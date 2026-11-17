Unterhaltsvorschuss ab 2029: Wer als Alleinerziehender über 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, könnte bis zu 4728 Euro pro Kind verlieren.

Eine Mutter blickt in ihr fast leeres Portemonnaie, ihr Kind schaut zu ihr hoch: Alleinerziehende sollen ab 2029 keinen Unterhaltsvorschuss mehr bekommen, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen über 40.000 Euro liegt. (Symbolbild)

Eine Gehaltserhöhung von 50 Euro im Monat könnte Alleinerziehende ab 2029 Tausende Euro im Jahr kosten. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums mit Stand vom 12. November hervor.



Ministerin Karin Prien (CDU) will den Unterhaltsvorschuss an eine harte Einkommensgrenze koppeln. Wer sie überschreitet, könnte pro Kind bis zu 4.728 Euro jährlich verlieren.



Bisher spielt das eigene Einkommen beim Unterhaltsvorschuss keine Rolle. Der Staat springt ein, wenn der andere Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt. Was die Mutter oder der Vater im Haushalt verdient, ist egal.

Unterhaltsvorschuss: Die geplante Einkommensgrenze

Der Entwurf ist derzeit in der regierungsinternen Abstimmung.

Die Eckpunkte: Ein Kind: 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr

40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr Jedes weitere Kind: plus 10.000 Euro, also 50.000 Euro bei zwei und 60.000 Euro bei drei Kindern

plus 10.000 Euro, also 50.000 Euro bei zwei und 60.000 Euro bei drei Kindern Wichtig: Mitgezählt werden nur Kinder, die selbst Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben

Mitgezählt werden nur Kinder, die selbst Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Maßstab: das Einkommen des letzten abgeschlossenen Steuerjahres

das Einkommen des letzten abgeschlossenen Steuerjahres Start: 1. Januar 2029

Prien nennt das einen guten Kompromiss. „Kinder brauchen Unterhalt, aber natürlich in erster Linie von ihren Eltern“, sagte die Ministerin.

Keine Gleitzone: 40.001 Euro, und alles ist weg

Der Entwurf sieht keinen gleitenden Übergang vor. Liegt das Einkommen über der Grenze, entfällt der Anspruch vollständig. Wer mit einem Kind genau 40.000 Euro zu versteuern hat, bekommt den vollen Vorschuss, bei 40.001 Euro gibt es nichts mehr.



Das ist keine sanfte Kürzung, sondern ein Abgrund an der Einkommensgrenze. Wer knapp darunter liegt, kann nach einer Lohnerhöhung unterm Strich schlechter dastehen als vorher.



Weil das Vorjahr zählt, ist für den Anspruch 2029 bereits entscheidend, was Alleinerziehende 2028 verdienen. Nachweisen müssen sie ihr Einkommen selbst.

So viel Unterhaltsvorschuss steht pro Kind auf dem Spiel

Die Höhe richtet sich nach dem Alter des Kindes.

Derzeit zahlt der Staat diese Beträge: Kinder bis 5 Jahre: 227 Euro im Monat, 2.724 Euro im Jahr

227 Euro im Monat, 2.724 Euro im Jahr Kinder von 6 bis 11 Jahren: 299 Euro im Monat, 3.588 Euro im Jahr

299 Euro im Monat, 3.588 Euro im Jahr Kinder von 12 bis 17 Jahren: 394 Euro im Monat, 4.728 Euro im Jahr

Wie hoch der Unterhaltsvorschuss 2029 sein wird, steht noch nicht fest. Die Beträge können bis dahin steigen.



Ein Beispiel: Eine Mutter hat zwei Kinder, acht und 14 Jahre alt, beide mit Anspruch. Sie bekommt heute 299 plus 394 Euro, zusammen 693 Euro im Monat.



Liegt ihr zu versteuerndes Einkommen über 50.000 Euro, fielen nach heutigen Sätzen 8.316 Euro im Jahr weg.

Welches Gehalt hinter 40.000 Euro steckt

Das zu versteuernde Einkommen liegt deutlich unter dem Bruttogehalt. Abgezogen werden unter anderem Werbungskosten, Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende.



Das Ministerium setzt die Grenze bei einem Kind näherungsweise bei einem Monatsverdienst von rund 4.500 Euro brutto an. Je nach Lebenslage kann das abweichen.

Wo stehen Sie? So prüfen Sie Ihr Einkommen

Ihren genauen Wert finden Sie im letzten Steuerbescheid in der Zeile „zu versteuerndes Einkommen“.

Wer knapp an der Grenze liegt, sollte diese Punkte kennen: Abzüge vollständig angeben: Das zu versteuernde Einkommen sinkt nur durch Ausgaben und Freibeträge, die steuerlich anerkannt werden, etwa Fahrtkosten, Arbeitsmittel oder die Homeoffice-Pauschale.

Das zu versteuernde Einkommen sinkt nur durch Ausgaben und Freibeträge, die steuerlich anerkannt werden, etwa Fahrtkosten, Arbeitsmittel oder die Homeoffice-Pauschale. Entlastungsbetrag kontrollieren: Mit Steuerklasse II wird er schon beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Im Bescheid sollte er trotzdem auftauchen.

Mit Steuerklasse II wird er schon beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Im Bescheid sollte er trotzdem auftauchen. 2028 im Blick haben: Für den Anspruch 2029 ist das Einkommen von 2028 entscheidend.

Wie viele Alleinerziehende betroffen wären

2025 haben laut taz rund 856.000 Kinder und Jugendliche Unterhaltsvorschuss bekommen.



Das Ministerium erwartet ab 2029 rund sechs Prozent weniger Leistungsberechtigte. Gemessen an den heutigen Zahlen wären das gut 50.000 Kinder. Rund 90 Prozent der Alleinerziehenden sind laut Entwurf Frauen.

Warum der Staat beim Unterhaltsvorschuss spart

2025 flossen laut Familienministerium rund 3,27 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss. Der Bund trägt 40 Prozent, den Rest teilen sich Länder und Kommunen. Vor allem die Länder klagen über die Belastung.



Rund 585 Millionen Euro holte sich der Staat 2025 von den zahlungspflichtigen Elternteilen zurück, meist von Vätern.



Für 2029 rechnet das Ministerium mit einer Entlastung von rund 265 Millionen Euro für Bund und Länder. Das ist der Effekt der gesamten Reform. Den größten Teil machen geringere Ausgaben durch weniger Leistungsfälle aus, rund 20 Millionen Euro sollen Mehreinnahmen aus dem Rückgriff bei säumigen Eltern bringen.



Zugleich will das Ministerium säumige Elternteile härter angehen, etwa mit höheren Bußgeldern, wenn sie Auskünfte verweigern.

Altersgrenze 16 ist vom Tisch

Ursprünglich wollte Prien den Unterhaltsvorschuss schon ab 2027 nur noch bis zum 16. statt bis zum 18. Geburtstag zahlen. Nach heftiger Kritik ist dieser Plan vom Tisch, stattdessen kommt die Einkommensgrenze.

Noch ist nichts beschlossen

Der Entwurf muss noch durchs Kabinett und durch den Bundestag. In beiden Schritten sind Änderungen möglich, etwa an der Höhe der Grenze oder an einer Übergangszone.



Bis dahin gilt: Wer heute Anspruch hat, sollte den Unterhaltsvorschuss weiter beim zuständigen Jugendamt beantragen.

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