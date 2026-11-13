Tretjak droht, Putin legt nach: Russland erhöht Druck auf Eishockey-WM 2027

Der Streit um die Eishockey-WM 2027 in Deutschland wird schärfer. Russlands Verbandschef Wladislaw Tretjak droht dem Gastgeber offen mit Schadenersatz, Sanktionen und sogar einer Verlegung des Turniers. Das soll gelten, falls seine Mannschaft im Mai nicht antreten darf.



Einen entsprechenden Antrag habe man bereits bei der Ethikkommission des Weltverbands IIHF hinterlegt, sagte der frühere Nationaltorwart laut der russischen Staatsagentur Tass. Die Drohung richtet sich auch an Kanada, das im Dezember die U20-WM ausrichtet.



Zuvor hatte Tretjak mit Kremlchef Wladimir Putin und weiteren Sportfunktionären zusammengesessen. „Sollten Kanada und Deutschland sich weigern, die russische Mannschaft zuzulassen, werden wir eine Entschädigung fordern, die Verlegung der Wettkämpfe durchsetzen und Sanktionen gegen die Veranstalter verhängen“, sagte Tretjak.



Putin kündigte an, die Teilnahme russischer Sportler über die Sportjustiz durchsetzen zu wollen. Die Gegenseite ignoriere das Rechtssystem und missachte „faktisch sämtliche Grundsätze der Olympischen Charta“, sagte er laut Tass.

Cas-Urteil: Warum Russland plötzlich wieder spielberechtigt ist

Ausgangspunkt ist ein Schiedsspruch des Internationalen Sportgerichtshofs Cas vom 30. Oktober. Die Richter hoben den Ausschluss russischer Teams auf, der seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 galt.



Die Begründung: Die IIHF habe keine ausreichenden Beweise für ihre Sicherheitsbedenken vorgelegt. Der Weltverband widerspricht dem, will das Urteil aber umsetzen. Damit wäre Russland bei der WM vom 13. bis 30. Mai 2027 in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim spielberechtigt.

Boykott-Drohungen: Warum die WM mit Russland kaum machbar wäre

Das Problem: Weltmeister Finnland, Norwegen, Dänemark, Schweden und Tschechien wollen nicht gegen Russland antreten. DEB-Chef Frank Lutz spricht von „sieben oder acht Nationen“. Hinzu kommt die Ukraine, die sich als Aufsteiger sportlich für die A-WM qualifiziert hat.



Auch Sponsoren wackeln. Hauptsponsor Skoda will sein Engagement bei einer Teilnahme Russlands überprüfen.



Die Bundesregierung hat sich deshalb klar positioniert. Ziel sei, das Turnier wie geplant durchzuführen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Das wäre angesichts der Boykotte bei einer Zulassung Russlands „faktisch aber nicht möglich“.

Visa-Sperren: Kanada, Finnland und Norwegen machen dicht

Kanada ist bereits einen Schritt weiter. Premierminister Mark Carney stellte klar, dass bei der U20-WM vom 26. Dezember bis 5. Januar in Edmonton und Red Deer keine Russen dabei sein werden. Das Mittel dafür ist die Verweigerung von Visa.



Der Cas kann daran wenig ändern. Der kanadische Jurist Dick Pound, selbst als Schiedsrichter für das Gericht tätig, betont: Das Gericht könne Kanada nicht zwingen, russische Spieler einreisen zu lassen.



Inzwischen ziehen auch Finnland und Norwegen nach. Beide Länder führen bereits den Eishockey-Boykott an, nun verschärfen sie auch die Einreiseregeln für russische Sportler. In Finnland gelten sie ab Montag, auch für Athleten mit neutralem Status, Norwegen will „in Kürze“ folgen.



Solange Russlands Angriffskrieg andauere, hätten russische Sportler in Finnland „nichts zu suchen“, sagte die finnische Außenministerin Elina Valtonen. Formal entscheiden die Behörden weiter im Einzelfall, in der Praxis dürfte das aber einem Einreiseverbot gleichkommen.



Die Folgen reichen weit über das Eishockey hinaus. Betroffen sind etwa der Skisprung-Weltcup in Lillehammer, der Nordische Weltcup in Kuusamo und die Eiskunstlauf-WM im März in Tampere.



Auch in Berlin ist die Visa-Frage nicht vom Tisch. Eine Sprecherin von Sport-Staatsminister Ronald Rauhe sagte, man prüfe „in jedem Einzelfall“ und setze sich für eine restriktive Visumpolitik gegenüber Russland ein. DEB-Chef Lutz bezeichnete eine Visa-Verweigerung als „Ultima Ratio“.

Schadenersatz und Verlegung: Wie realistisch ist Tretjaks Drohung?

Juristisch steht hinter der Drohung ein Fragezeichen. Die Ethikkommission der IIHF prüft laut Verband, ob sich Mitgliedsverbände oder einzelne Personen ethisch fehlverhalten haben. Eine Visa-Entscheidung trifft aber der Staat, nicht der Eishockeyverband. Zudem ist der DEB nur Ausrichter der WM, Veranstalter ist die IIHF.



Pikant ist auch Tretjaks eigene Lage: Kanada hat den 74-Jährigen selbst mit Sanktionen belegt, wegen des Kriegs gegen die Ukraine.



Bei Verlegungen kennt sich Russland übrigens aus, allerdings andersherum: 2022 entzog die IIHF Russland die WM 2023 in St. Petersburg. Gespielt wurde dann in Tampere und Riga.

DEB drängt die IIHF zu einer schnellen Entscheidung

Für den Deutschen Eishockey-Bund ist die Hängepartie teuer. „Wir verstehen, dass eine Lösung nicht von heute auf morgen vom Himmel fallen kann. Aber sie noch über mehrere Wochen hinzuziehen, ist für uns nicht vorstellbar“, sagte Lutz laut dpa. Er spricht von einem „signifikanten wirtschaftlichen Risiko“.



Der Kartenverkauf läuft bereits. Anfang November hatte Lutz bei MagentaTV sogar eine Rückgabe der WM ins Spiel gebracht. Inzwischen ist das nach eigener Aussage „nichts, was wir planen“.



Im Zentrum steht nun ein Deutscher: IIHF-Präsident Franz Reindl, früher selbst DEB-Chef. Belarus hat der Weltverband für die U20-WM und die WM 2027 bereits ausgeschlossen. Über Russland ist noch nicht entschieden. Spätestens zur U20-WM nach Weihnachten wird sich zeigen, ob Moskau seinen Drohungen Taten folgen lässt.

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