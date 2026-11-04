Der Sportgerichtshof CAS hat den Ausschluss russischer Teams aufgehoben. Sieben europäische Eishockeyverbände wollen bei der WM antreten, aber nicht gegen Russland spielen.

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Russlands Bogdan Konjuschkow (rechts) im Zweikampf mit Kasachstans Wjatscheslaw Kolesnikow bei einem Eishockeyturnier im Dezember 2025 in Nowosibirsk

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Der tschechische Autobauer Škoda erwägt, sein Sponsoring der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland zu überdenken, falls die russische Nationalmannschaft teilnimmt. Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Hersteller erklärte am Mittwoch, er werde sein Engagement in diesem Fall überprüfen. Škoda unterstützt die Weltmeisterschaft seit 1993.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS aus der vergangenen Woche. Das Gericht hob den Ausschluss russischer Mannschaften von Wettbewerben des Eishockey-Weltverbands IIHF auf. Russland war nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022 ausgeschlossen worden.

Angesichts des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei eine Rückkehr der Nationalmannschaft mit den Grundsätzen des Unternehmens nicht vereinbar, erklärte Škoda laut Reuters.

Weitere Sponsoren stellen Bedingungen

Auch der deutsche Hersteller von Arbeitskleidung Strauss erwägt einen Rückzug als Sponsor. Firmenchef Henning Strauss erklärte gegenüber AP, bei einer Teilnahme Russlands werde das Unternehmen darauf verzichten, sein Logo bei der WM zu zeigen.

Der finnische Reifenhersteller Nokian Tyres kündigte ebenfalls an, sein Sponsoring zu beenden, falls Russland teilnimmt.

Sieben Verbände verweigern Spiele gegen Russland

Bereits sieben europäische Eishockeyverbände haben erklärt, bei der WM zwar anzutreten, aber nicht gegen Russland zu spielen. Dazu gehören Finnland, Schweden, Tschechien, Norwegen, Dänemark, Lettland und Österreich.

Der Eishockey-Weltverband IIHF erklärte am Mittwoch, die Folgen des Gerichtsurteils seien erheblich unterschätzt worden. Eine kurzfristige Rückkehr Russlands bringe unter anderem Probleme bei Visa, Sicherheitsvorkehrungen und Spielplänen mit sich. Der Verband berate noch über sein weiteres Vorgehen.

Andere Kriege, andere Reaktionen

Im internationalen Sport gibt es kein grundsätzliches Teilnahmeverbot für Staaten, die Krieg führen. 1992 wurde Jugoslawien, damals bestehend aus Serbien und Montenegro, wegen des Bosnienkriegs auf Grundlage von UN-Sanktionen von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 schlossen zahlreiche Sportverbände Russland und Belarus von Wettbewerben aus. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat seine Empfehlungen zum Ausschluss inzwischen zurückgenommen. Der Leichtathletik-Weltverband hält dagegen an den Sperren fest.

Israel darf trotz seiner Kriegsführung im Gazastreifen und gegen den Iran weiterhin an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Auch gegen die USA, die im Februar 2026 gemeinsam mit Israel den Krieg gegen den Iran begannen, wurden keine vergleichbaren Sportsanktionen verhängt. Die USA waren zudem Mitgastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

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