Die Grünen wollen eine Alternative zur Koalition sein. Doch auf Fragen dieser Zeitung zu Neuwahlen, Friedenspolitik und den Folgen ihrer Regierungszeit bleiben Lücken.

Felix Banaszak und Franziska Brantner präsentieren bei der Bundespressekonferenz den Grünen-Leitantrag „Unser Plan für Deutschland“. Auf Nachfrage dieser Zeitung ging es um mögliche Neuwahlen – und um die fehlenden friedenspolitischen Vorschläge im Antrag.

Schon die Kulisse war bemerkenswert: Rund 25 Journalisten kamen am Donnerstag in die Bundespressekonferenz. Sie wollten sich den Leitantrag „Unser Plan für Deutschland“ einer Oppositionspartei erklären lassen, die in Umfragen bei etwa 15 Prozent liegt. Das sind ungefähr doppelt so viele, wie sonst zur Regierungspressekonferenz kommen. Vielleicht ist es einfach Interesse an der Neuaufstellung der Grünen. Als Hintergrund passt trotzdem die letzte große Journalismusbefragung der TU Dortmund von 2024: Von den 525 befragten Journalisten nannten 41 Prozent die Grünen als Partei, der sie nahestehen, 16 Prozent die SPD. Weit abgeschlagen folgen dann die CDU mit 8, die Linke mit 6 und das BSW mit 1 Prozent, die AfD wurde gar nicht genannt.



Felix Banaszak begann mit einer Diagnose: Rund 80 Prozent der Deutschen trauten den Parteien nicht zu, die wirklichen Probleme zu lösen. Schlechte Umfragen und Wahlergebnisse seien Zeichen einer tieferen Vertrauenskrise. Man müsse „das Versprechen unserer Demokratie“ erneuern – durch eine Staatsreform, starke Kommunen und mehr Transparenz. Brantner übernahm die Wirtschaft: Seit 2019 wachse Deutschland nicht mehr, und das jetzt erwartete Plus sei „maßgeblich schuldenfinanziert“. Der Antrag setzt auf „neues Wachstum“, höhere Steuern auf sehr große Vermögen und eine Digitalsteuer für Plattformkonzerne. Er enthält auch Selbstkritik: „Die Politik der Ampel hat Menschen verunsichert, statt Verlässlichkeit auszustrahlen.“

Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Leitantrags „Unser Plan für Deutschland“: Exemplare liegen zur Ansicht bereit. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Neuwahlen? Nein – aber vielleicht

Diese Zeitung fragte, warum eine Partei wie die Grünen, die derzeit bei rund 15 Prozent steht, gerade jetzt einen Text vorlegt, der eher nach Regierungsentwurf als nach Oppositionspapier klingt. Und ob dahintersteht, dass die Grünen bald mit vorgezogenen Neuwahlen rechnen. Banaszak verwies auf andere Parteien, die „ihre Programme für die Vitrine schreiben“. Die Grünen könnten jederzeit mit der Wahlvorbereitung beginnen. Ein erneut vorzeitiges Ende der Legislaturperiode wäre aber schlecht für das Land; die Neuwahl 2025 habe Vertrauen gekostet. Der Koalition rief er zu: „Get your shit together.“ Das ist bemerkenswert für einen Parteichef, der seiner Partei kurz vorher „weniger Belehrung, mehr Bewegung“ empfohlen hatte.

Später schwächte Banaszak seine Absage ab: Man gehe „im Moment noch“ davon aus, dass es im kommenden Frühjahr keine Bundestagswahl gebe. Falls die Regierung nicht durchhalte, sei man bereit. Auf die Fragen nach einer Kanzlerkandidatur und fehlender Ministererfahrung an der Spitze sagten beide nur: „rechtzeitig“. Brantner klagte zugleich, das ständige Gerede über das „Mit wem“ ermüde die Menschen. Dabei ist der Antrag selbst erkennbar auch für den Ernstfall geschrieben.

Friedenspolitik als Energiepolitik

Diese Zeitung fragte außerdem, warum auf 23 Seiten kein einziger friedenspolitischer Aspekt steht – etwa eine diplomatische Perspektive für die Ukraine oder Nahost. Für solche Themen stand die Partei einmal. „Da muss ich korrigieren“, antwortete Banaszak. Wer von fossilen Energien unabhängig werde, sei auch unabhängiger von „Autokraten wie Putin“. Wirtschaft lasse sich von Geopolitik nicht trennen, und der Text sei durchgehend europäisch gedacht. Damit sei er ein Beitrag zu einer friedlicheren Welt. Von Diplomatie oder Verhandlungen sprach er nicht.

Wenig später räumte er selbst ein, Fragen „vom Nahen Osten bis zur Ukraine“ habe man im vergangenen Jahr beantwortet; dieses Jahr liege der Schwerpunkt woanders. Beides passt kaum zusammen. Konkret zur Sicherheitspolitik wurde es nur einmal: Dass Europa parallel ein französisches, ein deutsches und vielleicht ein schwedisches Kampfflugzeug bezahle, sei „irre“, hieß es vom Podium. Gefordert wurde eine gemeinsame europäische Rüstung. Das ist eine Frage der Effizienz, nicht des Friedens. Auch Migration hat im Antrag keinen eigenen Platz. Banaszak verwies auf Integration in den Arbeitsmarkt und auf die Entwickler des Biontech-Impfstoffs.

Steuergerechtigkeit – warum erst jetzt?

Auf Seite 17 verspricht der Antrag, „Gerechtigkeitslücken im Steuersystem“ zu schließen. Die Grünen saßen aber bis Mai 2025 selbst in der Regierung. Das Finanzministerium führte in der Ampel zwar die FDP. Warum aus der Opposition gelingen soll, was in der Regierung nicht geklappt hat, erklärte die Parteispitze trotzdem nicht. Sehr große Vermögen sollen mehr beitragen, allerdings „ohne Substanzbesteuerung“. Wie das gehen soll, blieb offen. Die großen Lasten dürften nicht allein bei „Tante Erna“ liegen, hieß es; auch die Superreichen müssten zahlen.

Zugleich warnte das Podium, die Ausnahmen für Verteidigungsausgaben könnten nicht dauerhaft gelten. Und es fragte, wer Zinsen und Tilgung für das Sondervermögen zahle. Beides hatten die Grünen im März 2025 mit ihren Stimmen im alten Bundestag möglich gemacht. Brantners Kritik am schuldenfinanzierten Wachstum trifft damit auch die eigene Partei.

Ob aus „Unser Plan für Deutschland“ einmal ein Regierungsprogramm wird, ist offen. Schon jetzt soll er die Grünen als Alternative zur Koalition zeigen. Doch warum der Entwurf gerade jetzt kommt, blieb ebenso unklar wie die Antwort auf die Frage nach diplomatischen Perspektiven für die Ukraine und Nahost. Banaszak will Vertrauen in die Politik zurückgewinnen. Dazu gehört auch, die Fragen zu beantworten, die im eigenen Plan keinen Platz gefunden haben.

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