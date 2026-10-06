Der Mann wurde am Bein getroffen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte sperrten einen größeren Bereich in der Altstadt ab.

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Am Königlichen Schloss in Stockholm hat die schwedische Polizei am Dienstagabend auf einen bewaffneten Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der Mann sei in Gewahrsam genommen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei der Region Stockholm auf ihrer Internetseite mit. Sein Zustand sei ernst, aber nicht lebensbedrohlich.

Nach Darstellung der Polizei war kurz nach 18.30 Uhr Ortszeit die Meldung über einen aggressiven, bewaffneten Mann am Schloss eingegangen. Bei dem Einsatz hätten Beamte gezielt Schüsse abgegeben. Für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.

Weiträumige Absperrungen

Dem Sender SVT zufolge war der Mann mit einem Messer bewaffnet und wurde am Bein getroffen.

Rund um den Einsatzort am Lejonbacken unmittelbar neben dem Schloss in der Altstadt sperrten die Einsatzkräfte ein größeres Gebiet ab. Mehrere Streifenwagen und Rettungswagen waren vor Ort. Ein Augenzeuge berichtete SVT, er habe aus der Nähe des Grand Hôtel drei schussähnliche Geräusche gehört.

Polizeisprecherin Susanna Rinaldo sagte, es würden Zeugen befragt und Aufzeichnungen von Überwachungskameras ausgewertet.

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