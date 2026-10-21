Eine Schande für Berlin: Wenn der Schutz von Juden zur Verhandlungsmasse wird

Die größte politische Krankheit ist der Rassismus. In dieser traurigen Hinsicht offenbart sich auf den ersten Blick aktuell ein Empfinden aus Scham und Verwunderung. Denn die möglichen Koalitionäre in Berlin aus den Parteien Die Linke, SPD und Grüne müssen zum gegenseitigen Vertrauen eine höchst merkwürdige Erklärung erstellen: „Wir tragen eine besondere Verantwortung zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland.“ Erst nach dieser Zusage wollen die Parteien in offizielle Koalitionsverhandlungen gehen.

Konkret bedeutet diese Aussage, dass 81 Jahre nach dem fatalen Kulturbruch des Holocaust in der deutschen Hauptstadt eine Selbstverständlichkeit als Vergewisserung hinterlegt werden muss. Die unheilvolle Diskussion – vor und nach diesem Papier – offenbart die Brüchigkeit dieser Aussage, und viele jüdische Bewohner in Berlin fühlen sich nicht mehr sicher.

Die lange deutsche Tradition einer Ausgrenzung

Auf den zweiten Blick jedoch hält sich das Kopfschütteln in Grenzen, wenn wir die lange Tradition dieses Denkens erkennen. Es ist nicht neu, wir sollten es längst erkannt haben. Ist doch die normale Erzählung bisher diese, dass insbesondere von extrem rechter Seite in Deutschland eine Gefahr für das jüdischen Lebens drohe, so muss man heute viel genauer hinschauen. Wir müssen festhalten, dass der linke Antisemitismus in unserem Land nach 1945 eine unheilvolle und eine lange Tradition in West- und Ostdeutschland aufzuweisen hat.

In Westdeutschland kippte die Stimmung 1967. Bis zum Sechstagekrieg sympathisierte die Neue Linke mit dem Kibbuz-Israel; danach galt Israel in der Szene als Brückenkopf des US-Imperialismus. Die Folgen waren verheerend: Am 9. November 1969 legten die linke Organisation „Tupamaros“ in West-Berlin eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus. 1976 selektierten deutsche Mitglieder der Revolutionären Zellen in Entebbe die Geiseln nach jüdisch und nicht-jüdisch. In den 1980er-Jahren zogen Proteste gegen den Libanonkrieg vor Synagogen statt vor die israelische Botschaft.

Die antisemitische Stereotype verfolgte ebenso die DDR. So wurde der deutsche jüdische Kommunist Paul Merker (1894–1969) von seiner eigenen Partei verfolgt, aus seinen Ämtern entfernt und zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Eine zentrale Rolle spielte, dass er sich für die Entschädigung jüdischer NS-Opfer einsetzte und damit ein Tabu in der sozialistischen Republik brach. Noch 1982 übertrug die SED nationalsozialistische Vernichtungsbegriffe auf Israel und sprach von der „Endlösung der Palästinafrage.“

Gegen die Pest des Antisemitismus gab es viele Mahner von hoher Geisteskraft. Der österreichische Schriftseller und Auschwitz-Überlebende Jean Améry warf seinen Genossen 1969 vor, das alte Ressentiment kehre in neuer Kleidung zurück: Was früher rechts und verpönt war, gelte im Gewand des linken Antizionismus plötzlich als moralisch geboten. Der Grüne Volker Beck folgerte 2008:“ „Es gibt Antisemitismus in allen politischen Lagern, von rechts bis links.“ Selbst Gregor Gysi gestand: „Es gibt durchaus Klärungsbedarf bei den Linken.“ Der marxistische Gesellschaftstheoretiker Moishe Postone untersuchte, warum moderner Antisemitismus nicht einfach ein Vorurteil unter vielen ist. Er argumentierte, dass antisemitisches Denken abstrakte gesellschaftliche Verhältnisse wie Finanzkapital, Macht und globale Herrschaft personifiziere und in der linken Bewegung „den Juden“ dafür verantwortlich mache.

Linker Antisemitismus und Islamismus

Es kommt aktuell in Deutschland– insbesondere in Teile Berlins – ein neuer, aktueller Gesichtspunkt hinzu. Linker Antiimperialismus und seit einigen Jahren auch der Islamismus teilen kein Weltbild, aber ein Feindbild. Israel ist für beide nicht ein Staat mit einer kritikwürdigen Regierung, sondern vielmehr ein Fehler der Geschichte. Diese Schnittmenge ist klein, aber sie trägt gemeinsame Begriffe, gemeinsame Demonstrationen und – in Einzelfällen – gemeinsame Gewalt. Genau diese Auswüchse erleben wir in den Parallelgesellschaften von Clan-Kulturen, die wir zum Beispiel aus Neukölln kennen. Es gibt jedoch Unterschiede, die allerdings im Kern den „Feind“ Israel klar benennen.

Der linke Antizionismus versteht sich als antirassistisch und vermeidet meist den direkten Bezug auf Juden; er spricht von „Zionisten“, „Siedlern“ und „Kolonialisten“. Der Islamismus begründet seine Feindschaft religiös und benennt Juden offen als Kollektiv. Die Linke will eine säkulare, egalitäre Ordnung, der Islamismus eine religiöse – Frauenrechte, Homosexualität und Religionskritik trennen beide unüberbrückbar. Gemeinsam ist ihnen eine dualistische Weltsicht: unterdrückte Völker hier, ein künstliches, übermächtiges Israel dort. Der Publizist arabisch-palästinensischer Herkunft Ahmad Mansour urteilt heftig, dass Judenhass in Teilen der Community über Erziehung, Moscheen und Medien als Identitätskern weitergegeben werde und dergestalt zu einer Integrationsfrage wächst, die man nicht mit Rücksicht beschweigen dürfe.

Es bleibt die Frage, ob unser Land bei linkem Antisemitismus wegschaut oder ihn gar verschweigt. In Deutschland wächst – neben vielen anderen Orten – insbesondere Berlin, unsere Hauptstadt, als fataler Brennpunkt. So zählte RIAS Berlin zählte 2025 rund 2.200 antisemitische Vorfälle, sechs pro Tag; 2024 waren es über 2.500, in den Jahren 2018 bis 2022 jeweils unter 1.000. Auffällig ist der Rekord bei Versammlungen: 239 Demonstrationen mit antisemitischen Vorkommnissen, überwiegend aus dem antiisraelischen Aktivismus; in mehr als jedem fünften Vorfall war „Zionismus“ das zentrale Feindbild.

Die Fälle zeigen die umfassende Spannweite. Der jüdische FU-Student Lahav Shapira wurde von einem Kommilitonen niedergeschlagen; das Amtsgericht Berlin verurteilte den Täter 2025 zu drei Jahren und wertete das antisemitische Motiv ausdrücklich strafschärfend. Am Holocaust-Mahnmal stach 2025 ein IS-inspirierter Täter einen Touristen nieder, den er für jüdisch hielt und erhielt 13 Jahre Haft.

In Berlin fühlen sich jüdische Mitbürger bedroht

In Neukölln kursierten Steckbriefe gegen die Betreiber einer Kneipe mit antisemitismuskritischen Veranstaltungen. Der Staat hat reagiert – mit Vereinsverboten, Urteilen, Hausverboten an Hochschulen –, aber die jüdischen Gemeinden erleben gleichzeitig, dass die zivilgesellschaftliche Solidarität schwindet. Man muss es erschreckenderweise so sagen: Die jüdischen Mitbürger fühlen sich in Berlin massiv bedroht. Berlin ist dabei nicht Deutschland im Kleinen. Hier leben die größte jüdische Gemeinde und die größte palästinensische Community Europas, hier bestehen eingesessene Clan-Kulturen.

Die Polizei untersucht in der Spreestadt seit langem familiär geprägte Netzwerke, die mit Gewalt, Drogenhandel, Erpressung oder anderen Straftaten in Verbindung gebracht werden. In der Statistik für 2025 wurden 952 Straftaten im Phänomenbereich Clankriminalität registriert. Das sind polizeilich zugeordnete Fälle, keine Aussage über ganze Bevölkerungsgruppen. Aber auch im Ruhrgebiet, unter anderem in Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und Bochum, vergrößern sich aggressiver Antisemitismus und Clan-Kulturen.

Die Behörden beschäftigen sich mit gewaltbereiten Gruppen, Drogenkriminalität, Geldwäsche und der Abschöpfung kriminell erworbener Vermögen. Allein für 2024 wurden rund 6.700 Straftaten mit Clanbezug erfasst. Auch in Niedersachsen gibt es ein eigenes Lagebild. Für 2025 meldeten Polizei und Justiz 2.691 Straftaten mit Clanbezug. Ein aktuelles Forschungsergebnis an der TU Berlin veranschaulicht deutlich, dass antisemitische Einstellungen auch in der nicht zugewanderten Bevölkerung verbreitet sind und dass unbedingt politische Orientierung und weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Unsere Analyse zeigt, wie gefährlich in politischen Kreisen und im aggressiven Islamismus der heutige Antisemitismus angewachsen ist. In Berlin gibt es begründete Hinweise auf antisemitische Tendenzen in Teilen der Linken, besonders im Berliner Landesverband. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage, die gesamte Partei sei antisemitisch.

Wir sehen daraus zweierlei. Zum einen ist es aufgrund dieser Tendenzen für jüdische Mitbürger nicht ungefährlich, wenn Die Linke, Grüne und SPD in der Hauptstadt regieren. Unser Staat mit allen seinen Möglichkeiten muss genau hinschauen und konsequent handeln, wenn es hier vermehrt zu Übergriffen kommen sollte. Zum anderen zeigt sich im zunehmenden Antisemitismus in Deutschland die verheerenden Auswirkungen der ungebremsten Migrantenzuzugs. Auch hier muss es endlich zu einer deutlichen Reduzierung und zu einer scharfen Prüfung des Zuzuges kommen. Sonst haben wir, da brauchen wir kein Prophet zu sein, bald „französische Verhältnisse“ in unserem Land.

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