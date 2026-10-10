Eintritt frei: Neue Infobox zur A100 öffnet am Wochenende am Westkreuz

Wie wird die westliche Berliner Stadtautobahn erneuert? Antworten gibt die neue Infobox A100 der Autobahn GmbH und der Deges am Westkreuz. Auf zwei Etagen zeigen 3D-Modelle, Filme und interaktive Stationen die Bauvorhaben an der A100, A115 und A111, derzeit vor allem den Neubau der Ringbahnbrücke am ICC und der Westendbrücke.
Besucher können bei einem Kranspiel Brückenteile einheben, die Wirkung von Lärmschutz testen und im Fahrsimulator durch das künftige Autobahndreieck Funkturm fahren. Von der Dachterrasse geht der Blick direkt auf die Baustelle der Ringbahnbrücke.
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Infobox an der A100: Das sind die Öffnungszeiten
Zum Start ist die Infobox am Sonnabend, 10. Oktober, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 11. Oktober, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Fachleute bieten Führungen an und stehen für Gespräche bereit. Danach ist die Ausstellung vorerst mittwochs von 14 bis 20 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist frei.
Die Infobox soll die Bauarbeiten über mehrere Jahre begleiten. Sie wird um weitere Projekte ergänzt, etwa den Ersatzneubau der Rudolf-Wissell-Brücke über der Spree. Die Ausstellung ist von der Straße Am Westkreuz zu erreichen. Der S-Bahnhof Westkreuz liegt nebenan. Parkplätze sind nur wenige vorhanden.
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