Ein kleines Paradies mitten in Berlin: Zu Besuch im Café Garten Mitte

Und es gibt sie doch! Die Orte in der Stadt, die uns an ein besseres Berlin glauben machen. So wie das kleine Café Garten Mitte in der Joachimstraße.

Nicht nur im vergangenen Wahlkampf schimpften alle zu Recht über Berlins Müll: überquellende Abfalleimer, Gerümpel am Gehweg, Zigarettenkippen und Hundekot, der sich besonders zuverlässig dort findet, wo man hintritt. 36 Prozent der Berliner nannten laut Forsa-Umfrage die Vermüllung als eines der größten Probleme der Stadt.



Ich kann das verstehen, mache jetzt aber einmal das Gegenteil und lobe Berlin für etwas, das zwischen all dem Ärger leicht untergeht: Wie grün diese Stadt doch ist!