Ein Joker erlöst Union: Livan Burcu trifft zum Sieg gegen Elversberg

Am fünften Spieltag hat der 1. FC Union Berlin nach hartem Kampf seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert.

Der 1. FC Union Berlin kann noch gewinnen. Im Heimspiel gegen die SV Elversberg holten die Köpenicker beim 1:0 (0:0) den ersten dreifachen Punktgewinn. Besonders wertvoll: Nach 17 Gegentoren an den ersten vier Spieltagen hielt die Abwehr dicht und ließ über 90 Minuten kaum eine zwingende Torchance des Gegners zu.

Drei Veränderungen nach Bayern-Debakel

Trainer Mauro Lustrinelli hatte personell auf das 0:7-Debakel 22 Tage zuvor in München reagiert. Zeno Van Den Bosch, Tim Skarke und Bundesliga-Debütant Kastriot Imeri, der mit dem Coach in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Schweiz gefeiert hatte, rückten in die erste Elf. Leopold Querfeld und Kapitän Christopher Trimmel rotierten auf die Bank, Emmanuel Latte Lath stand angeschlagen gar nicht erst im Kader.

Von Beginn an suchten die Gastgeber den Weg nach vorne, ließen Elversberg gar nicht erst in das Tempospiel kommen. Skarke zeigte sich in vorderster Front immer wieder als Aktivposten und verbuchte schon in der Anfangsphase zwei Abschlüsse (10., 15.). Den ersten hielt Nicolas Kristof ohne Probleme, beim zweiten musste sich der Elversberger Schlussmann schon strecken, um den Ball zur Seite abzuwehren.

Kastriot Imeri feierte für den 1. FC Union Berlin sein Bundesliga-Debüt gegen Elversberg. © IMAGO/Matthias Koch

Defensiv ließ Union fast gar keine Chancen des Gegners zu, Sturmspitze Noel Futkeu wurde von Van Den Bosch und Felix Uduokhai immer wieder ins Abseits gestellt. Uduokhai hatte nach einer halben Stunde die nächste Chance, scheiterte aber nach einem Eckball per Kopf an Kristof und auch András Schäfer fand mit seinem wuchtigen Freistoß aus großer Distanz seinen Meister im Österreicher. All diese Aktionen konnten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Eisernen im letzten Drittel ein weiteres Mal schwertaten, strukturiert zu Gelegenheiten zu kommen.

Rönnow verhindert Rückstand

Mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs hätte der Aufsteiger den Spielverlauf beinahe auf den Kopf gestellt. Noah Darvich knallte den Ball wuchtig aufs kurze Eck, Frederik Rönnow riss reaktionsschnell den Arm hoch und verhinderte den Einschlag (45.+2.). Torlos ging es in die Kabinen.



Nach Wiederanpfiff blieb die Lustrinelli-Elf weiter im Vorwärtsgang. Das Spiel fand vermehrt in der Hälfte der Saarländer statt, doch sowohl Wooyeong Jeong und Imeri bei einer Doppelchance (56.), als auch Tom Rothe (62.) waren im Abschluss nicht zwingend genug. Auf der Gegenseite zielte der eingewechselte Maurice Krattenmacher knapp am kurzen Eck vorbei (70.).

Als in der Schlussphase trotz aller Bemühungen der Hausherren immer mehr auf eine Partie ohne Tore hindeutete, bekam Union auf der rechten Seite einen Eckball zugesprochen. Der Ball wurde von den Gästen zu kurz abgewehrt, Joker Livan Burcu fasste sich ein Herz und traf abgefälscht zum 1:0 (81.). Im Gegenzug hätte Elversberg fast geantwortet, Rönnow lenkte den Schuss von Cole Campbell aber über den Querbalken.

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