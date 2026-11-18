Schnee in den Alpen: Wo bis Samstag am meisten Neuschnee fällt, wann es in Deutschland weiß wird und ob der Skistart am 27. November wirklich klappt.

Schneemassen auf den Dächern: Im Wallis fällt bis Samstag bis zu ein Meter Neuschnee, ab Freitag schneit es auch an den deutschen Alpen. (Symbolbild)

Über den Alpen beginnt der Winter mit voller Wucht. Im Schweizer Wallis fällt bis Samstag bis zu ein Meter Neuschnee, rund um den Montblanc sogar bis zu anderthalb Meter. Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Freitag auch an den deutschen Alpen Schnee oberhalb von 1000 Metern, stellenweise mehr als zehn Zentimeter in zwölf Stunden.



Damit wird es eine Woche vor dem geplanten Skistart an Zugspitze und Feldberg zum ersten Mal richtig weiß.

Ein Meter Neuschnee: Hier schneit es bis Samstag am meisten

Ein kräftiger Westwind schiebt seit Tagen eine Störung nach der anderen gegen die Alpen. Der Schwerpunkt liegt im Westen: Im Wallis rechnet der Schweizer Wetterdienst MeteoNews bis Samstag mit bis zu einem Meter Neuschnee, wie das Nachrichtenportal Watson berichtet. In Graubünden kommt deutlich weniger zusammen.



Allein am Mittwoch fallen in der Schweiz oberhalb von rund 2000 Metern 10 bis 25 Zentimeter, meldet das Portal 20 Minuten. Die Hänge über den Walliser Tälern sind schon jetzt tief verschneit.

Wer in den kommenden Tagen in die Berge fährt, sollte die amtlichen Warnungen des DWD und die Lawinenlageberichte prüfen. Für die Schweizer Alpen gibt das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF täglich ein Bulletin heraus. Frischer Triebschnee macht Touren abseits der Pisten besonders heikel.

1700 Meter in vier Tagen: So stürzt die Schneefallgrenze ab

Am Dienstag lag die Schneefallgrenze in der Schweiz noch zwischen 2200 und 2700 Metern. Am Mittwoch rutschte sie auf 1400 bis 1700 Meter. Bis Samstag sinkt sie laut MeteoNews gegen 1000 Meter.



Deutschland folgt mit etwas Verzögerung. Am Freitag strömt kältere Luft aus Nordwesten ein, an den Alpen geht der Regen im Tagesverlauf in Schnee über. Oberhalb von etwa 1000 Metern sind laut DWD mehr als zehn Zentimeter in zwölf Stunden möglich.



Auch die Mittelgebirge bekommen etwas ab. Dort sinkt die Schneefallgrenze am Freitag auf 1000 bis 1200 Meter, im Schwarzwald endet der Dauerregen am Abend mit Neuschnee in den Gipfellagen, so der Bergwetterdienst des Deutschen Alpenvereins.



In der Nacht zum Samstag gibt es Frost bis minus 4 Grad. Wo nasser Schnee auf die Straßen fällt, wird es schnell glatt.

150 Zentimeter: Am Montblanc türmt sich der Schnee

Die größte Zahl dieser Woche kommt aus Frankreich. Rund um den Montblanc sind laut WetterOnline regional rund 150 Zentimeter Neuschnee möglich, im Hochgebirge der Westalpen fällt verbreitet bis zu ein Meter.



Der stürmische Westwind verschärft die Lage, er bläst den Schnee zu meterhohen Verwehungen zusammen. Wie stark der Wind ist, zeigt die Zugspitze: Die Station auf Deutschlands höchstem Gipfel maß am Dienstagnachmittag eine Böe von 151 km/h.



Für die Gletscherskigebiete in Frankreich, Italien, der Schweiz und Österreich legt dieser Schub eine solide Basis für den Winter.

Skistart am 27. November: Reicht der Schnee für Zugspitze und Feldberg?

Zugspitze, Feldberg und Winterberg planen den Start in die Skisaison für den 27. November, berichtet wetter.net. Der Neuschnee vom Freitag ist dafür eine erste Grundlage, für eine geschlossene Piste in mittleren Lagen reicht er allein kaum.



Statistisch ist der Wintereinbruch nicht einmal früh. Für Lagen bis 800 Meter in Baden-Württemberg nennt der DWD den 29. November als mittleres Datum der ersten Schneedecke, wie die Berliner Zeitung im Oktober berichtete.



Die Langfristprognosen dämpfen allerdings die Vorfreude auf einen schneereichen Winter. Sie deuten auf eine insgesamt zu milde Saison hin.

Schnee bis ins Flachland? Das bringt das Wochenende

Der Schnee kommt nach Deutschland. Ins Flachland kommt er nicht. Im Tiefland fallen allenfalls vereinzelt Flocken, liegen bleiben dürften sie kaum.



Am Samstag und Sonntag erwartet der DWD keine markanten Wettererscheinungen. Nachts gibt es verbreitet Frost bis minus 5 Grad, tagsüber bleibt es bei 3 bis 9 Grad. Am 13. November hatte es an den Alpen bereits bis 700 Meter herab geschneit, damals mit höchstens zehn Zentimetern.



Lange bleibt es nicht ruhig. Schon am Sonntag zieht laut MeteoNews von Westen die nächste Störung gegen die Alpen. Bis zum geplanten Skistart an der Zugspitze bleiben dann noch fünf Tage.

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