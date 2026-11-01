Eishockey-WM vor dem Aus? Was jetzt mit Tickets, Ukraine und Spielplan passiert

Die Eishockey-WM 2027 sollte ein Fest werden: Eröffnungsspiel vor mehr als 60.000 Fans auf Schalke, Finalwochenende in Düsseldorf. Seit dem CAS-Urteil vom Freitag, das Russland die Rückkehr erlaubt, steht das Turnier auf der Kippe.



DEB-Chef Frank H. Lutz schließt sogar eine Rückgabe der WM nicht aus. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum erwägt der DEB die Rückgabe der Eishockey-WM?

Vor allem wegen des Geldes. Mit Russland im Teilnehmerfeld würden die Sicherheitsanforderungen deutlich steigen, sagt Lutz – und damit die Kosten. Ein wirtschaftliches Risiko, das der Verband nicht tragen kann, will er nicht eingehen.



Wer die Mehrkosten zahlt, soll mit der Bundesregierung und dem Weltverband IIHF geklärt werden. Lutz will dafür in dieser Woche nach Berlin reisen.



Wichtig: Entschieden ist nichts. Deutschland hat die WM bislang nicht zurückgegeben, Lutz gibt sich zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird.

Was passiert mit den Tickets für die Eishockey-WM 2027?

Die Nachfrage war riesig. Für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz am 13. Mai auf Schalke gingen im Juli binnen weniger Stunden 38.000 Tickets weg. Seit September sind auch Einzeltickets im Verkauf.



Was Ticketinhaber im Ernstfall erwartet, regeln die Ticket-AGB des Organisationskomitees. Wird ein Spiel zeitlich oder örtlich verlegt, bleiben die Karten gültig. Wer dann nicht kann, darf binnen sieben Tagen, nachdem er von der Verlegung erfahren hat, vom Vertrag zurücktreten.



Erstattet wird in diesem Fall der Ticketpreis – Vorverkaufs-, Service- und Versandgebühren aber nicht. Reise- und Hotelkosten gibt es nur in Ausnahmefällen zurück.



Eine komplette Absage regeln die AGB nicht ausdrücklich. Grundsätzlich gilt: Fällt eine Veranstaltung aus, können Käufer ihr Ticket zurückgeben und bekommen den Preis erstattet, erklärt die Stiftung Warentest. Ansprechpartner ist der Veranstalter, auch wenn eine Ticketagentur den Verkauf abgewickelt hat.



Heikel wird es, wenn sich das Teilnehmerfeld ändert. Für den Fall, dass die Ukraine ihren Platz verliert und Russland nachrückt, enthalten die AGB keine Regel. Umtausch und Rückgabe sind dort grundsätzlich ausgeschlossen. Ob das auch für Karten zu Ukraine-Spielen gilt, hat der Veranstalter bislang nicht erklärt.

Wer könnte die Eishockey-WM 2027 stattdessen ausrichten?

Einen Ersatzkandidaten nennt bisher niemand. Wie schnell eine WM umziehen kann, zeigt aber das Jahr 2021. Damals entzog die IIHF Belarus die Co-Ausrichtung und entschied am 2. Februar, dass Riga allein ausrichtet – gut 15 Wochen vor dem ersten Spiel. Geprüft wurden damals auch Bratislava, Herning und Litauen.



Auch die WM 2023 musste umziehen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs verlor St. Petersburg das Turnier, im Mai 2022 bekamen Tampere und Riga den Zuschlag.



Klar ist: Ein Ersatz bräuchte fertige Arenen und eine Organisation, die in wenigen Monaten steht. Die nächsten regulären Gastgeber sind Frankreich 2028 und die Slowakei 2029.

Muss die Ukraine für Russland Platz machen?

Das ist möglich. Teilnehmerfeld und Spielplan stehen längst. Diskutiert werden eine Aufstockung auf 17 Teams oder der Rauswurf eines Aufsteigers – Kasachstan oder die Ukraine.



Die Ukraine ist hinter Kasachstan der schlechter platzierte Aufsteiger und wäre damit zuerst betroffen. Wie brisant schon ein Duell beider Länder wäre, haben wir hier aufgeschrieben.

Drohen Boykotte bei der Eishockey-WM?

Das Szenario ist real. Lettland hat Wettkämpfe gegen russische Teams per Gesetz verboten. Träfe Lettland bei der WM auf Russland, dürfte das Team nicht antreten.



Auch andere Nationen könnten Spiele verweigern. Lutz sieht darin ein großes Problem für Glaubwürdigkeit und Integrität des Sports.



Kanada hat bereits angekündigt, russischen Mannschaften für die U20-WM zum Jahreswechsel keine Visa auszustellen. Ob Deutschland ähnlich vorgehen könnte, ist offen. Das sei eine politische Entscheidung, sagt Lutz.

Wann fällt die Entscheidung über die Eishockey-WM?

Der nächste Schritt liegt beim Weltverband. Das IIHF-Council unter Präsident Franz Reindl tagt am Montag und Dienstag und wertet das Urteil aus. Parallel laufen die Gespräche des DEB in Berlin.



Bis dahin gilt: Die WM ist weiter für den 13. bis 30. Mai 2027 in Gelsenkirchen, Mannheim und Düsseldorf angesetzt.

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