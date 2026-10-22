Eingefrorene Reserven: Euroclear scheitert in Moskau an 200-Milliarden-Euro-Urteil

Russlands Zentralbank hat erneut vor Gericht gegen Euroclear gewonnen. Der belgische Finanzdienstleister erkennt die Zuständigkeit der russischen Justiz nicht an.

Das Gebäude des Schiedsgerichts in Moskau, wo bereits im Januar 2026 eine frühere Anhörung im Rahmen der Klage der russischen Zentralbank gegen Euroclear stattfand.

Euroclear hat im Streit um eingefrorene russische Zentralbankreserven eine weitere Niederlage vor einem russischen Gericht erlitten. Das Wirtschaftsgericht des Moskauer Bezirks hat am Donnerstag die Kassationsbeschwerde des belgischen Wertpapierverwahrers gegen ein Urteil über rund 200 Milliarden Euro zurückgewiesen. Das berichtet die russische Justiznachrichtenagentur RAPSI unter Berufung auf das Gericht. Damit bleibt die Entscheidung zugunsten der Bank von Russland bestehen.



Die russische Zentralbank hatte Euroclear im Dezember 2025 verklagt. Sie begründet ihre Forderung damit, seit dem 28. Februar 2022 nicht mehr über dort verwahrte Gelder, Wertpapiere und deren Erträge verfügen zu können. Die Blockierung beruht auf Sanktionen, die nach Russlands groß angelegtem Angriff auf die Ukraine verhängt wurden.

Im Mai gab das Moskauer Wirtschaftsgericht der Klage statt und sprach der Zentralbank Schadenersatz in sieben Währungen im Gegenwert von rund 200,1 Milliarden Euro zu. Auch die anschließende Berufung blieb erfolglos. Bereits Ende September hatte das zuständige Gericht zudem einen Antrag Euroclears zurückgewiesen, die Vollstreckung auszusetzen.

Euroclear erkennt die Zuständigkeit des Gerichts nicht an

Der belgische Finanzdienstleister widerspricht der russischen Forderung grundsätzlich. Nach dem erstinstanzlichen Urteil erklärte Euroclear im Mai, die Ansprüche seien unbegründet und würden nach EU-Recht nicht anerkannt. Das Unternehmen erkenne auch die Zuständigkeit des russischen Gerichts nicht an.

Damals betonte Euroclear außerdem, sein Geschäft und seine finanzielle Lage seien durch die Entscheidung nicht beeinträchtigt. Die bei Euroclear gehaltenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank blieben entsprechend den Sanktionen blockiert. Die Erklärung bezieht sich auf das Mai-Urteil, nicht auf die nun zurückgewiesene Kassationsbeschwerde.

Die russischen Reserven bleiben in Europa blockiert

In der EU sind insgesamt rund 210 Milliarden Euro an Vermögenswerten der russischen Zentralbank immobilisiert. Diese Gesamtsumme ist von der gegen Euroclear zugesprochenen Schadenersatzforderung zu unterscheiden.

Im Dezember 2025 untersagte der EU-Rat zusätzlich die Rückübertragung der blockierten Zentralbankvermögen nach Russland. Die Maßnahme soll verhindern, dass Russland diese Mittel zur Finanzierung seines Krieges einsetzen kann. Der Rat bezeichnet sie als vorübergehende Notfallmaßnahme.



Das russische Urteil hebt diese europäischen Beschränkungen nicht auf. Mit der Zurückweisung der Beschwerde bleibt die Schadenersatzforderung in Russland bestehen. Ob und auf welche Vermögenswerte die Zentralbank damit tatsächlich zugreifen kann, geht aus der Meldung zur jüngsten Entscheidung nicht hervor.

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