Ein halbes Jahr vor der Eishockey-WM 2027 in Deutschland wird der Streit um Russlands Rückkehr nicht mehr nur in Gerichtssälen und Verbandsgremien ausgetragen. Am Dienstag geriet der Eishockey-Weltverband IIHF ins Visier von Hackern. Fast zeitgleich verkündete Tschechien eine Visa-Sperre für russische Teams. Beides erhöht den Druck auf die Bundesregierung.

Hackerangriff auf die IIHF: Propaganda statt Turnierplan

Am Dienstagnachmittag deutscher Zeit war die Homepage der IIHF plötzlich nicht mehr erreichbar. Zuvor soll dort nach übereinstimmenden Medienberichten ein Bild russischer Spieler erschienen sein, verbunden mit einer Botschaft: Der Verband sperre ein Team aus, das seine Gegner nicht schlagen könnten. Das berichtete der kanadische Sender TSN.



Am Abend bestätigte die IIHF auf X eine Cyberattacke und verurteilte sie scharf. Man ermittle die Herkunft des Angriffs, die Plattformen sollten erst wieder online gehen, wenn sie als geschützt gelten. Dass russische Hacker dahinterstecken, bestätigte der Verband zunächst nicht.



Der Zeitpunkt passt allerdings ins Bild. Nur zwei Tage zuvor hatte die IIHF erklärt, dass Russland nicht an der U20-WM zum Jahreswechsel in Kanada teilnehmen wird, weil Ottawa den Spielern keine Visa ausstellt. Moskau fordert seitdem, das Turnier aus Kanada abzuziehen.

Tschechien verweigert Visa – und wirbt in der EU für Nachahmer

Während die IIHF noch mit ihren Servern kämpfte, schuf Tschechien Fakten. Außenminister Petr Macinka bestätigte am Dienstag, dass Prag russischen Eishockeyteams keine Visa erteilt. Gegenüber dem tschechischen Rundfunk begründete er das mit Russlands Krieg in Europa. Eine Ausnahme werde es nicht geben.



Konkret betrifft das zunächst die U18-WM der Frauen, die im Januar in Ostrava stattfindet. Doch Macinka geht weiter: Er hat seine EU-Amtskollegen gebeten, ebenfalls keine Visa an russische Eishockeyspieler auszustellen. Nach seinen Angaben sagten ihm die Außenminister bei ihrem Treffen am Montag Unterstützung zu, auch gegen Versuche, über andere EU-Länder einzureisen.



Damit ist Tschechien nach Kanada das zweite Land, das eine Rückkehr Russlands auf staatlicher Ebene blockiert, und das erste innerhalb der EU. Der tschechische Verband hatte zuvor bereits angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten.

Eishockey-WM 2027: Warum Berlin jetzt unter Zugzwang gerät

Für Deutschland ist das heikel. Die WM findet vom 13. bis 30. Mai 2027 in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim statt. Die Bundesregierung hält das Turnier mit russischer Beteiligung zwar für „faktisch unmöglich“, will Visa aber nur als letztes Mittel verweigern. Sport-Staatsminister Ronald Rauhe nannte eine Visa-Sperre zuletzt „keine Lösung“.



Auch DEB-Präsident Frank H. Lutz spricht von einer „Ultima Ratio“. Wie zögerlich Berlin ist, zeigte sich schon, als Kanada vormachte, was die Bundesregierung nicht will. Ein Grund dürfte die deutsche Olympia-Bewerbung sein: Wer Spiele ausrichten will, verweigert Athleten ungern die Einreise.



Mit dem tschechischen Vorstoß ändert sich jedoch die Lage. Lehnt Berlin eine Visa-Sperre ab, steht es künftig gegen die Linie eines EU-Partners, dem andere Staaten bereits Rückendeckung zugesagt haben.

Russland bei der WM: Was die IIHF bislang entschieden hat

DEB und Bundesregierung setzen deshalb weiter auf den Verband. Sie hoffen, dass die IIHF unter ihrem neuen deutschen Präsidenten Franz Reindl Russland generell suspendiert. Belarus hat der Weltverband für die WM 2027 bereits ausgeschlossen, zu Russland vertagte er die Entscheidung jedoch und prüft „alle verfügbaren Optionen“.



Grundlage des Konflikts ist ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS vom 30. Oktober, das den seit 2022 geltenden Ausschluss russischer Teams aufhob. Moskau nutzt das für Drohungen: Verbandschef Wladislaw Tretjak brachte Schadenersatz und eine Verlegung der WM ins Spiel, Kremlchef Wladimir Putin will die Teilnahme über die Sportjustiz erzwingen.



Auf der anderen Seite wächst die Boykott-Front: Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Lettland, Tschechien und Österreich wollen nicht gegen Russland spielen. Sponsoren wie Hauptsponsor Skoda gehen auf Distanz.

Wie geht es weiter?

Der DEB will bis Jahresende Klarheit. Bis dahin bleibt die Frage, wer zuerst handelt: der Weltverband, der seit Wochen abwägt, oder die Bundesregierung, die den Schritt scheut, den Prag nun gegangen ist. Der Hackerangriff zeigt jedenfalls, dass sich der Konflikt nicht mehr auf Verhandlungstische beschränken lässt.

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