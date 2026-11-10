„Ein kritischer Kopf“: BSW nominiert Journalisten Florian Warweg für die Bundesversammlung

Florian Warweg soll für das BSW Sachsen-Anhalt den nächsten Bundespräsidenten mitwählen. Die Partei würdigt den Journalisten als „Stachel im Fleisch des Berliner Politikbetriebs“.

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Das BSW in Sachsen-Anhalt hat den Journalisten der Berliner Zeitung und Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung Florian Warweg für die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten nominiert. Thomas Schulze und Claudia Wittig begründeten die Entscheidung mit seiner journalistischen Arbeit und seiner Herkunft aus dem Bundesland.

„Wir entsenden Florian Warweg in die Bundesversammlung. Er ist ein kritischer Kopf und ein herausragender Journalist, seine Arbeit ist Stachel im Fleisch des Berliner Politikbetriebs“, erklärten die beiden BSW-Politiker. „Warwegs Nachfragen in der Bundespressekonferenz unterscheiden ihn von den meisten anderen Journalisten. Er ist ein waschechter Sachsen-Anhalter, geboren und aufgewachsen in unserem schönen Bundesland.“

Die Bundesversammlung tritt am 30. Januar 2027 zur Wahl des nächsten Staatsoberhaupts zusammen. Sie besteht aus sämtlichen Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen von den Landesparlamenten gewählten Mitgliedern. Die Nominierung durch das BSW ist somit zunächst ein Vorschlag; die Wahl der Vertreter Sachsen-Anhalts erfolgt durch den Landtag.

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