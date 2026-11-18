Ab 13. Dezember fahren zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg wieder ICE- und Regionalzüge. Bei der Sanierung hilft ein ungewöhnliches Fahrzeug, das es in Deutschland bisher nicht gab. 2027 geht es weiter.

Der kleine gelbe Zug im Bahnhof Zoo birgt ein Geheimnis. Der dritte Wagen hat keinen Boden, und das ist beabsichtigt. Der Zug hilft bei einem der größten Verkehrsprojekte in Berlin: der Sanierung der Stadtbahn. Bevor er durch das ungewöhnliche Fahrzeug führt, wartet Projektleiter Ralf Schröder mit der wichtigsten Nachricht des Tages auf. „Wir werden die Sperrung der Stadtbahn pünktlich beenden“, sagt er.



Auf der Strecke, die sich elf Kilometer weit von Ost nach West durch die Berliner Innenstadt zieht, bekommen die S-Bahnen ab dem dritten Advent wieder Gesellschaft. Vom 13. Dezember an können zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg auch Fern- und Regionalzüge fahren. Nach sechs Monaten endet die Sperrung, die im Juni begann, pünktlich.



Zwischendurch gab es immer wieder Gerüchte, dass sich die Arbeiten bis Februar hinziehen. Zu komplex sei das 65-Millionen-Euro-Projekt der Deutschen Bahn (DB), zu lang die To-Do-Liste. Doch Bahnsprecher Michael Klein bestätigt: „Die Sanierung der Stadtbahn läuft planmäßig und nähert sich dem Ende. Zum Fahrplanwechsel wird sie wieder in Betrieb gehen.“ Pendler und ICE-Reisende werden erleichtert sein.

Vor Wind und Wetter geschützt

Drei Kilometer Schienen wurden bereits erneuert, 34 Weichen getauscht oder aufgearbeitet. Zehn Kilometer Steuerungskabel und 6,5 Kilometer Oberleitung sind neu gezogen worden. 3800 Betonelemente, die den Schall verringern sollen, wurden ersetzt. Trotzdem ist in den nächsten dreieinhalb Wochen noch einiges zu tun, und darum geht es an diesem Mittwoch. Für eines der vielen Teilprojekte spielt der kleine gelbe Zug, der im Bahnhof Zoo gemütlich vor sich hindieselt, eine wichtige Rolle.

Ein Teil der Schienenbefestigungen, die vor drei Jahrzehnten montiert wurden, wird ausgetauscht. Die rund 900 Konstruktionen sind nicht kaputt, sagt Ralf Schröder. „Aber der Instandhaltungsbedarf wird immer größer.“

Premiere auf der Stadtbahn in Berlin: Der jüngste Fahrbahn-Instandhaltungs-Zug (FIZ) der DB steht am Bahnhof Zoo. Im Hintergrund die Hochhäuser am Hardenbergplatz. © Britta Pedersen/dpa

Und so lautet das Motto: Alte Befestigungen raus, neue rein. Das passiert im Einschichtbetrieb, montags bis sonntags. Der gelbe Zug, der zum Maschinenpool des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO gehört, beschleunigt die Arbeiten. Fahrbahn-Instandhaltungs-Zug, kurz FIZ: So heißt das knapp 29 Meter lange Fahrzeug, das der Bahn im September als zweiter Zug dieser Art der DB geliefert wurde.



Es ist ein Vehikel, dass es in Deutschland nicht gegeben hat. Der bodenlose dritte Wagen ist der wichtigste Teil. Der Boden fehlt, damit die Bauleute in diesem Bereich an der Strecke werkeln können. Anders als sonst, wenn sie im Freien arbeiten, werden sie hier vor Wind und Wetter geschützt. Dafür sorgen die Seitenwände und die Decke.

Toilette, Mikrowelle, Kühlschrank - und ein Pausenraum

Dass Stahl die Arbeitsstelle einhaust, hat einen weiteren Vorteil: „Anders als sonst muss das benachbarte Gleis nicht gesperrt werden“, erklärt Stefan Schneider von DB InfraGO. Die beiden Züge haben bei anderen Bauprojekten bereits dazu beigetragen, dass der Zugbetrieb weitergehen konnte. Dank FIZ blieben Bahnnutzern in diesen Fällen Vollsperrungen erspart. Bis 2029 sollen zu den beiden Zügen drei weitere angeschafft werden.



Doch die Baureihe 782 bietet nicht nur einen geschützten Arbeitsbereich, sondern auch eine Werkstatt. Der Instandhaltungs-Zug erleichtert zudem die Logistik. Material kann transportiert werden. Um die Bauleute zu befördern, ist ebenfalls keine Extrafahrt nötig. Während herkömmliche Arbeitszüge nur ein Dixi-Klo mitführen, hat der FIZ eine Toilette. Der Pausenraum verfügt über Kühlschrank und Mikrowelle.

In anderen Ländern gibt es solche Züge längst

„In anderen Ländern sind solche Züge schon im Einsatz“, sagt Stefan Schneider. Ihr Debüt erlebten sie in Norwegen, wo Schnee und Frost öfter vorkommen als bei uns. Auch in Frankreich, Großbritannien und Italien helfen Fahrzeuge dieser Art dabei, Arbeiten zu beschleunigen. Der kleine gelbe Zug schafft Tempo 100. Er ist in Duisburg stationiert, wird aber wie sein Zwilling im gesamten Bundesgebiet eingesetzt.

Ein Gleisbauer löst bei Bauarbeiten auf der Stadtbahn alte Schwellenschrauben. Nebenan, auf der S-Bahntrasse, kann der Betrieb weiter rollen. © Britta Pedersen/dpa

Im kommenden Jahr kommt wieder ein FIZ nach Berlin. 2027 steht die nächste Stadtbahnsperrung an – bei der S-Bahn und auf einem kürzeren Teilstück. Vom Abend des 11. Juni bis zum frühen Morgen des 2. September 2027 fahren keine S-Bahnen zwischen Friedrichstraße, Haupts und Tiergarten. Vom 30. Juli bis zum frühen Morgen des 16. August 2027 reicht der gesperrte Abschnitt im Westen sogar bis Bahnhof Zoo. Regionalzüge und die U-Bahn fungieren als Ersatz.

Auch dann werden Weichen und Schienen erneuert. Außerdem tauscht die Bahn weitere Teile der Brückenkonstruktion am Hauptbahnhof aus. Seit einigen Jahren befassen sich die Bauleute mit den Dehnungsfugen. Intern heißen diese Bereich Fugenübergangskonstruktionen, kurz FÜK. Nach FIZ wieder eine Abkürzung gelernt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema