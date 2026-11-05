Einstieg beim Leopard-Hersteller KNDS: Bund und Familie Wegmann einig

Berlin und die Eigentümerfamilie haben sich grundsätzlich verständigt – der Kaufvertrag soll noch im November stehen, der Vollzug im Dezember folgen.

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Die Bundesregierung hat sich mit der deutschen Eigentümerfamilie Wegmann auf den Kauf von 50 Prozent der Anteile am Rüstungskonzern KNDS verständigt. Nach Angaben aus Regierungskreisen in Berlin gibt es seit Donnerstag „eine grundsätzliche Einigung“ zur Übernahme der Hälfte des Unternehmens. Zuvor berichtete das „Handelsblatt“ über die Verständigung.

Mit dem Schritt will der Bund beim Hersteller des Kampfpanzers Leopard 2 „auf Augenhöhe mit Frankreich“ stehen. Der französische Staat hält bereits die andere Hälfte der KNDS-Anteile.

Zeitplan: Kaufvertrag im November, Vollzug im Dezember

Nach dem Bericht des „Handelsblatts“ soll der Kaufvertrag noch in diesem Monat unterzeichnet werden. Den Vollzug des Verkaufs plant die Regierung demnach für Dezember.

Aus Regierungskreisen hieß es auf AFP-Anfrage, wegen der Vertraulichkeit ließen sich keine Details nennen. Die Gespräche mit der Eigentümerfamilie seien aber „auf einem guten Weg“.

Vom Börsengang zur vollständigen Staatshand

Ursprünglich war ein Börsengang vorgesehen. Dabei sollte Deutschland 40 Prozent übernehmen, der französische Anteil sollte parallel auf 40 Prozent sinken, die restlichen 20 Prozent waren für die Börse vorgesehen. Dieser Plan wird wegen des verschlechterten Marktumfelds für Rüstungsaktien nicht weiterverfolgt.

Übernimmt der Bund die 50 Prozent der Familie Wegmann, läge KNDS vorerst vollständig in Staatsbesitz – mit jeweils der Hälfte für Deutschland und Frankreich.

Warum der Bund den Leopard-Hersteller schützen will

Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnete den beabsichtigten Einstieg auf AFP-Anfrage als wichtige Entscheidung in einer Zeit, in der sich die Sicherheitslage in Europa stark verändere. KNDS habe für die Sicherheitsinteressen Deutschlands große Bedeutung.

Um „der verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologie im gepanzerten Fahrzeugbau“ zu schützen, habe die Regierung ein Interesse, der Familie die Anteile abzukaufen. So wolle sie einen dominierenden Einfluss Dritter auf die KNDS Deutschland und einen möglichen Verlust von Schlüsseltechnologien verhindern. (mit AFP)

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