Einbrecher isst Joghurt und legt sich ins Hundebett – der Golden Retriever bringt ihm Spielzeug

Golden Retriever Nash bringt einem Einbrecher in San Diego Spielzeug, statt zu bellen. Die Besitzer sahen den Einbruch live per Ring-App im Flugzeug.

Ein Golden Retriever mit seinem Spielzeug. Genau so begrüßte Nash in San Diego einen Einbrecher und später auch die Polizei. (Symbolbild)

Ein Fremder klettert durchs Fenster, bedient sich am Kühlschrank und legt sich schlafen. Nash, ein gut 40 Kilo schwerer Golden Retriever, bringt ihm Spielzeug.



Die Besitzer sehen dabei zu. Sie sitzen gerade im Flugzeug.

Einbruch in San Diego: Alarm per App beim Start

Dante Rowley und seine Verlobte Stephanie flogen Anfang September von Chicago zurück nach San Diego, berichtet der Sender Fox 5/KUSI. Kurz nach dem Start öffneten sie die App ihrer Überwachungskameras.



Eine Leiter, die sonst hinter dem Gartenschuppen liegt, lehnte an einem Fenster im Obergeschoss. Das Fenster stand einen Spalt offen. Kurz darauf stieg ein Mann ein.

Joghurt aus dem Kühlschrank, Nickerchen im Hundebett

Im Haus im Viertel Sherman Heights zog er Hemd und Schuhe aus. Dann plünderte er den Kühlschrank: Joghurt, Truthahn, Käse.



Satt legte er sich hin. Laut Fox 5 ausgerechnet ins Hundebett.

Golden Retriever Nash sucht einen Spielkameraden

Im Haus waren zwei der drei Hunde der Familie, Langhaardackel Oli und der vierjährige Nash. Der Golden Retriever hielt den Eindringling offenbar nicht für eine Bedrohung, sondern für Besuch.



Mindestens dreimal trug er ihm Spielzeug hin, das zeigen die Aufnahmen. Als der Mann einmal kurz darauf einging, holte Nash sofort das nächste.



„Nash ist nicht gerade der beste Wachhund“, sagte Rowley dem Sender NBC 7 San Diego. Eigentlich habe man erwartet, dass er Fremde anbellt. Er habe genau das Gegenteil getan.



Rund 30 Minuten blieb der Eindringling im Haus. Was Dackel Oli in dieser Zeit trieb, ist nicht überliefert.

Polizei rückt mit Drohne an

Rowley hatte der Polizei noch aus der Luft Zugriff auf seine Kameras gegeben, berichtet CBS 8. Nach seinen Angaben waren die Beamten binnen fünf Minuten da. Sie schickten erst eine Drohne ins Haus und gingen dann mit gezogenen Waffen hinein.



An der Tür wartete Nash. Mit Spielzeug im Maul.



Der Mann versuchte laut Rowley, durchs Badfenster im Erdgeschoss zu fliehen. Die Beamten stellten ihn im Garten.

57-Jähriger wegen Einbruchs festgenommen

Festgenommen wurde ein 57-Jähriger. Der Verdacht lautet auf „first-degree burglary“, so heißt in Kalifornien der Einbruch in ein bewohntes Haus.



Nach Rowleys Angaben ist der Mann inzwischen angeklagt, zudem lägen Haftbefehle wegen anderer Vorfälle gegen ihn vor. Offiziell bestätigt ist das nicht.



Groll hegt der Hausbesitzer offenbar keinen. Er hoffe einfach, dass der Mann Hilfe bekomme, sagte Rowley.

Golden Retriever in San Diego: Nash ist kein Einzelfall

Die Stadt hat mit freundlichen Retrievern schon Erfahrung. Vor einigen Jahren veröffentlichte die Polizei von San Diego ein Video aus einer Garage im Viertel Pacific Beach, über das Fox News berichtete.



Ein Fahrraddieb stellte darin das gestohlene Rad noch einmal ab, um Golden Retriever Ace ausgiebig den Bauch zu kraulen. Der Hund hatte ihn schwanzwedelnd zurück in die Garage gelockt.

Nash ist jetzt „in the doghouse“

Und Nash? Der sitze jetzt „in the doghouse“, scherzt sein Herrchen. Auf Deutsch: Er ist in Ungnade gefallen.



Lange dürfte das kaum halten. Die Familie plant einen höheren Zaun und mehr Sicherheitstechnik. Von einem neuen Wachhund ist keine Rede.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema