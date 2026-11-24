Das Organ filtert Blut und arbeitet. Doch die Patientin kämpft mit Erschöpfung und Infektionsrisiken. Ihr Arzt sieht sie noch nicht am Ziel.

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Molly Falco lebt seit dem 22. November 2025 mit einer genetisch veränderten Schweineniere, die sie Lily nennt.

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Molly Falco aus Lyndeborough im US-Bundesstaat New Hampshire hat am 22. November 2026 eine Bestmarke der Transplantationsmedizin erreicht: Seit genau einem Jahr arbeitet in ihrem Körper eine genetisch veränderte Schweineniere. Eine Dialyse braucht die 58-Jährige seither nicht, wie das Massachusetts General Hospital in Boston und der Organentwickler eGenesis mitteilen.

Vor ihr hat keine bekannte Person mit einem solchen Organ ein volles Jahr ohne Blutwäsche gelebt. Der bisherige Rekord lag bei 271 dialysefreien Tagen und gehörte Tim Andrews, berichtet das Fachportal Becker's Hospital Review. Sechs Menschen haben das Organ EGEN-2784 bislang über ein Härtefallprogramm der FDA erhalten.

Eine Niere namens Lily: Was das Organ leistet

Die Niere entfernt weiterhin Giftstoffe aus dem Blut, bildet Urin und regelt den Haushalt von Wasser und Mineralien. Das geht aus einem zuerst in der New York Times veröffentlichten Bericht über Falcos Verlauf hervor. Ins Krankenhaus musste sie danach seit Februar 2026 kein weiteres Mal.

Seit ihrer Kindheit leidet Falco an einer Krankheit, die ihre Nieren angreift. Vor der Operation hing sie rund elf Monate an der Dialyse. Dem Organ hat sie einen Namen gegeben: Lily.

Maske, Atemnot, Tremor: Das kostet die Immunsuppression

Ganz glatt lief das Jahr nicht. In den ersten Monaten lag Falco mehrmals in der Klinik, erzählte sie dem Sender WMUR in einem Porträt zum Jahrestag. Laut dem Times-Bericht ermüdet sie schnell und gerät bei Anstrengung außer Atem. Gegen Infekte trägt sie eine Maske, und ihre Medikamente lassen sie leicht zittern, Mediziner sprechen hier von einem Tremor.

Jeden Tag nimmt sie Mittel, die ihr Immunsystem bremsen. Programmleiter Leonardo Riella hat dem Sender WCVB die heikle Dosierung erklärt: Zu wenig davon riskiert eine Abstoßung, zu viel macht anfällig für Infektionen. Trotzdem geht es Falco nach eigenen Worten viel besser als während der Dialyse.

Warum der Fall Tim Andrews zur Vorsicht mahnt

Wie lange das Transplantat durchhält, kann niemand sagen. Bei Andrews schädigte eine thrombotische Mikroangiopathie die feinen Blutgefäße, bis das Organ versagte. So steht es in einer Fallstudie im Fachjournal Lancet. 82 Tage danach bekam er eine menschliche Niere.

Riella selbst dämpft die Erwartungen: Der Meilenstein sei „nicht die Ziellinie“, sagt er laut der Klinikmitteilung. Das Wissenschaftsportal IFLScience weist darauf hin, dass ein einzelner Rekord nicht beweist, dass Tierorgane dauerhaft mit menschlichen mithalten können. Die Xenotransplantation gilt weiterhin als experimentell.