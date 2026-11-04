„Ein Skandal“: Sven Schulze rechnet mit Landeshaushalt im Januar

Sachsen-Anhalt droht ohne Haushalt ins neue Jahr zu starten. Sven Schulze nennt nun einen Zeitplan. Daran gibt es Kritik.

Ob Ulrich Siegmund (AfD) im Dezember zum Ministerpräsidenten gewählt wird oder nicht: Sachsen-Anhalt braucht einen Landeshaushalt für 2027. Einen Entwurf gibt es bislang nicht. Im Januar soll dieser vorliegen, kündigte der geschäftsführende Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) am Dienstag in Magdeburg an.

Schulze führt derzeit nicht nur die Landesregierung, sondern auch die CDU-Fraktion im Landtag. Dass er beide Ämter gleichzeitig ausübt, werde „kein Dauerzustand“ sein, sagte er auf der Landespressekonferenz. Einen Zeitpunkt für die Abgabe eines der Ämter nannte er nicht. „Wir sind nicht geschwächt“, sagte Schulze mit Blick auf die politischen Verhältnisse.

Kabinett berät kommende Woche über Landeshaushalt

Für den kommenden Haushalt gebe es nur „minimale Spielräume", sagte Schulze. In einzelnen Haushaltsplänen seien zudem mehr als 90 Prozent, teilweise sogar 95 Prozent der Ausgaben durch rechtliche Verpflichtungen festgelegt. Am kommenden Dienstag soll sich das Kabinett ausführlich mit den Haushaltsplänen beschäftigen. Einen verbindlichen Termin für den Haushaltsentwurf nannte er nicht.

Der haushaltspolitische Sprecher der BSW-Fraktion, John Lucas Dittrich, kritisierte den Zeitplan scharf. „Januar ist inakzeptabel. Das ist ein Skandal – auf Kosten des Landes, insbesondere der Kommunen, die Planungssicherheit brauchen“, sagte er. Dittrich sprach von einem „durchsichtigen politischen Manöver“ und „Arbeitsverweigerung bei Top-Gehalt“. Er forderte die Landesregierung auf, bis Ende November einen Haushaltsentwurf vorzulegen.

Der Haushalt für das laufende Jahr umfasst rund 15,63 Milliarden Euro. Für 2027 fehlen nach bisherigen Berechnungen rund eine Milliarde Euro. Die jüngste Steuerschätzung brachte kaum Entlastung. Zwar darf Sachsen-Anhalt mit 80 Millionen Euro mehr rechnen als bislang angenommen. Geplante Steuerentlastungen dürften davon allerdings rund 70 Millionen Euro wieder auffressen. Bereits die Aufstellung des letzten Haushalts sei ein Kraftakt gewesen.

Wer organisiert die Mehrheit für den Landeshaushalt?

Selbst wenn die Landesregierung einen Haushaltsentwurf vorlegt, bleibt die Frage, wie dieser im Landtag beschlossen werden soll. Die bisherige Regierungskoalition hat seit der Wahl keine Mehrheit mehr. Die AfD stellt mit 39 von 83 Abgeordneten die größte Fraktion. Schulzes CDU kommt auf 15 Mandate.

Schulze zeigte sich auch in Richtung AfD grundsätzlich gesprächsbereit. Sollte seine Regierung weiterhin geschäftsführend im Amt sein, werde man mit allen Fraktionen sprechen. Allerdings könne der Landtag den Entwurf nicht beliebig verändern. Wer zusätzliche Ausgaben beschließen wolle, müsse auch angeben, woher das Geld kommen solle. „Wie schnell dann der Landtag ist, kann ich nicht beeinflussen“, sagte Schulze.

Kommunen fordern eine Milliarde Euro zusätzlich

Besonders drängt die Zeit für die Kommunen. Städte, Gemeinden und Landkreise fordern jährlich eine Milliarde Euro zusätzlich, die sogenannte „Heimatmilliarde“. Schulze habe dazu bereits unterschiedliche Rückmeldungen aus den Landtagsfraktionen erhalten. Für Mittwoch kündigte er Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden an. Diese hatten die Landesregierung zuletzt eindringlich aufgefordert, einen Haushaltsentwurf vorzulegen. Landkreistagspräsident Götz Ulrich (CDU) sprach von der „verdammten Pflicht“ einer jeden Landesregierung.

Ohne beschlossenen Haushalt gilt ab Januar die vorläufige Haushaltsführung. Das Land muss weiterhin seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen und darf bereits bewilligte Vorhaben fortsetzen. Neue Projekte können dagegen nicht ohne Weiteres finanziert werden. Für Vereine, Verbände und andere Einrichtungen, die auf Landesmittel angewiesen sind, kann das erhebliche Einschränkungen bedeuten.

Schulze verwies auf Einrichtungen, die bereits jetzt nach der Finanzierung ihrer Arbeit im kommenden Jahr fragten. Die Landesregierung müsse sich grundsätzlich damit beschäftigen, was Sachsen-Anhalt auf Dauer noch finanzieren könne.

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