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Kurz vor Beginn einer Vorstellung von „Der fliegende Holländer“ in der Deutschen Oper Berlin wurde angekündigt, dass im Anschluss an die Vorstellung ein Publikumsgespräch mit dem deutsch-israelischen Regisseur Noam Brusilovsky stattfinden würde.



Leise und vorwurfsvoll erwiderte ich meiner Begleitung, dem Schauspieler Moritz Kienemann: „Deutsch-israelisch-ARGENTINISCH!“ Moritz verstand sofort den Witz und lachte. Doch schon wurden wir von einem älteren Nachbarn hinter uns angemotzt: Wir seien schließlich in der Oper und nicht im Fußballstadion.

Als ich diesen Sommer zur argentinischen Botschaft radelte, um die argentinische Staatsbürgerschaft zu beantragen, trug ich das Trikot der argentinischen Fußballnationalmannschaft. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mir eine neue nationale Identität aneigne.

Ein Israeli in Berlin und die Last der deutschen Schuld

Seit einigen Jahren bin ich deutscher Staatsbürger. Meine Urgroßeltern waren vor den Pogromen in Osteuropa geflohen und mit ihren russischen Pässen nach Argentinien emigriert. Meine Großeltern wuchsen in einem Land auf, das sie als ihre Heimat empfanden. Doch während der argentinischen Militärdiktatur entschieden sich meine Eltern, in ein weiteres Land zu ziehen, in dem sie noch nie gewesen waren und das sie dennoch schon vor ihrer Ankunft als ihre wahre Heimat bezeichneten – so wurde ich im Heiligen Land geboren.

Seit knapp 15 Jahren lebe ich unter Deutschen. In meinen ersten Jahren in Deutschland musste ich mir immer wieder die Schuldkomplexe der Deutschen anhören – je mehr sie mit mir darüber redeten, desto mehr glaubten sie an die Möglichkeit ihrer Erlösung. In den letzten drei Jahren höre ich mir hingegen an, dass es mit der Schuld nun vorbei sei – sei es, weil die AfD das so meint, sei es, weil diejenigen, die Palästina von deutscher Schuld befreien wollen, es auf ihren Demos skandieren.

Nach der Ankündigung der israelischen Justizreform im Jahr 2023 – die dort auch als „Justizrevolte“ bezeichnet wird und darauf abzielt, das System der Checks and Balances auszuhebeln und die Macht des Obersten Gerichtshofs zu beschneiden – rief mich mein Vater an und befahl mir, meine Bankkonten in Israel leerzuräumen. Daraufhin rannte er zum argentinischen Konsulat in Israel und ließ meine jüngeren Brüder (beide erwachsene Männer) einbürgern – für alle Fälle.

„Sollte die AfD die Bundestagswahl gewinnen, würde ich Deutschland sofort verlassen“, sagen meine deutschen Freunde. „Die Frage ist bloß: Wohin?“ Ich bin sehr skeptisch, wenn ich das höre. Mir ist klar, dass die meisten hierbleiben und sich irgendwie mit der neuen politischen Realität arrangieren werden, während es für viele von uns gar keine Wahl geben wird – wir werden abhauen müssen.

Als ich 2012 zum Studieren nach Deutschland kam, wusste ich nicht, dass ich Israel damit für immer verlassen würde. Nach den Ereignissen der letzten drei Jahre sehe ich allerdings keine Möglichkeit, nach Israel zurückzukehren. Manchmal würde ich diesen Teil meiner Identität gern ablegen können – einerseits, um nicht auf europäischen Straßen von Islamisten aufgrund meiner Herkunft abgeknallt zu werden; andererseits, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, vor allem Angst davor habe, dass diese israelische Schuld, vor der ich seit drei Jahren zu fliehen versuche, an mir haften bleibt. Und weil ich seit knapp 15 Jahren in einer überdrehten Gesellschaft lebe, die entweder von der Schuld ihrer Vorfahren verfolgt wird oder diese vollständig leugnet, möchte ich um jeden Preis vermeiden, meine ohnehin schon aufgrund meiner ethnisch-religiösen Herkunft ausgeprägten neurotischen Tendenzen weiter zu verstärken.

Wie Milo Rau den „Fliegenden Holländer“ zum Deutschland-Porträt macht

Von seiner Schuld verfolgt wird auch Wagners Holländer in Milo Raus Inszenierung an der Deutschen Oper. Er sei das mörderische Deutschland, das ein Verbrechen begangen habe, für das es weder Entschuldigung noch Erlösung gebe. Senta sei der Staat Israel, der Deutschland von seiner Schuld erlösen solle. Der Holländer, der zu Beginn der Inszenierung als SS-Mann zu sehen ist, versucht später – wir befinden uns inzwischen in den Fünfzigerjahren –, sich mithilfe des Wiedergutmachungsabkommens von seiner Schuld zu erlösen. Weder damals noch 50 Jahre später, bei der Eröffnung des Berliner Mahnmals zum Gedenken an die im Holocaust ermordeten Juden, gelingt ihm dies. Denn propalästinensische Aktivisten stören die Eröffnungszeremonie und verhindern die Erlösung, die sich der schuldige Holländer so sehr wünscht.

Beim Applaus frage ich mich, wessen Hände ich beim Publikumsgespräch in Unschuld waschen soll – die Deutschlands oder die des Schweizers Milo Rau, dem der israelische Botschafter in Berlin nach der Premiere vorgeworfen hat, mit seiner Inszenierung „antiisraelische Hetze“ zu betreiben. Der Botschafter hatte sich die Inszenierung übrigens gar nicht angesehen.

Gleich muss ich mich vor Publikum „positionieren“ – wie sehr ich dieses Wort hasse, das die Welt in Schwarz und Weiß teilt und die Realität simplifiziert.

Mir wird bange. Ich wende mich an Moritz und frage ihn, ob er nicht Lust hätte, gleich an meiner Stelle aufzutreten. Er ist ein begabter Schauspieler, kennt mich gut und könnte mich problemlos nachmachen und behaupten, er sei ich. Darin ist er ja bereits geübt: In unserem Stück „Fake Jews“ am Deutschen Theater spielt er eine Kartoffel, die sich von der Last ihrer deutschen Vorfahren erlösen will und so zum Hochstapler wird, der überall behauptet, Jude zu sein. Er krönt sich selbst zur jüdisch-moralischen Instanz, die ihn dazu befähigt, anderen willkürlich Antisemitismus vorzuwerfen.

Moritz freut sich über meine Idee, muss aber erst einmal eine Kippe rauchen gehen und lässt mich allein im Foyer.

Im Publikumsgespräch der Deutschen Oper soll ein Urteil her

Inzwischen findet mich der Intendant Aviel Cahn und holt mich auf die Bühne. Er stellt mich dem Publikum vor und outet mich – nun weiß das geehrte Publikum, dass ich mir noch nie eine Wagner-Oper angeschaut habe. Das sei die wagnersche Entjungferung des Israelis (das hat er allerdings nicht gesagt!). Und dann kommt die Frage, vor der ich mich am meisten gefürchtet habe: „Wir wollen nun dein Urteil hören.“

Ich erinnere mich an einen Satz, den mir eine ehemalige Professorin im Regiestudium einmal gesagt hat: „Kunst soll nicht nur Probleme behandeln, sie darf selbst Probleme verursachen.“ In dieser Inszenierung wird einem klar: Sich von der historischen Schuld zu erlösen, sei unmöglich und daher vergeblich. Die ständige Thematisierung der eigenen Schuld sei aber narzisstisch. Mit dieser Schuld müsse man leben lernen, und das könne nur geschehen, wenn die Schuld einen Sinn für Verantwortung gegenüber der Gegenwart impliziere. Ich sage: Diese Bestandsaufnahme scheint mir komplexer und intelligenter als die Tweets des israelischen Botschafters. Ich fühle mich erleichtert, dass sie klar und deutlich auf einer deutschen Bühne angesprochen wurde.

Umso wichtiger scheint mir, die Frage nach Schuld und Erlösung auszuweiten: Deutschland ist der Haupttäter in der Geschichte, aber Mittäter waren auch viele Polen, Ukrainer, Litauer, Österreicher und Franzosen, die an der Vernichtung teilgenommen haben – beinahe ganz Europa. Tragen auch andere Nationen die Last der Schuld? Wer wird sie davon erlösen?

Kann überhaupt eine Schuld, kann ein Verbrechen durch eine andere Schuld, durch ein anderes Verbrechen „erlöst“ werden? Wird die brutale Vernichtung Gazas die Schuld derjenigen Einwohner Gazas auslöschen können, die am 7. Oktober 2023 die Leichen der beim Nova-Festival ermordeten Opfer stolz vor den tanzenden Massen durch die Straßen trugen?

Antisemitismus, Instrumentalisierung und die Sicherheit jüdischen Lebens

Der Intendant fragt mich dann, ob ich mich in Berlin vom Antisemitismus bedroht fühle, und ich erkläre, dass ich mich vor allem davon bedroht fühle, wie sehr der Begriff des Antisemitismus manipuliert und instrumentalisiert wird. Jede Kritik an der Politik Israels wird in Deutschland sofort als antisemitisch eingestuft, auch wenn Juden und Jüdinnen sie selbst äußern. Ich fühle mich dadurch bedroht, dass meine Identität für politische Zwecke instrumentalisiert wird, die mit dem Schutz jüdischen Lebens in Deutschland tatsächlich wenig bis gar nichts zu tun haben.

Das heißt allerdings nicht, dass manche Kritik an Israel nicht hochgradig antisemitisch ist. Der Antisemitismus – von rechts wie von links – hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Aber seine Politisierung erschwert das Urteil. Und dies führt wiederum zur Gefährdung der Sicherheit jüdischen Lebens in Europa.

Der Theater- und Hörspielregisseur Noam Brusilovsky © Lea Hopp

Ein Blick auf Gaza, ein Trikot und die Frage nach Heimat

Am Ende der Inszenierung blicken die beiden israelischen Protagonisten Shlomi Moto Wagner und Sarah von Schwarze von einem Hügel aus auf das bombardierte Gaza. In diesem Moment empfinde ich durch ihren Blick den zuvor erwähnten Sinn für Verantwortung gegenüber der Gegenwart. Vor wenigen Wochen behauptete unser Bundeskanzler, die historische Verantwortung für den Holocaust gelte auch für Einwanderer. Merkwürdigerweise fühle ich mich angesichts der letzten Szene im Stück deutscher als je zuvor.

Es war die Woche des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien, als ich von der argentinischen Botschaft nach Hause radelte. Auf dem Heimweg sahen mehrere Autofahrer mein Trikot und riefen mir begeistert „¡Vamos, Argentina!“ zu. Obwohl ich keine Ahnung von Fußball habe, spürte ich für einen Moment einen seltsamen Nationalstolz. Endlich eine Staatsbürgerschaft, für die man sich nicht schämen muss.



Noam Brusilovsky ist Autor und Regisseur für Theater und Hörspiel. Derzeit läuft seine Inszenierung „Fake Jews“ am Deutschen Theater Berlin.



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