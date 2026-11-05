Neues Jahr, neues Fest: Warum einen die Sause im „Palazzo“ immer kriegt

Das unverwüstliche Koch- und Gastgeber-Team Wodarz und Kleeberg eröffnet seine Saison Spiegelsaal am Zoo. Und legt wieder vor in Sachen Publikumsbegeisterung.

Gut gelaunt stehen die beiden Initiatoren dieses Events zur Begrüßung da und parlieren mit ein paar flotten Einführungsworten die neue Palazzo-Saison herbei – der eine im Sakko und mit Einstecktuch, der andere in dunkler Kochkluft und Käppi. Hans-Peter Wodarz und Kolja Kleeberg sind ein eingespieltes Sytem, was ihre Dinner-Show mit Entertainment-Beilage angeht, sie eröffnen das Spektakel im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo schon das 18. Jahr.

Inzwischen muss der per ÖPNV anreisende Gast zwar über noch mehr Odachlosen- und Drogenelend steigen, um die feierlich-gemütliche Location zu erreichen, aber leider wird man als Berliner ja auch da immer abgebrühter und schüttelt belastende Gedanken über anschwellende Kapitalismus- Hartherzigkeiten inzwischen schnell ab.

In Form einer Gameshow konzipiert

25 Nationen, gibt Wodarz zur Begrüßung stolz bekannt, würden am Gelingen des Gesamtprogramms dieses Abends mitwirken, „allein fünf packen in der Spülküche mit an“. Und dann geht es auch schon los in der üblichen Rasanz, denn im Show-Zelt der beiden Gastronomen muss auf nichts lange gewartet werden: Weder auf einen der köstlichen vier Menü-Gänge, noch auf die Künstler, die sich gleich in atemberaubender Manier über Tomaten-Oliven-Tatar, Risotto von gelber Paprika und lackierter Entenbrust mit Tannenhonig in der Luft verbiegen werden.

Vorsicht, Artist: Im Spiegelpalast am Zoo sind die Gäste ganz nah am Künstler dran. © Palazzo

Wodarz und Kleeberg, die sich bei ihrer Programmsuche gern nach jungen, aufstrebenden Talenten in der ganzen Welt umschauen, haben diesmal das neuseeländische Trio „Laser Kiwi“ angeheuert, das in den folgenden Stunden für Moderation, Comedy, Jonglage und Luftakrobatik sorgen wird. Ihre Show haben die „Kiwis“ dabei in Form einer Gameshow konzipiert, und zu mittig sitzende Gäste im Spiegelzelt, müssen auch in diesem Jahr damit rechnen, in all die Schabernacke im Zentrum des Zelts mit einbezogen zu werden.

Zustimmung wird geprüft...

Denn bei ihren subjektiv zugeschnittenen Spiele-Performances ahmen sie durchaus auch Fernsehformate wie „Wer wird Millionär?“, „Der Preis ist heiß“ und „Herzblatt“ nach und teilen die Gästeschaft auch knallhart in Teams ein: ein rotes und ein blaues. Denn, wenn hier in der Hertzallee 41 schon ordentlich Kindergeburtstag für Erwachsene gefeiert und für ein Zeitchen der durchgeknallten Welt entflohen wird, dann richtig. Und mit Karacho.



Auch die verschiedenen Artisten legen inbrünstig los: Das ist das finnische Hand-auf-Hand-Akrobaten-Team Natalie & Lucas, das ein paar lustige Slapsticks serviert, der tadschikische Handstand-Künstler und Equilibrist Mukhamadi Sharifzoda, der im Mokauer Staatszirkus sein schwindelerregendes Handwerk erlernte sowie Meng & Hu, zwei junge chinesische Männer, die „Hoop Divig“ par excellence betreiben, also das Springen durch einen Reif. Sie gehen mit so viel Schwung ans Werk, dass ihre Landebahn bis ins Foyers des Zeltes ausgedehnt werden muss.

Musikalische Begleitung kommt diesmal von der Band „The Geschmacksverstärker“, den Gesangspart übernimmt die Lucy Schröder, die gefühlt minütlich in neue Bühnenoutfits schlüpft. Alles in allem wieder ein nett verbrachter Abend zum angebrochenen November, der in Berlin ja mitunter das Zeug hat, die Leute in die Depression zu treiben. Mit „Palazzo“ kann dem vorgebeugt werden. Allerdings, da schon eine Spielshow in diesem Jahr daraus gemacht wurde: Ein paar Punkte Abzug in der B-Note gibt es im Vergleich zur Show vom letzten Jahr dann doch. Das Niveau der teilnehmenden Künstler hatte damals Weltniveau. Diesen Peak erreicht die Show in diesem Jahr nicht ganz. Verwöhnte meckern eben gern.

Palazzo. Bis zum 7. März 2026 im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo, Hertzallee 41, 10787 Berlin. Karten im Ticketshop der Berliner Zeitung.

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