Studium wird zum Armutsrisiko: Das kann Deutschland sich nicht leisten

Vier von zehn jungen Studierenden sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Wie soll ein Studium den Aufstieg ermöglichen, wenn Geld fehlt? Ein Kommentar.

Studieren gegen Armut – für viele junge Menschen geht die Rechnung in Deutschland nicht mehr auf. (Symbolbild)

Bildung gilt in Deutschland noch immer als Schlüssel für den sozialen Aufstieg. Doch für viele junge Menschen ist schon das Studium selbst ein finanzielles Risiko. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen waren 2025 in Deutschland 42,3 Prozent der 18- bis 25-jährigen Studierenden von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Dass so viele junge Menschen ausgerechnet in der Lebensphase von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, in der sie die Weichen für ihre berufliche Zukunft stellen, ist eine Katastrophe. Wer sich schon während des Studiums ständig fragen muss, wie das Geld bis zum Monatsende reicht, kann die Chancen eines Studiums schwerer nutzen.

Nach einer Untersuchung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands waren 2025 insgesamt 37,8 Prozent der Studierenden einkommensarm. Unter denjenigen, die allein wohnten, waren es sogar 82,4 Prozent. In der Gesamtbevölkerung lag die Quote bei 16,1 Prozent. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren, nach Haushaltsgröße gewichteten Nettoeinkommens verfügt. Für Alleinlebende lag diese Schwelle 2025 bei 1.445 Euro netto im Monat.

Hohe Mieten im Studium: Darum reicht BAföG nicht aus

Besonders stark schlagen die Wohnkosten in vielen deutschen Großstädten zu Buche. Der Vermieterspiegel 2026 von immocloud und der EBS Universität weist für die erfassten Berliner Neuverträge eine Nettokaltmiete von 15,45 Euro pro Quadratmeter aus. Für eine 40 Quadratmeter große Wohnung wären das rechnerisch 618 Euro Kaltmiete im Monat – ohne Heizung, Strom und weitere Nebenkosten. Demgegenüber berücksichtigt das BAföG für Studierende, die außerhalb des Elternhauses wohnen, derzeit eine Wohnkostenpauschale von 380 Euro im Monat. Selbst nach der von der Bundesregierung geplanten Anhebung auf 440 Euro zum Sommersemester 2027 bliebe in diesem Beispiel eine erhebliche Lücke.

Wer neben dem Studium viele Stunden arbeiten muss, um Miete und Lebensunterhalt zu bezahlen, hat weniger Zeit für die Prüfungsvorbereitung, den Aufbau von Netzwerken oder wertvolle, aber unbezahlte Praktika. Das kann das Studium verlängern und den Berufseinstieg verzögern. Geldprobleme können auch dazu beitragen, dass jemand sein Studium ganz abbricht. In einer Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nannten Studienabbrecher ohne akademisch gebildete Eltern finanzielle Engpässe mehr als doppelt so häufig als Abbruchgrund wie jene aus Akademikerfamilien.

Das ist ein Problem, denn ein Hochschulabschluss zahlt sich im Schnitt nach wie vor aus. Zwar waren im August 2026 laut Bundesagentur für Arbeit 372.000 Menschen mit Hochschulabschluss arbeitslos gemeldet. Doch laut IAB verdienen Menschen mit Hochschulabschluss im Schnitt mehr und sind seltener arbeitslos als Menschen mit Berufsabschluss. Umso schwerer wiegt es, wenn ausgerechnet Geldprobleme den Weg zu diesem Abschluss erschweren.

Schon heute fehlen in Berufen wie der Sozialarbeit und Sozialpädagogik qualifizierte Fachkräfte. Deutschland braucht diesen Nachwuchs. Es kann sich kaum leisten, bei Bildung und jungen Menschen auf Sparflamme zu schalten.

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