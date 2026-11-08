Eine europäische Reise: Erst wer Neapel liebt, hat den Kontinent verstanden

Was steckt im Begriff der europäischen Werte? Das antike Erbe, die individuelle Freiheit, der Lebensstil. Eindrücke aus Europas südlichster Metropole.

Wenn es eine Stadt gibt, auf die das Attribut des methodischen Wahnsinns zutrifft, so ist es Neapel, eine der ältesten und schönsten, kaputtesten und verrücktesten Städte Europas – um nicht zu sagen: der Welt. Schon die Lage ist atemberaubend, lang hingestreckt an der Uferlinie einer malerischen Bucht, die weichen Hügel umrahmt von üppiger Natur.

Dem Betrachter bietet sich ein unvergessliches Panorama, das selbst durch die grässlichen Bausünden der 1970er- und 1980er-Jahre (ästhetisch der Tiefpunkt abendländischer Architekturgeschichte) nicht zu zerstören ist. Immobilienspekulanten und Wirtschaftskriminelle können sich noch so anstrengen, am Ende obsiegt die Schönheit. Das Misslungene sticht nur deswegen heraus, weil die Stadt so sublim und menschlich, zugleich aber so hart und rücksichtslos ist.

Als stumm-bedrohliche Hintergrundkulisse ist der Vesuv stets gegenwärtig, mit ihm seine eruptive Kraft. Wer weiß zu sagen, ob nicht morgen schon ein glühender Ascheregen die Stadt und ihre Hügel begräbt? Das Risiko der Zerstörung verleiht Neapel und seinen Bewohnern den Stich ins Fatalistische, ist dabei zugleich der Motor einer unbändigen, lauten und nicht selten vulgären Lebenslust.

Immerhin Lust! Im protestantischen Norden hat man sich diese Vitalität längst abtrainiert und lebt, selbst bei größtem Komfort, mit zusammengebissenen Zähnen.

Die Küste von Neapel © Bryn Williams/imago

Ramponiert, doch unverwüstlich

Es ist nicht so, als ob Neapel keine strukturellen Probleme hätte. Armut ist allgegenwärtig, Arbeitslosigkeit grassiert, Drogensucht ist unübersehbar. Die Stadt ist hoffnungslos verdreckt, überall liegt Müll herum, es stinkt nach Hundekot und Rattenpisse. Neapel erstickt an seiner Ineffizienz. Seit Jahrzehnten klaffen dieselben Baulöcher. Jeder Straßenzug wirkt eigentümlich ramponiert. Charme sagen die einen, kommunales Versagen die anderen.

Die Paläste mit ihren barocken Fassaden sind mit schrillen Graffiti übersät, bevorzugt Hammer, Sichel und Palästinenserfahne. Auf den ausgetretenen Stufen der Kircheneingänge liegen bärtige Obdachlose in bunten Schlafsäcken. Dunkelhäutige Migranten durchstöbern die Mülleimer nach Essbarem. Schwer bewaffnete Ordnungskräfte patrouillieren in Tarnuniform.

Das Desolate gehört zum Menschlichen. Als uralte Hafenstadt ist Neapel eine Stadt der Gestrandeten und Zukunftslosen – aber auch der Abenteurer und Glücksritter. Die sozialen Gegensätze sind mit Händen zu greifen. Die Hänge des Vomero mit seinen großzügigen Jugendstilvillen gelten als das Beverly Hills von Neapel. Einen Hügel weiter breiten sich Slums aus – verwaschene Behausungen aus Tuffstein, aus denen Gangster-Rap schallt.

Die Straßen von Neapel am 22. November 2010: Müllberge bergen Risiken für Gesundheit und Hygiene © Ciro Fusco/dpa

Im Hafen liegt regungslos ein halbes Dutzend monströser Kreuzfahrtschiffe. Der Massentourismus verstopft die Arterien der Stadt und verändert die ohnehin prekäre Balance ihrer Sozioökonomie. Man sieht Birkenstock, behaarte Männerwaden und nur noch selten den geschmackssicheren mediterranen Chic. Billige Reiseandenken „made in China“ ersetzen das traditionelle Kunsthandwerk.

Und doch ist die Stadt in ihrer ästhetischen Substanz unverwüstlich, fast mythisch-unverwundbar. Das Pflaster in der Altstadt ist aus dem Vulkangestein des Vesuvs gehauen, auch die breiten Treppenaufgänge der Bürgerhäuser und Adelspaläste. Der Verkehr ist apokalyptisch, aber irgendwie erreicht man pünktlich und unfallfrei sein Ziel. Die Speisekarte ist eingeschränkt, doch die lokalen Spezialitäten (Meeresfrüchte und Gemüse, Pizza und Ragout) sind in ihrer ausgewogenen Schlichtheit von unübertrefflicher Köstlichkeit.

Fischerboote liegen in Zeiten der Corona-Krise in einem menschenleeren Hafen. © Fabio Sasso/dpa

Gleiches gilt für die Weine. Falanghina und Greco di Tufo mögen nicht die raffiniertesten Rebsorten sein, harmonieren aber ideal mit der regionalen Küche. Auf einer Terrasse den Abend verplaudern, mit Blick auf das Meer und die vorgelagerten Inseln, ist als flüchtiger Lebensmoment kaum zu überbieten. Wer sinnliche Neigungen hat, kann in Neapel nur glücklich werden. Goethe und Ernst Jünger, Lord Nelson und Lucky Luciano haben davon noch gewusst.

Nirgendwo sind das Noble und das Verworfene näher beieinander. Hier gibt es noch Physiognomien, an denen Caravaggio seine Freude hätte. Gierige Schlünde, Knast-Tätowierungen, Stimmen wie Reibeisen – aber auch engelsgleiche Gesichtszüge, unschuldige Heiterkeit und leuchtende Augen, nicht nur bei Kindern. Ist das der Süden – oder eine vergessene Form von Zivilisation?

Selbst das Böse glänzt

Wo das verwitterte Castel dell’Ovo steht, soll in mythischer Zeit die Sirene Parthenope ans Land gespült worden sein. Später gründeten dort griechische Siedler die Nea Polis (Neue Stadt). Wo sich deren Burg befand, steht eine Kadettenanstalt für Marineoffiziere. Im sagenumwobenen Kastell am alten Hafen schmachteten Fürsten und Verschwörer; mancher wurde in den Kellern erdrosselt oder starb im Wahnsinn. Der rote Königspalast an der Piazza del Plebiscito beherbergte Spanier und Franzosen, Russen und Deutsche, nur selten Italiener.

Die Universität von Neapel ist nach Friedrich II. benannt, dem großen Stauferkönig. Sie ist eine der ältesten Universitäten weltweit. Die Oper San Carlo zählt zu den mondänsten und traditionsreichsten Häusern der Welt, hier gastierte Maria Callas als Abigaille in Verdis „Nabucco“, und Nurejew tanzte den Herzog Albrecht in „Giselle“. Erst kürzlich sangen Anna Netrebko und Jonas Kaufmann. Das neapolitanische Publikum ist (sehr im Gegensatz zu dem der Deutschen Oper in Berlin) zurückhaltend und kultiviert. Wer in die Oper geht, gibt sich noch Mühe, trägt einen dunklen Anzug mit passender Krawatte.

Alteuropäischer Stil gilt im Süden als zeitlos elegant. In einer Stadt, so ausufernd und chaotisch wie Neapel, ist es für das Überleben unverzichtbar, einen Rest an Form zu wahren.

Castel dell’Ovo von Neapels Seeseite aus gesehen im Dezember 2004 © epa ansa Cesare Abbate/dpa

Neapel verleiht selbst dem Bösen einen Glanz. Faschistische Architektur – Banken, Hafen- und Verwaltungsgebäude – hat hier keinen totalitären, sondern einen römisch-mediterranen Anstrich. Eher Bauhaus als Walhalla. Apropos Faschismus: In den letzten Septembertagen 1943 erhob sich die neapolitanische Bevölkerung gegen die deutsche Wehrmacht, deren Truppen die verwüstete und zerschossene Stadt nach vier Tagen Straßenkampf fluchtartig verließen. Kurz danach brach der Vesuv wieder aus. Der Deutschitaliener Curzio Malaparte hat mit dem Roman „Die Haut“ einen fast surreal anmutenden Text über Neapel in Krieg und Nachkrieg geschrieben.

Rausch und Ernüchterung

Oftmals war Neapel in seiner langen Geschichte am Rande des Zusammenbruchs. Es erlebte Krieg und Fremdherrschaft, Belagerungen und Massaker, Besatzung, Plünderungen und unvorstellbare Armut. Niemals jedoch konnten Pest und Syphilis, Drogen und Bodenspekulation die vitale Grundsubstanz der Stadt und ihrer Bewohner ernsthaft angreifen. Neapel hat alles überlebt und überstanden. Es ist alles andere als perfekt, aber gerade dadurch von berührender Menschlichkeit: eine alte Zauberin, eine Verführerin, die noch im Zustand des Zerfalls intensiven Glanz ausstrahlt.

Szene aus dem italienischen Film „Die vier Tage von Neapel“ (Le quattro giornate di Napoli), 1962 © Cola Images/imago

Die topografische Einzigartigkeit, die natürliche Schönheit der Stadt sind wahrhaft unvergleichbar; ihr kulturelles Erbe ist unerschöpflich. Neapel berauscht und ernüchtert zugleich. Wie in einem Brennglas sind alle Tugenden und Laster, nicht nur der Europäer, auf engem Raum vereint: Gier und Innerlichkeit, Heidentum und Gottesglaube, Divergenz und Homogenität, Sinnlichkeit und Askese.

Wenn man Europa als Syndrom begreift – in Neapel ist es seit Jahrhunderten ausgestellt. Nicht als kulturelle Pathologie, sondern als urbane Synchronizität aller denkbaren Eigenschaften, positiv und negativ, die dort Tag für Tag ihr zittriges Gleichgewicht finden. In einem Satz: Neapel macht Hoffnung, dass sich Europa doch nicht zur Gänze aufgegeben und vergessen hat.

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