Ein Steinway zieht in St. Matthäus-Kirche ein – und bringt eine neue Konzertreihe mit

Mit „Klassik im Kulturforum“ bekommt die St.-Matthäus-Kirche eine neue Konzertreihe. Pianistin Elena Melnikova eröffnet sie am 9. Oktober an einem eigens gestifteten Steinway-Flügel.

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In der kulturellen Mitte Berlins, zwischen Neuer Nationalgalerie und Philharmonie, bricht für das musikalische Leben eine neue Ära an. „Klassik im Kulturforum“ heißt die neue Serie in er Matthäus-Kirche, die am 9. Oktober mit Franz Liszt und den „harmonies poétiques et réligieuses“ als Begrüßungskonzert beginnen wird.

Die renommierte russische Konzertpianistin Elena Melnikova wird dieses Angebot kuratieren und plant mit der Stiftung St. Matthäus ein umfangreiches Programm. Elena Melnikova hat sich durch ihre internationale Konzerttätigkeit und Wettbewerbserfolge einen Namen gemacht hat. Sie gewann zahlreiche internationale Preise bei Musikfestivals in Deutschland, Europa und Japan.

Privatpersonen stellten jetzt einen neuen Steinway-Flügel zur Verfügung. Dieser zieht in das älteste Gebäude auf dem Kulturforum ein. Elena Melnikova sagt zur neuen Ära im Kulturforum: „Ich freue mich riesig über die Zusammenarbeit mit der Stiftung St. Matthäus und das Angebot an klassischer Musik an diesem besonderen Ort zu bereichern. Der Flügel ist bereit, den besonderen Raum der Matthäuskirche mit Klang zu füllen. Berlin kann sich schon jetzt freuen!“

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