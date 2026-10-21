„Ein echter Piraten-Move“: Steffi Grafs Bruder will Andre Agassi geschlagen haben

Andre Agassi, hier bei einem Turnier im Jahr 2005: In Videos aus einem Tunnel unter Las Vegas erzählt sein Schwager Michael Graf von einer angeblichen Rangelei mit ihm.

Hinter ihm eine Wand voller Graffiti, über ihm der Beton eines Flutkanals. Michael Graf, 55, spricht mit nacktem Oberkörper in die Kamera seines Handys.



Der jüngere Bruder von Tennislegende Steffi Graf wird in Nevada per Haftbefehl gesucht und hält sich offenbar in den Tunneln unter Las Vegas versteckt. In seinen neuen Videos geht es nun um seinen Schwager Andre Agassi.

Michael Graf über Andre Agassi: Die Prügel-Geschichte aus dem Tunnel

In den Facebook-Clips schildert Graf eine angebliche Rangelei mit Agassi, berichtet Bild. Wann sie stattgefunden haben soll, sagt er nicht.



Agassi habe es genossen, so fest wie möglich zuzuschlagen, gibt die Boulevardzeitung ihn wieder. Er selbst habe ihn allerdings ständig provoziert und ebenfalls zugeschlagen. Das sei „ein echter Piraten-Move“ gewesen.



Dann wird es endgültig absurd. Graf will Agassi in die Brustwarzen gekniffen haben, weil der keine Ohrringe mehr trug, an denen er ihn sonst hinter sich hergezogen hätte. In den Neunzigern gehörten Ohrringe tatsächlich zu Agassis Markenzeichen.



Überprüfen lässt sich davon nichts. Agassi und Steffi Graf haben sich bislang nicht dazu geäußert.

Haftbefehl gegen Michael Graf: Darum sucht ihn die Polizei

Der Haftbefehl geht auf einen mutmaßlichen Verstoß gegen eine gerichtliche Schutzanordnung zurück. Das berichtet die Bunte, auf die sich die Tiroler Tageszeitung beruft.



Laut dem Magazin muss Graf zu seiner Ehefrau Christine 91 Meter Abstand halten, exakt 100 Yards. Dieselbe Auflage gilt demnach gegenüber seiner 82-jährigen Mutter Heidi, die Schutz wegen Stalkings erhielt.



Anfang 2026 soll die Polizei ihn schlafend im Garten seiner Frau gefunden haben. Nach der Festnahme trug er eine elektronische Fußfessel.



Inzwischen hat Richterin Melisa De La Garza laut der Zeitschrift verfügt, dass Graf nach einer Festnahme ohne Kaution in Haft bleibt. Einen Gerichtstermin am 30. September ließ er nach Angaben von Focus Online platzen.



Die Boulevardzeitung berichtet zudem von Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt. Im Frühjahr 2026 wurde Graf demnach in Boulder City bei Las Vegas mit seinem Tesla kontrolliert und wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vom Haus am Lake Mead über den Tesla ins Zelt

Graf, früher im Motorsport tätig, lebte zuletzt in einem Haus nahe dem Lake Mead östlich von Las Vegas. Im Januar reichte er die Scheidung von der Anwältin Christine ein, die er erst 2023 geheiratet hatte, berichtete Promiflash.



Schon vor rund vier Jahren war er laut dem Portal zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er das Auto einer Nachbarin mit einem Hammer demoliert hatte.



Danach schlief Graf zeitweise in seinem Tesla, später in einem Zelt am See. Dort wollte er nach Medienberichten als Naturfilmer leben. Im August brannte das Lager ab, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Die Tunnel unter Las Vegas: Zuflucht für über 1000 Obdachlose

Was in Las Vegas „die Tunnel“ heißt, ist das Flutschutzsystem der Stadt. Es leitet das Wasser der seltenen, aber heftigen Wüstengewitter unter dem Strip hindurch Richtung Lake Mead.



Der unterirdische Teil ist nach Angaben der Boulevardzeitung rund 480 Kilometer lang. Weil die Röhren meist trocken liegen, leben dort Schätzungen zufolge 1200 bis 1500 Obdachlose. Bei Starkregen können die Tunnel binnen Minuten volllaufen.



Bekannt gemacht hat diese Unterwelt der Journalist Matthew O’Brien mit seinem Buch „Beneath the Neon“. Den Anstoß gab ausgerechnet ein Mörder, der durch die Kanäle vor der Polizei geflohen war, wie O’Brien dem Architekturblog BLDGBLOG erzählte.

Steffi Graf hat ihren Bruder schon einmal aufgefangen

In derselben Stadt lebt Steffi Graf mit Agassi, weitgehend abseits der Schlagzeilen. Zur Lage ihres Bruders hat sich die 57-Jährige bislang nicht öffentlich geäußert.



Aufgefangen hat sie ihn allerdings schon einmal. Nach seiner Festnahme 2020 wegen mehrerer gewalttätiger Ausbrüche kaufte sie ihm ein Haus und soll seine Anwälte bezahlt haben, schreibt der Blick.



Was Michael Graf über Andre Agassi erzählt, wird die Klatschspalten noch eine Weile beschäftigen. Die wichtigere Frage ist, wer ihn aus dem Tunnel holt, bevor der nächste Regen kommt.

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