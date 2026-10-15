„Ein Segen, aber sehr anstrengend“: Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren ihr drittes Kind

Die 52-jährige Schauspielerin Hilary Swank verkündet ihre Schwangerschaft auf Instagram. Ihre Ankündigung begeistert viele Fans, löst aber auch eine Debatte über späte Mutterschaft aus.

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Die Schauspielerin Hilary Swank erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Philip Schneider. Die 52 Jahre alte Oscarpreisträgerin verkündete die freudige Nachricht mit einem ziemlich kreativen Video auf Instagram.



Swank hatte bereits für Aufsehen gesorgt, als sie im April 2023 im Alter von 48 Jahren Mutter von Zwillingen wurde. Nun schreibt sie zu ihrem Instagram-Post: „Viele Leute haben mich gefragt, was mein nächstes Projekt ist – dieses hier erscheint im Dezember.“

Den Beitrag versah Swank mit Emojis, darunter ein Babygesicht und ein Herzsymbol. In dem Clip tanzt Swanks Familie im Dunkeln, mit Leuchtstäben an ihren Körpern. Während ihr Mann und die Zwillinge tanzen, ist Swank mit einem Babybauch zu sehen, in dem ein winziges, mit Leuchtstäben behängtes Baby zu sehen ist.

Zustimmung wird geprüft...

Swank wurde im April 2023 zum ersten Mal Mutter, als sie ihre Zwillinge Aya und Ohm zur Welt brachte – eine Tochter und einen Sohn.

Die Schauspielerin aus „Million Dollar Baby “ hatte dem People-Magazin kürzlich erzählt, dass sie sich in einer „wirklich gesegneten Lage“ befinde, Zeit mit ihren Kindern so verbringen zu können, wie sie es möchte. Swank erklärte, dass es sich für sie „einfach richtig gefügt“ habe, ihre Kinder erst später im Leben zu bekommen, weil sie dadurch „so präsent“ für sie sein könne.

Hilary Swank: In jüngeren Jahren karriereorientierter

„Es hat sich einfach so ergeben, dass ich erst so spät im Leben Kinder bekommen habe“, sagte sie. „Es war nicht so, dass ich sie nicht früher gewollt hätte. Es gab viele Dinge, die das verhindert haben, und deshalb kann ich mir jetzt wirklich Zeit für sie nehmen.“

Die Schauspielerin erklärte, dass sie in jüngeren Jahren viel karriereorientierter gewesen sei, wodurch ihr wenig Zeit für andere Dinge im Leben geblieben sei. Sie fügte hinzu, dass ihre Schauspielkarriere ihr „ein Herzensanliegen“ gewesen sei und sie sich letztendlich voll und ganz der Weiterentwicklung ihres Könnens gewidmet habe.

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„Ich wusste, dass ich irgendwann Kinder haben wollte, aber ich hatte keine konkreten Pläne“, sagte sie gegenüber dem US-Magazin. „Ich weiß, dass es für jeden anders ist, aber wenn ich mit 20 oder 30 ein Kind bekommen hätte, wäre ich wohl eine ganz andere Mutter als jetzt.“

Schwanger mit 52: Diskussionen auf Social Media

Die Altersfrage wird natürlich auch in den Social-Media-Kommentarspalten diskutiert. „Ich denke, das ist die beste Ankündigung zur Schwangerschaft überhaupt“, freuen sich die Fans unter Swanks Instagram-Video.

Viele Mütter berichten von ihren eigenen Erfahrungen: „Ich hatte meine Zwillinge im Alter von 42 Jahren und es ist ein Segen, aber sehr anstrengend. Nichts für Schwache“, schreibt eine Userin. Eine andere witzelt: „Guter Gott. Ich kann mich mit 53 kaum mit mir selbst umgeben.“

Hilary Swank mit Ehemann Philip Schneider im Januar 2023. Damals war die Schauspielerin mit ihren Zwillingen schwanger. © Dave Bedrosian/imago

Wie es bei solchen Verkündungen üblich ist, teilen sich die Ansichten in zwei Lager: Viele Follower und Kollegen feiern den Mut und die Lebensfreude der Schauspielerin. Vielen gilt sie als Vorbild dafür, dass späte Mutterschaft etwas Schönes sein kann.

Auf der anderen Seite gibt es im Netz kritische Stimmen, die vorrechnen, wie alt die Oscar-Preisträgerin sein wird, wenn das Kind die Schule abschließt. Einige Kommentatoren äußern Bedenken, dass solche prominenten Fälle ein „falsches Bild“ vermitteln könnten.

Es wird befürchtet, dass jüngeren Frauen suggeriert wird, man könne die Familienplanung problemlos bis in die Fünfziger aufschieben, obwohl dies biologisch ohne medizinische Nachhilfe eine absolute Ausnahme darstellt.

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