„Ein Dialog zwischen dem Ort, der Kunst und den Menschen“

Gita Kurdpoor begann ihre künstlerische Laufbahn mit Zeichnungen auf Papier. Von dort wechselte sie zur Leinwand und erweiterte ihr Medium stetig, bis sie im Jahr 2020 gefragt wurde, ob sie eine Hausfassade gestalten wolle. „Für mich stand es nicht infrage, überhaupt Nein zu sagen, und ich habe dem Projekt sofort zugesagt“, sagt Kurdpoor. „Für mich hat sich daraus einfach eine weitere Welt eröffnet, in der ich meine Kunst zum Ausdruck bringen kann.“ Eine Fassade bemalen? Das hatte sie zuvor noch nie getan.



Das Projekt „Metamorphosis“ setzte die Künstlerin innerhalb einer Woche und ganz allein um. Erst als sie die Fassade vor Ort zum ersten Mal sah, wurde ihr bewusst, worauf sie sich eingelassen hatte. „Ich hatte auch ein paar schlaflose Nächte, aber im Endeffekt habe ich mich auf meine Intuition verlassen“, erinnert sich Kurdpoor.



Dabei kam Kurdpoor ursprünglich aus einem ganz anderen Metier: Sie arbeitete zunächst als erfolgreiche Make-up-Artistin. Doch sie wollte sich weiterentwickeln und wandte sich der bildenden Kunst zu. „Der bisherige Beruf hatte mir nicht mehr das gegeben wie am Anfang, und die Kunst hat mir Kraft und Ruhe gegeben“, sagt sie. In der Malerei habe sie ihre eigene Mitte gefunden.



Zum Festival of Lights kam Gita Kurdpoor über Birgit Zander, die sie bei einer Veranstaltung kennenlernte. „Ich sprach mit ihr darüber, welche Bedeutung der Fernsehturm für mich hat, und sie bot mir an, ihn zu bespielen“, erzählt Kurdpoor. „Seitdem bin ich immer beim Festival of Lights dabei gewesen, außer im Jahr 2025.“

Die von Gita Kurdpoor bemalte Hausfassade: „Metamorphosis“ © Gita Kurdpoor

Der Berliner Fernsehturm begleitet Gita Kurdpoor seit ihrer Kindheit. Ein Jahr nachdem ihre Familie nach Deutschland gekommen war, fiel die Berliner Mauer. Gemeinsam mit ihrer Mutter sah sie den Turm damals zum ersten Mal, ein Moment, den sie bis heute zu den bedeutsamsten ihres Lebens zählt. „Ich habe diesen riesigen Fernsehturm gesehen, und es war alles so aufregend. Er ist wie eine Verbindung zu meiner Kindheit“, sagt Kurdpoor. Entsprechend groß war ihre Freude über das Angebot, den Turm zu bespielen: „Als Kind war das nur ein Traum, und dann wurde es plötzlich Realität.“

„Liebe ist in uns allen“

In diesem Jahr gestaltet Gita Kurdpoor die Oberbaumbrücke mit einer Lichtinstallation. „Es war für mich einfach ein Wow, vor allem wegen des Themas ‚Colors of Love‘. Es war ein tolles Gefühl, meinem Kunstwerk diesen Ausdruck geben zu können“, sagt sie. „Wenn ich einen Auftrag bekomme, sehe ich mir immer zuerst die Umgebung vor Ort an“, erklärt Gita Kurdpoor. Während die Arbeit an der Leinwand für sie ein Dialog zwischen ihr und dem Bild sei, wolle sie im öffentlichen Raum die Energie des Ortes und der dort lebenden Menschen in ihrer Kunst festhalten. Auch hier verschaffte sie sich zunächst vor Ort einen Eindruck, um in sich gehen und die Energie des Ortes in ihre Kunst einfließen lassen zu können. „Es ist ein Dialog zwischen dem Ort, der Kunst und den Menschen.“



Ihr Projekt „Unfold It“ hat Kurdpoor eigens für das Festival of Lights geschaffen. Die Botschaft dahinter sei ihr erst nach Fertigstellung des Gemäldes bewusst geworden: „Ich habe mir das angeschaut und mir Gedanken gemacht, was es für mich überhaupt bedeutet. Liebe ist in uns allen. Wenn wir uns selbst mit Respekt und Offenheit begegnen, können wir eine Verbindung zu anderen schaffen.“ Die Brücke stehe dabei sinnbildlich für die Verbindung zwischen zwei Ortsteilen.

„Wenn wir uns entfalten, lösen wir die Angst auf“

Auf die Frage, warum sich Menschen manchmal nicht entfalten können, hat Gita Kurdpoor eine klare Antwort: Es sei die Angst, die zurückhalte. „Dazu gehören auch Erfahrungen und Emotionen. Wenn wir uns entfalten, lösen wir die Angst auf“, sagt sie. Sich selbst entfalten zu können und einen guten Dialog mit sich zu führen, bedeute für sie ein Stück Freiheit. „Man sollte sich nicht von Angst oder Enttäuschungen bremsen lassen.“



„Meine Eltern sind damals aus dem Iran geflüchtet, damit wir als Familie in Freiheit leben können“, erzählt Gita Kurdpoor. In Berlin habe sie den Ort gefunden, an dem sie sich entfalten könne, und sie wisse es zu schätzen, hier frei zu leben. „Berlin ist für mich ein Ort, an dem man sich entfalten kann und an dem ich persönlich wachsen kann.“

Die Oberbaumbrücke bespielt mit der Kunst von Gita Kurdpoor © Gita Kurdpoor

„Der Betrachter soll frei mit seinen eigenen Emotionen sein“

Mit dem Gemälde auf der Oberbaumbrücke möchte Gita Kurdpoor jedem die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. „Jeder empfindet es anders. Manche schauen es sich an und finden es schön, andere sagen: Oh wow, da schaue ich mal tiefer rein“, sagt sie. Die Künstlerin wünscht sich, dass die Betrachterinnen und Betrachter sich Zeit nehmen und vielleicht noch länger über das Werk nachdenken. „Der Betrachter soll frei mit seinen eigenen Emotionen sein, das ist mir wichtig.“



Gita Kurdpoors Gemälde sind überwiegend abstrakt gehalten und von geschwungenen Linien geprägt, immer wieder tauchen auch Augen als Motiv auf. „Für mich bedeutet das, immer in Bewegung zu sein, egal in welcher Situation man steckt, und nicht festzustecken“, erklärt sie. Man solle sich stetig weiterentwickeln und wachsen.

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