Ein Mann tüftelte 13 Jahre an seinem eigenen Flugzeug – jetzt hebt es erstmals ab

Es sieht aus wie aus einem Comic und soll Menschen in schwer zugänglichen Bergregionen schneller ans Ziel bringen: In Indien hob ein ungewöhnliches Fluggerät ab.

Hob im August erstmals ab und blieb eine Minute lang in der Luft: der HAPIDA SKYNeX

Knapp eine Minute dauerte der erste Flug des sogenannten HAPIDA SKYNeX. Für seinen Entwickler Ravi Tamta stecken in diesen wenigen Sekunden 13 Jahre Arbeit. Ganz ohne Ingenieurstudium oder klassische Ausbildung hat sich der Inder das Wissen angeeignet, um ein elektrisch angetriebenes Fluggerät zu bauen.



Das Spannende an seiner Erfindung: Seine Konstruktion könnte eines Tages Menschen in schwer zugänglichen Bergregionen schneller ans Ziel bringen.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur das Fluggerät selbst, das aussieht wie aus einem Zeichentrickfilm, sondern auch der Weg zu seiner Entwicklung: Wie die Times of India berichtet, Tamta eignete sich das nötige Wissen über das Internet an, probierte technische Lösungen aus und tüftelte jahrelang an seinem Vorhaben.



Die erste Flugdemonstration im August dieses Jahres war ein wichtiger Schritt – allerdings noch kein Beleg dafür, dass seine Erfindung bereits alltagstauglich ist.

Ein Fluggerät wie aus dem Comic

HAPIDA SKYNeX ist als einsitziges, batteriebetriebenes Fluggerät konzipiert. Mehrere Motoren und Propeller erzeugen den Auftrieb und ermöglichen die Steuerung. Das Prinzip ähnelt dem von Multikopter-Drohnen.



Anders als ein gewöhnliches Flugzeug soll das Gerät senkrecht starten und landen können. Eine konventionelle Start- und Landebahn wäre damit nicht nötig.

Zustimmung wird geprüft...

Entwickelt wird das Projekt über Tamtas Unternehmen Hapida Sky Private Limited. Der elektrische Antrieb verbrennt während des Flugs keinen Kraftstoff an Bord und verursacht deshalb keine direkten Abgasemissionen.



Über die gesamte Umweltbilanz sagt das allein allerdings wenig aus: Dafür müssten unter anderem auch die Herstellung und Entsorgung der Batterien sowie die Herkunft des Ladestroms berücksichtigt werden.

Bis zu einem möglichen Einsatz im Personenverkehr sind weitere Tests erforderlich. Das Fluggerät muss beweisen, dass es zuverlässig und wiederholt fliegen kann, ausreichend leistungsfähige Batterien besitzt und auch bei technischen Problemen sicher bleibt.



In bergigem Gelände kommen wechselnde Wetterbedingungen, Wind und die begrenzte Auswahl geeigneter Landeplätze hinzu. Eine kommerzielle Einführung ist bislang nicht bestätigt. Auch eine nachgewiesene Reichweite von 40 Kilometern ist öffentlich nicht belegt.

Eine Lösung für abgelegene Bergdörfer

Der Antrieb für das Projekt liegt in Tamtas Heimat. Er stammt aus dem Dorf Kaflikhan nahe der Tempelanlage Jageshwar Dham im Distrikt Almora im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand.



Dort können selbst vergleichsweise kurze Strecken durch kurvige Straßen, steile Hänge und schwierige Wegverhältnisse zu langen Fahrten werden.

Tamta wollte deshalb eine Möglichkeit finden, solche Hindernisse aus der Luft zu überwinden. Besonders bei medizinischen Notfällen könnte ein schnellerer Transport in abgelegenen Regionen hilfreich sein.



Bislang handelt es sich dabei jedoch um eine mögliche künftige Anwendung, nicht um einen bereits verfügbaren Rettungsdienst.

Vom Tüftler zum Fluggeräte-Entwickler

Nach dem Testflug soll HAPIDA SKYNeX schrittweise weiter erprobt werden. Dabei gehe es darum, die Sicherheit, die Leistungsfähigkeit und die Kapazität des Geräts zu verbessern. Uttarakhand-Ministerpräsident Pushkar Singh Dhami gratulierte Tamta zu seiner Leistung und würdigte sie als Inspiration für junge Menschen.



Bei der Vorführung waren unter anderem Distriktmagistrat Anshul Singh und der Polizeichef Chandrashekhar R. Ghodke dabei. Darüber berichtete die Zeitung The New Indian Express.

Das Fluggerät ist nicht Tamtas erstes Projekt. Zu seinen früheren Arbeiten zählen Ausrüstung für die Brandbekämpfung und ein Gehhilfestock für Menschen mit Behinderungen. Mit dem Fluggerät wagt er sich nun an eine technisch deutlich komplexere Aufgabe.

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