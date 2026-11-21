Weihnachten rückt näher – und in Marzahn-Hellersdorf warten zahlreiche Kinder auf eine kleine Überraschung. Mit der Wunschbaum-Aktion können Berliner für strahlende Kinderaugen sorgen.

In Marzahn-Hellersdorf startet am 23. November die diesjährige Wunschbaum-Aktion. Ziel ist es, Kindern aus finanziell benachteiligten Ein-Eltern-Familien sowie jungen Menschen aus betreuten Wohneinrichtungen einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Die offizielle Eröffnung findet um 15.30 Uhr in der Mark-Twain-Bibliothek statt.



Bis zum 25. November können Interessierte an vier Standorten im Bezirk einen Wunsch-Stern von einem Weihnachtsbaum nehmen und das darauf vermerkte Geschenk im Wert von maximal 30 Euro besorgen. Die unverpackten Präsente müssen bis zum 3. Dezember, 16 Uhr, gemeinsam mit dem Stern am jeweiligen Abholort abgegeben werden. Anschließend verpacken Freiwillige die Geschenke und übergeben sie an die sozialen Einrichtungen.

Die Weihnachtsbäume stehen im Besucherzentrum der Gärten der Welt, Blumberger Damm 44, im Sozial- und Jugendamt, Riesaer Straße 94, in der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“, Marzahner Promenade 54/55, und in der FreiwilligenAgentur, Helene-Weigel-Platz 6.



Die Aktion wird seit 2021 von der FreiwilligenAgentur und dem Bezirksamt organisiert. Neben ehrenamtlichen Helfern beteiligen sich in diesem Jahr acht Unternehmen. Die Initiative geht auf den Verein „Schenk doch mal ein Lächeln“ zurück.

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