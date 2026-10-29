„Ein kleines Feature auf dem Klo“: Was wirklich zwischen Bill Kaulitz und Bushido lief

In einem Podcast seiner Band Tokio Hotel erzählt Bill Kaulitz eine schlüpfrige Anekdote mit Bezug zu Rapper Bushido. Die sexuelle Anspielung hat allerdings eine Vorgeschichte.

Es ist nur eine kleine Bemerkung, die Bill Kaulitz im Podcast „Zugabe im Tokio Hotel“ fallen lässt. Doch sie hallt nach – nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch bei prominenten Kollegen wie Oliver Pocher, die die Aussage aufgreifen.



Im Podcast blättern die vier Bandmitglieder Bill, Tom, Georg und Gustav in alten Bravo-Ausgaben. Die Sprache kommt auf den im Heft abgebildeten Bushido: Mit dem Rapper habe man ja musikalisch nie zusammengearbeitet, meint Tom Kaulitz.

Sein Zwillingsbruder Bill widerspricht: „Na doch, ich und Bushido ja. Ich hatte da ja mal ein kleines Feature auf dem Klo. Er wollte ja Oralverkehr, hab ich natürlich gern gemacht.“

Bushido hatte Bill Kaulitz immer wieder gedisst

Zustimmung wird geprüft...

Eine andere Art von Feature sei das gewesen, nickt Tom Kaulitz die Aussage ab. Weil offenbar nicht alle Bandmitglieder auf Stand sind, worauf Bill Kaulitz sich da bezieht, erklärt der Tokio-Hotel-Frontmann die Hintergründe.

Sie liegen schon länger zurück und beziehen auch auf Zeiten, in denen der Berliner Rapper den Sänger fernmündlich immer wieder gedisst hatte. Einen dieser Sprüche greift Bill Kaulitz nun auf.

Bushido hatte in den 2000er-Jahren unter anderem in Interviews und Auftritten wie bei Stefan Raabs „TV total“ provokante Äußerungen über Bill Kaulitz gemacht, in denen er äußerte, dass er sich gerne von diesem oral befriedigen lassen würde. Bill Kaulitz dreht den Spieß nun um, indem er Jahre später sagt, er habe den Traum Bushidos gern erfüllt.

Dabei hatten die Interviews von damals durchaus einen ernsten Hintergrund. Bushidos Texte standen früher immer wieder in der Diskussion, schwulenverachtend zu sein. Dementsprechend gab es auch Kritik an Bushidos Teilnahme an einem Konzert 2007 gegen Gewalt an Schulen. Bushido könne wegen seiner „homophoben und frauenfeindlichen Texte“ nicht als Vorbild fungieren, hieß es damals.

Stefan Raab fragte den Rapper 2007 in seiner Sendung direkt: „Bist du schwulenfeindlich?“ Bushido reagierte: „Ich? Niemals. Ich bin extrem sauer.“ Dann wandte er sich an Bill Kaulitz: Dieser habe am 1. September Geburtstag gehabt und er habe ihm etwas gekauft. Er habe auf eine Einladung gehofft, diese sei aber nicht gekommen. „Du bist ein Arsch“, sagte Bushido in Richtung Kaulitz, das könne man unter Partnern schon sagen. Er drohte an, die Beziehung aufzukündigen.

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Bill sei einfach „Sex pur“, legte Bushido etwas später noch nach und leckte sich dabei die Finger ab. Das Studiopublikum grölte und lachte.

Heute, fast 20 Jahre später, lachen auch die Tokio-Hotel-Musiker – allerdings über Bill Kaulitz' späte Retourkutsche. Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi sei damals oben bei den Kindern gewesen, berichtet Kaulitz im Podcast, und er bei dem Rapper.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge sticheln nicht zum ersten Mal gegen Bushido und seine Familie. Als die Ferchichis ihren Streit mit dem Erlebnisunternehmer Jochen Schweizer öffentlich gemacht hatten, machten sich die beiden in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ darüber lustig, wie sinnvoll es sei, derartigen Streit direkt in der Öffentlichkeit auszutragen. „Wenn man solche Probleme hat, finde ich immer gut, wenn man’s so macht wie Anna-Maria Ferchichi und erst mal ein Instagram-Video dreht, an die Öffentlichkeit geht und alle Follower auf die andere Familie hetzt“, lästerte Tom Kaulitz. „Ich würde sagen, die brauchen noch mehr Kinder“, stimmte Bill Kaulitz ein, „um noch mehr Stress zu haben und noch mehr zu streiten.“

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