieren. Es sollte nicht sein letztes Wort bleiben.

Ein Königreich ohne Ausweg

Saudi-Arabien erlebt die womöglich schwerste Sicherheitskrise seit dem irakischen Einmarsch in Kuwait 1990. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Luftangriffe und des Stellvertreterkriegs gegen die Huthis, die Sanaa und die bevölkerungsreichsten Gebiete des Jemen kontrollieren, expandiert die vom Iran unterstützte Miliz nun aggressiv.

Am 10. September eroberte sie die historische Hafenstadt Mokka, am 11. September die Insel Perim mitten in der Schifffahrtsroute. Mitte September hielt sie die gesamte jemenitische Rotmeerküste samt Perim und den Hanisch-Inseln. Damit kontrolliert sie faktisch den Zugang zu einer der wichtigsten Seestraßen der Welt und verwehrt ihn gezielt den Saudis.

Huthi-Rebellen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa © Osamah Abdulrahman/AP/dpa

Drohnen und Raketen treffen inzwischen zivile, militärische und Energieinfrastruktur an der saudischen Rotmeerküste. Am 16. September fingen saudische Behörden eine Drohne ab, die Kurs auf Mekka genommen hatte, die heiligste Stadt des Islam. Am Samstag behaupteten die Huthis, „sensible Ziele“ in Riad getroffen zu haben.

Der schwerste wirtschaftliche Schlag kam jedoch aus anderer Richtung: Am 10. und 11. September trafen Drohnen, gestartet von irakischem Territorium, Pumpstationen der Ost-West-Ölpipeline in den Regionen Riad und Medina. Auf die Frage, ob der Iran dahinterstecke, sagte Trump: „Ich denke schon, wahrscheinlich ja.“ Am Ende, fügte er hinzu, werde alles gut ausgehen.

Anatomie einer Ölkrise

An den Energiemärkten sah man das weniger gelassen.

Seit März ist die Straße von Hormus durch den Iran faktisch geschlossen; die Internationale Energieagentur spricht von der größten Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des Ölmarkts. Saudi-Arabien hatte deshalb rund fünf Millionen Barrel pro Tag über ebenjene Pipeline zum Terminal Yanbu am Roten Meer umgeleitet.

Die Reparatur dauert laut Reuters-Quellen fünf bis sechs Wochen. Das Analysehaus Kpler schätzt, dass eine einmonatige Schließung samt Rückgriff auf Lagerbestände dem Markt 120 Millionen Barrel entzieht, bis zu vier Prozent des weltweiten Angebots. Die Pipeline war keine Nebensache, und die Märkte reagierten entsprechend.

Der Spotpreis für Nordseeöl der Sorte Brent stieg von 109,51 Dollar am 9. September auf 130,80 Dollar am 15. September; die Terminkontrakte notieren weiter über 100 Dollar. Auch die Frachtkosten sind explodiert. Die Tagesmiete für einen Tanker hat erstmals eine Million Dollar überschritten.

Saudi Aramco hat europäischen Raffinerien bereits Septemberladungen gestrichen oder verschoben, und Deutschlands Gasspeicher sind vor dem Winter nur zu 54 Prozent gefüllt. Die EU-Kommission hatte in ihrem Frühjahrsszenario einen Ölpreis von rund 180 Dollar im vierten Quartal berechnet, falls der Verkehr durch Hormus ab September nur schrittweise wieder anläuft.

Nicht vorgesehen war ein Szenario, in dem das Königreich eine Exportroute durch den Iran blockiert, die Umgehungsleitung durch proiranische Milizen im Irak lahmgelegt und deren südlichen Ausgang in der Hand proiranischer Kräfte im Jemen sieht.

Chronik eines Verrats

Die Lage wurde so ernst, dass MBS am Donnerstag, dem 17. September, ein drittes Mal anrief und Trump beschwor, einzugreifen. Trump gab nach, und er hatte Gründe dafür. Saudi-Arabien ist ein unverzichtbarer Partner im Krieg gegen den Iran, und MBS hatte Investitionen von einer Billion Dollar in den USA zugesagt, die Trump im vergangenen November genüsslich präsentierte.

Vor allem treiben die Angriffe die Energiepreise in den USA selbst. Benzin ist um mehr als neun Prozent teurer als im Vormonat und um mehr als 28 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die strategische Ölreserve nähert sich ihrem „operativen Minimum“, unterhalb dessen die Anlagen Schaden nehmen könnten. Laut Fox News halten 61 Prozent der Wähler die Spritpreise für ein großes Problem; die Zustimmung zu Trump und den Republikanern ist vor den Zwischenwahlen im November eingebrochen. Nach dem Telefonat wies Trump das Pentagon an, Luftschläge vorzubereiten.

Am Sonntagmittag, die Ziellisten waren laut „New York Times“ genehmigt und die Munition bereits geladen, wurde die Operation abgeblasen. Trump hatte es sich erneut anders überlegt. Sein engster Beraterkreis sei „zutiefst skeptisch oder offen ablehnend“ gewesen, eine weitere Front in einem Krieg zu eröffnen, der das Militär ohnehin schwer belastet.

Washingtons Prioritäten, so ein hochrangiger Regierungsvertreter, lägen beim Krieg mit dem Iran und bei Kerninteressen wie der „Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer“; um „regionale Sicherheitsherausforderungen“ sollten sich die Verbündeten selbst kümmern.

Vertreter der Türkei, Pakistans und Saudi-Arabiens bei der ersten Sitzung des Ausschusses zum „Gemeinsamen Verteidigungsabkommen von Mekka“ © IMAGO/Turkish Foreign Ministry/Handout

Auf den ersten Blick ergibt das wenig Sinn. Die Huthis, deren Schlachtruf mit „Gott ist groß, Tod Amerika“ beginnt, sind ein iranischer Stellvertreter und greifen einen für Amerikas Kriegsführung entscheidenden Verbündeten an. Ihre Stellung am Bab al-Mandab verschafft dem Iran und seiner „Achse des Widerstands“ die Kontrolle über zwei der wichtigsten Nadelöhre des Welthandels.

Erst im vergangenen Jahr hatte Trump selbst eine rund 50-tägige Bombenkampagne gegen die Huthis befohlen, als Vergeltung für Angriffe auf amerikanische und israelische Schiffe. Beendet wurde sie im Mai 2025 durch eine im Oman vermittelte Absprache: Die Huthis verschonten fortan amerikanische Schiffe, Israel blieb außen vor. Der Anruf, von dem Trump in Dublin sprach, folgt demselben Muster.

Die ernüchterndere Wahrheit könnte sein, dass die USA nicht nur nicht helfen wollen, sondern nicht können, jedenfalls nicht, ohne den Krieg gegen den Iran zu gefährden. Am 14. September legte die interne Aufsichtsbehörde des Pentagons dem Kongress ihren ersten Bericht zum Krieg vor. Er reicht nur bis Ende Juni, bestätigt aber, was die Regierung lange bestritten hatte: Der Munitionsverbrauch hat „strategische Bestandslücken“ gerissen, und die Industrie kann wegen Lieferengpässen nicht schnell genug nachliefern.

Dass der Munitionsmangel bei der Absage den Ausschlag gab, ist nicht bestätigt, aber naheliegend. Nach Schätzungen des Washingtoner Thinktanks CSIS haben die USA fast zwei Drittel ihrer Patriot-Abfangraketen verbraucht, knapp die Hälfte der THAAD-Bestände und mehr als tausend Tomahawks; die Precision Strike Missiles sind laut Reuters nahezu aufgebraucht.

Die Allianz, die Amerika ersetzen sollte

Allein die Operation gegen die Huthis 2025 verschlang rund 2000 Bomben und Raketen im Wert von etwa einer Milliarde Dollar. Eine neue Front im Jemen würde zudem die Ölpreise weiter treiben und Angriffe auf amerikanische Schiffe provozieren. Das „Arsenal der Demokratie“ ist an seine Grenzen gestoßen.

In Riad ist die Frustration Berichten zufolge groß: Jahrzehntelang hatte man in die Partnerschaft mit den USA investiert, nur um im entscheidenden Moment fallen gelassen zu werden. Doch der Kronprinz hatte vorgesorgt.

Am 7. August unterzeichneten Mohammed bin Salman, Recep Tayyip Erdoğan und Shehbaz Sharif in Mekka ein Verteidigungsabkommen zwischen Saudi-Arabien, der Türkei und Pakistan. Ein bewaffneter Angriff auf einen der drei Staaten gilt demnach als Angriff auf alle; der türkische Außenminister Hakan Fidan nannte die Kernbestimmung „technisch dieselbe“ wie Artikel 5 des Nato-Vertrags.

Einen Monat später, während rund um die Stadt der Unterzeichnung Raketen und Drohnen niedergehen, hat das Abkommen nichts hervorgebracht außer Beileidsbekundungen, Beteuerungen und Solidaritätsadressen. Allerdings hat Riad den Bündnisfall bislang auch nicht formell ausgerufen; Pakistan erklärt, es liege keine saudische Anfrage vor.

Riad allein?

Dies ist die erste echte Bewährungsprobe des Mekka-Abkommens, und seine Grenzen zeigen sich bereits. Pakistan positioniert sich als neutraler Vermittler zwischen den USA und dem Iran; einen iranischen Stellvertreter auf Wunsch von Teherans größtem regionalen Rivalen anzugreifen, würde dieses Bild beschädigen. Das spiegelt sich in widersprüchlichen Aussagen.

Am 9. September sagte Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif, bei einem Übergreifen des Konflikts werde „das Mekka-Abkommen definitiv in Kraft treten“. Tags darauf erklärte das Außenministerium, eine militärische Reaktion stehe nicht zur Debatte. Am 16. September, nachdem die Drohne auf Mekka abgefangen worden war, sagte Asif: „Das Mekka-Abkommen gilt für uns, und wir werden unsere Pflicht erfüllen.“ Einzelheiten nannte er nicht.

Stattdessen wandte sich Islamabad an Teheran. Feldmarschall Asim Munir und der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan sprachen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi; Pakistan drängte den Iran, die Huthis zu zügeln. Pakistan ist damit zugleich Vertragspartner Riads, Vermittler in spe gegenüber Teheran und Kriegspartei an seiner Westgrenze, wo der Konflikt mit den afghanischen Taliban seit Februar hunderte Tote gefordert hat. Seine Fähigkeit, eine dritte Front zu eröffnen, ist – wohlwollend formuliert – theoretisch.

Bei der Türkei liegt das Risiko anders. Ankara hat erhebliche Interessen in Somalia: Es betreibt das Militärlager Turksom in Mogadischu, hat mehr als 15.000 somalische Soldaten ausgebildet und baut die somalische Marine auf. All das hängt vom Zugang über jene Seestraße ab, die nun die Huthis beherrschen. Ankara dürfte das kaum für ein Abkommen aufs Spiel setzen, das sein Parlament noch nicht einmal ratifiziert hat.

Mohammed bin Salman ist nicht nur Opfer. Die Isolation Saudi-Arabiens ist zum erheblichen Teil selbstverschuldet. Riad hat den emiratischen Einfluss im Jemen ausgeschaltet und damit jenes Land vertrieben, dessen Verbände als einzige nennenswerte Erfolge gegen die Huthis vorweisen konnten. So bereiteten die Saudis selbst den Boden für deren Wiedererstarken. Sie lehnten die Hilfe Israels ab und verbündeten sich stattdessen mit zwei Staaten, denen Interesse und Fähigkeit fehlen. Und sie nahmen im Juli den Konflikt mit den Huthis erneut auf, brachen eine brüchige Waffenruhe und versicherten den USA, keine Unterstützung zu benötigen.

Langfristig noch beunruhigender ist die amerikanische Reaktion. Dass Trump internationale Verpflichtungen aus eigenwilligen Gründen bricht, ist inzwischen Alltag. Dass er langjährige Partner brüskiert, um sich mit deren Gegnern zu arrangieren, überrascht ebenfalls nicht mehr. Auch in Neu-Delhi hat man das im vergangenen Jahr erfahren.

Dass er aber einem für sein Kriegsziel wichtigen Verbündeten Beistand zusagt, was ihm angesichts der Benzinpreise sogar innenpolitisch nützen würde, den Befehl erteilt und sich dann Stunden vor dem Einsatz davon abbringen lässt, deutet auf etwas anderes hin: Amerika war willens zu helfen, aber nicht mehr in der Lage dazu. Wie auch immer dieser Krieg ausgeht, dieser Moment wird jahrelang nachhallen, bei Amerikas Verbündeten mehr als irgendwo sonst. Zu denen gehört auch Europa, das sich bis heute auf dieselbe Garantie verlässt.

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