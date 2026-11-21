Mülltrennung im Alltag: Per Kjøller Jensen nutzt eine Chipstüte als Müllbeutel, Rekord 119 Tage. Dazu Zahlen zu Bioabfall und Wertstoffen im Müll.

Ein kleiner, durchsichtiger Beutel mit Abfall wird über einem fast leeren Müllcontainer gehalten. Wer konsequent trennt, hat am Ende kaum noch Restmüll. (Symbolbild)

Die Chips sind nach einem Abend weg. Die Tüte hält bei Per Kjøller Jensen vier Monate. Der 62-Jährige aus dem dänischen Holstebro benutzt sie als Müllbeutel für seinen Restmüll, und der Rekord liegt bei 119 Tagen.



Dem Regionalsender TV Midtvest hat der frühere IT-Spezialist gezeigt, wie das geht. Wer ihn „Klima-Spinner“ oder „Müll-Nerd“ nennt, macht ihm übrigens eine Freude. Für ihn sind das Komplimente.

Mülltrennung beginnt an der Supermarktkasse

Jensens Regel ist simpel: Was er nicht sauber trennen kann, kauft er nicht. Auf seinem Küchentisch landen deshalb nur Waren in Hartplastik, Weichplastik oder Metalldosen.



„Viele würden meinen Lebensstil wohl als extrem bezeichnen“, sagt er. Sie hätten recht.

Warum ausgerechnet eine Chipstüte?

Chipstüten bestehen aus einem Verbund aus Plastik und Aluminium. Recyceln lässt sich das nicht, die Tüte wird ohnehin verbrannt. Also bekommt sie bei Jensen einen zweiten Job als Mülleimer.



Nach drei Wochen ist sie etwa zu einem Fünftel voll. Den Rekord von 119 Tagen hatte zuvor schon die Lokalzeitung „Dagbladet Holstebro Struer“ dokumentiert.

Sogar die Fußnägel werden sortiert

Wie konsequent Jensen ist, zeigt ein Detail: Auch seine abgeschnittenen Fußnägel landen nicht einfach im Restmüll, er sortiert sie. Seine Hochrechnung fällt entsprechend kühn aus: „Wenn alle so extrem wären wie ich, würde eine Rolle Müllbeutel fünf Jahre halten.“

Klimaangst als Auslöser

Hinter dem Eifer steckt kein Ordnungsfimmel, sondern ein Gefühl der Ohnmacht. „Ich litt wohl unter einer Art Klimadepression oder Klimaangst“, sagt Jensen. Das Trennen sei sein Weg, selbst etwas zu tun.



Verzicht empfindet er dabei kaum. Das Glücksgefühl überwiege bei Weitem, sagt er. In Holstebro hat er inzwischen eine Ortsgruppe der Klimabewegung „Grønne Nabofællesskaber“ gegründet. Acht Mitstreiter haben sich bisher gemeldet.

Jeder zweite Restmüllbeutel voller Wertstoffe

Ganz falsch liegt der Däne nicht. Anne Rørsgaard vom örtlichen Entsorger Nomi4s schätzt, dass rund die Hälfte des Inhalts der Restmüllbeutel hätte recycelt werden können, vor allem Plastik und Essensreste. Stattdessen wird alles verbrannt. Besser wäre es, wenn etwa Essensreste zu Biogas würden, sagt sie.

So viel Bioabfall steckt im deutschen Restmüll

In Deutschland ist das Bild ähnlich. Für eine Analyse im Auftrag des Umweltbundesamts wurde der Inhalt von mehr als 2800 Restmülltonnen von Hand sortiert. 39,3 Prozent waren Bioabfall, umgerechnet 50,4 Kilogramm pro Kopf.



Zählt man die Wertstoffe dazu, ist laut Nabu nur ein Drittel der Tonne echter Restmüll. In Städten ist der Anteil an Wertstoffen höher als auf dem Land, so das Bundesumweltministerium.

Mülltrennung: Was in welche Tonne gehört

Mülltrennung: Die wichtigsten Tonnen im Überblick Biotonne: Obst- und Gemüsereste, Kaffeesatz, Eierschalen, Speisereste

Gelbe Tonne oder Gelber Sack: Verpackungen aus Plastik, Metall und Verbundstoffen

Papiertonne: Kartons, Zeitungen, Papierverpackungen

Glascontainer: Flaschen und Gläser, nach Farben getrennt

Restmüll: Hygieneartikel, Staubsaugerbeutel, Asche, Kehricht

Die Details regelt jede Kommune selbst. Im Zweifel hilft der Abfallkalender des örtlichen Entsorgers.



Und die Chipstüte? Die gehört in Deutschland als Verpackung in die Gelbe Tonne. Als Mülleimer taugt sie trotzdem.