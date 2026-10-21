Ein Stück Rippe in Katja Krasavices Nase: Diese Schönheits-OPs gehen noch weiter

Für die perfekte Nase ließ sich Sängerin Katja Krasavice ein Stück ihrer eigenen Rippe entfernen. Klingt absurd? Es gibt noch bizarrere Schönheitseingriffe.

Katja Krasavice hat bereits zahlreiche Schönheitsoperationen hinter sich. Mehrfach ließ sich die 30-jährige Sängerin und ehemalige DSDS-Jurorin die Brüste vergrößern, auch ihre Lippen und ihr Gesäß ließ sie behandeln. Nach eigenen Angaben hat sie über 70.000 Euro für ihre Eingriffe ausgegeben – und ging mit den Veränderungen an ihrem Körper stets offen um.

Besonders häufig ließ Krasavice ihre Nase operieren. Bereits mit 18 Jahren unterzog sie sich ihrem ersten Eingriff, zwei weitere folgten. Mit dem Ergebnis ihrer dritten Nasen-OP in der Türkei war sie allerdings unzufrieden: Ihre Nase sei danach breiter gewesen als zuvor. Deshalb entschied sie sich für eine weitere Korrektur.

Wenn die Nase aus der eigenen Rippe gebaut wird

Für ihren jüngsten Eingriff ließ sich die Rapperin in einer Münchner Klinik nun ein Stück ihrer eigenen Rippe entnehmen, das anschließend für die Korrektur ihrer Nase verwendet wurde. Die Operation dauerte nach eigenen Angaben sieben bis acht Stunden und kostete laut der Bild-Zeitung 17.500 Euro.



„Das mit der Rippe hat höllisch wehgetan“, beschreibt Krasavice die Operation. Drei Wochen lang müsse sie nun eine Gipsschiene tragen. Danach wird sich zeigen, ob „ich jetzt endlich meine Traumnase habe“.

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Doch die Idee, körpereigenes Gewebe an einer anderen Stelle wieder einzusetzen, ist keineswegs neu. Gerade bei Nasenkorrekturen kommt Rippenknorpel seit langem zum Einsatz. Wenn beispielsweise nach mehreren Operationen nicht mehr genügend Knorpel aus der eigenen Nasenscheidewand zur Verfügung steht, kann Material aus der Rippe helfen, die Nase aufzubauen oder zu stabilisieren.

Auch bei anderen Schönheitseingriffen spielen die Rippen eine Rolle. So lassen sich die unteren Rippen entfernen oder umformen, um die Taille schmaler erscheinen zu lassen. Das schwedische Model Pixee Fox etwa ließ sich 2015 nach eigenen Angaben sechs untere Rippen entfernen, um eine extreme „Wespentaille“ zu erreichen.



Solche Eingriffe sind allerdings umstritten. Eine systematische Übersichtsarbeit aus vergangenem Jahr kam zu dem Ergebnis, dass die wissenschaftliche Datenlage zur Sicherheit und Wirksamkeit solcher Operationen bislang begrenzt ist. Zu möglichen Komplikationen zählen chronische Schmerzen und eine Beeinträchtigung der Atemfunktion.

Vom künstlichen Sixpack bis zu spitzen Ohren

Wer sich dagegen ein besonders charmantes Lächeln wünscht, kann sich künstliche Grübchen operieren lassen. Bei einer sogenannten Dimpleplasty verbindet der Chirurg die Haut mit tiefer liegendem Gewebe in der Wange. Dadurch entsteht eine kleine Vertiefung, die vor allem beim Lächeln sichtbar wird. Der Eingriff ist auf ein dauerhaftes Ergebnis ausgelegt und lässt sich nur schwer rückgängig machen.

Für einen möglichst definierten Bauch wiederum gibt es das sogenannte Abdominal Etching. Dabei saugt der Chirurg Fett gezielt entlang der Konturen der Bauchmuskeln ab, um ein ausgeprägtes Sixpack herauszuarbeiten. Die Methode soll die Muskelkonturen betonen, ohne dass diese allein durch Training entstehen müssen.



Allerdings kann das Ergebnis unregelmäßig ausfallen. Auch Flüssigkeitsansammlungen zählen zu den möglichen Komplikationen.

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Weniger um sportliche Ideale als um die Ästhetik von Fantasyfiguren geht es beim sogenannten Ear Pointing. Dabei wird der Ohrknorpel so verändert, dass die Ohren spitz zulaufen – ähnlich wie bei Elfen aus Filmen und Computerspielen. Die Veränderung ist dauerhaft und geht deutlich über das gewöhnliche Anlegen abstehender Ohren hinaus.

Und zu guter Letzt: Selbst vor den Füßen macht der Wunsch nach einem vermeintlich perfekten Aussehen nicht halt. Wer seine Zehen als zu lang empfindet, kann sie operativ verkürzen lassen. Solche Eingriffe werden unter anderem damit beworben, dass die Füße in offenen Schuhen harmonischer wirken.



Die US-Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie rät allerdings von Operationen an gesunden, schmerzfreien Füßen ab, wenn diese ausschließlich kosmetischen Zwecken dienen. Mögliche Folgen sind Nervenschäden, anhaltende Schmerzen und Probleme beim Gehen.

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