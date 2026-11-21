Mit seinem Manifest hat sich Rolf Mützenich viel Ärger eingehandelt. Im Sommer 2025 forderte er darin gemeinsam mit 100 weiteren Sozialdemokraten Gespräche mit Moskau und ein Ende des Aufrüstens. Boris Pistorius sprach damals von „Realitätsverweigerung“. Rückenwind spürt Mützenich heute ausgerechnet aus Kiew.



Im Gespräch mit der Berliner Zeitung bedauert der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende, dass es die Europäer bis heute nicht schaffen, einen eigenen Vermittler zu benennen. Kritisch blickt er auf Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen späte Gesprächsbereitschaft gegenüber Wladimir Putin. Merz’ Ziel, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas zu machen, hält er einen prominenten Kronzeugen aus der SPD-Geschichte entgegen.



Mit Blick auf die eigene Partei sprachen wir über die Frage, wer die SPD nach dem Parteitag Anfang kommenden Jahres führen sollte, und über das Dilemma der Berliner Sozialdemokraten in den laufenden Koalitionsgesprächen mit der Linkspartei und den Grünen.



Bei einem Namen bleibt Mützenich allerdings stumm: Zur Kandidatur von Hubertus Heil, nach der wir ihn im Anschluss an das Gespräch schriftlich fragten, wollte er sich nicht äußern.