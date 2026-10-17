Ein Punkt des Willens: 1. FC Union Berlin entnervt Vizemeister Dortmund

Der 1. FC Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga den nächsten Punktgewinn gefeiert. Gegen Borussia Dortmund reichte es zu einem torlosen Remis.

Gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund war der 1. FC Union Berlin als krasser Außenseiter ins Spiel gegangen. Die Eisernen lieferten dem Vizemeister der abgelaufenen Saison im Stadion An der Alten Försterei allerdings bis tief in die Nachspielzeit einen großartigen Kampf. Der Lohn war beim torlosen Remis letztlich der fünfte Zähler der Saison.



Von dem Vorsatz „Never change a winning team“ hatte Mauro Lustrinelli im Vorfeld der Partie nicht sprechen wollen. Unabhängig von den Ergebnissen der Spiele seien er und sein Trainerteam darum bemüht, Kontinuität in die Mannschaft und das auf dem Rasen stehende Personal zu bekommen. Trotzdem hatte der Trainer im Vergleich zum Sieg gegen die SV Elversberg (1:0) keinen Grund, seine Elf umzustellen. Erstmals in der laufenden Spielzeit ging es ohne Wechsel ins nächste Pflichtspiel. Livan Burcu, der gegen den Aufsteiger als Joker das Siegtor erzielt hatte, fehlte allerdings krankheitsbedingt im Aufgebot.

Fünf Gelbe Karten schon vor der Pause

Die Partie startete im Köpenicker Dauer-Nieselregen mit einem echten Paukenschlag. Wenige Sekunden waren erst gespielt, da hatte Schiedsrichter Daniel Schlager schon die Rote Karte in der Hand. Ethan Nwaneri foulte in der gegnerischen Hälfte Tom Rothe mit übertriebener Härte. Schlager hatte bei der Farbenwahl allerdings für einen Moment vertan, wollte nur Gelb zeigen und beließ es auch bei dieser Verwarnung.



Die Sanktion des Unparteiischen änderte allerdings nichts daran, dass sich vor dem Seitenwechsel ein intensives und teilweise unfaires Spiel entwickelte. Nach 14 Minuten hatten mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy zwei weitere Dortmunder Gelb gesehen, im weiteren Verlauf gesellten sich auf Union-Seite Janik Haberer und Rothe hinzu.

Spielerisch hatte das Geschehen auf dem Platz dagegen ziemlich viel Luft nach oben. Höhepunkte gab es bis zum Pausenpfiff fast gar nicht. Haberer hatte bei freier Schussbahn einmal deutlich zu hoch gezielt (43.), Kastriot Imeri prüfte Kobel mit einem tückischen Freistoß von der linken Seite (45.+3). Die Offensive der Gäste um Top-Stürmer Guirassy war bei den Innenverteidigern Zeno Van Den Bosch und Felix Uduokhai weitgehend abgemeldet.

Intensives Duell: Ex-Unioner Julian Ryerson (l.) und Tom Rothe kämpfen im Vollsprint um den Ball. © IMAGO/Celina Leiers

Lustrinelli reagierte mit einem Wechsel zur Pause, brachte Emmanuel Latte Lath für Imeri. Der Stürmer führte sich mit der ein oder anderen Aktion auch gleich gut ein, die beste Chance hatte an vorderster Front aber Tim Skarke. Herrlich bedient von András Schäfer lief er aus halbrechter Position frei auf Kobel zu, knallte den Ball aber deutlich drüber (59.). Auf der Gegenseite zielte Nwaneri knapp rechts vorbei (62.).

Die beiden Szenen konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich vor den Toren weiterhin äußerst wenig tat. Union verteidigte geschickt, ließ kaum Gelegenheiten der Mannschaft von Trainer Niko Kovac zu und versuchte immer wieder, kleinere Nadelstiche zu setzen. Dortmunder Halbfeld-Flanken fing Torhüter Frederik Rönnow immer wieder sicher ab. Unter dem Strich hatten sich die Eisernen den Punkt bei Schlagers Abpfiff redlich verdient.

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