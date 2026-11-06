Ein Schluck Wasser, 85 Euro Strafe: Die fünf kuriosesten Verkehrsregeln der Welt – eine gilt bei uns

Verkehrsregeln im Ausland: Was Autofahrer in Japan, Zypern, Australien und Manila wissen müssen – und welche verrückte Bußgeld-Regel in Deutschland gilt.

Ein Schluck am Steuer kostet auf Zypern 85 Euro, auch wenn es nur Wasser ist. (Symbolbild)

Ein Schluck aus der Wasserflasche während der Fahrt kostet auf Zypern 85 Euro. Die Regel kennt kaum ein Urlauber.



Manche Verkehrsregeln klingen ausgedacht. Diese fünf gelten wirklich, wer dagegen verstößt, zahlt. Die letzte trifft Autofahrer in Deutschland.

1. Zypern: 85 Euro für einen Schluck Wasser

Auf Zypern dürfen Autofahrer während der Fahrt weder essen noch trinken. Das gilt auch für Wasser, selbst bei Hitze im Hochsommer.



Laut der Bußgeldtabelle der zyprischen Kanzlei AGP kostet der Verstoß 85 Euro, genauso viel wie das Handy am Ohr.



Ignorieren hilft nicht: Bußgelder aus EU-Staaten werden ab 70 Euro inklusive Gebühren auch in Deutschland eingetrieben.

2. Japan: Bußgeld, wenn Sie Fußgänger nass spritzen

Artikel 71 des japanischen Straßenverkehrsgesetzes verpflichtet Autofahrer, bei Matsch und Pfützen so langsam zu fahren, dass niemand Schmutzwasser abbekommt.



Wer trotzdem Passanten duscht, riskiert laut dem Automagazin Motor-Fan 6.000 Yen Verwarngeld, umgerechnet gut 30 Euro. Lkw-Fahrer zahlen 7.000 Yen. Kontrolliert wird selten, steht ein Polizist daneben, wird kassiert.



In Deutschland müssen Fußgänger bei Regen dagegen mit Spritzern rechnen. So hat es das Landgericht Itzehoe entschieden, Autofahrer haften nur bei Absicht.

3. Australien: Strafe für ein offenes Autofenster

Wer in Australien kurz in den Tankstellen-Shop läuft und das Fenster offen lässt, riskiert einen Strafzettel.



Regel 213 der australischen Straßenverkehrsregeln verlangt in den meisten Bundesstaaten: Wer sich mehr als drei Meter vom Auto entfernt und niemanden darin zurücklässt, muss abschließen. Fenster dürfen höchstens zwei Zentimeter offen stehen.



Ein Autofahrer aus Sydney zahlte 112 australische Dollar, weil er sich an der Tankstelle eine Fleischpastete holte und den Wagen offen ließ. Den Fall dokumentiert die Kanzlei Sydney Criminal Lawyers. Vor Gericht drohen in New South Wales bis zu 2.200 australische Dollar.

4. Manila: Fahrverbot nach Endziffer des Nummernschilds

In der philippinischen Hauptstadtregion Metro Manila entscheidet die letzte Ziffer des Kennzeichens, wann ein Auto stehen bleiben muss.



Endet sie auf 1 oder 2, ist montags im Berufsverkehr Schluss, von 7 bis 10 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Dienstags trifft es die 3 und die 4, freitags die 9 und die 0.



Selbst als im November 2024 ein Taifun über die Region zog, hob die Verkehrsbehörde MMDA das Fahrverbot nicht auf, berichtete der Philippine Daily Inquirer.

5. Deutschland: 70 Euro und ein Punkt für den leeren Tank

Die überraschendste Regel gilt vor der eigenen Haustür. Wer auf der Autobahn mit leerem Tank liegen bleibt, kann sich nicht auf eine Panne berufen. Spritmangel gilt als vermeidbar.



Halten ist auf Autobahnen nach Paragraf 18 der Straßenverkehrsordnung verboten und kostet 30 Euro. Steht der Wagen länger als drei Minuten, gilt das als Parken. Laut Auto Motor und Sport drohen dann 70 Euro und ein Punkt in Flensburg, auch beim E-Auto mit leerem Akku.



Passend zum ersten Frost lauert die nächste Falle schon morgens vor der Haustür. Wer beim Eiskratzen den Motor warmlaufen lässt, verstößt gegen Paragraf 30 der Straßenverkehrsordnung. Seit November 2021 kostet das 80 Euro, vorher waren es 10 Euro.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema