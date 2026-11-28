Der November könnte der kälteste seit 2016 werden. Wettermodelle sehen über Osteuropa extreme Kaltluft, die Anfang Dezember Deutschland erreichen könnte.

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Schock nach dem Kältwinter 2025/2026 - dieses Jahr könnte es noch heftiger werden: Der November 2026 könnte in Deutschland als kältester November seit 2016 in die Wetterstatistiken eingehen. Nach Angaben des Wetterportals daswetter.com deutet sich zudem eine weitere markante Abkühlung im Laufe des Dezembers an.

Minus 10 bis minus 15 Grad

Dem Bericht zufolge hat sich über dem europäischen Teil Russlands eine außergewöhnlich kalte Luftmasse aufgebaut. In einigen Regionen werden Temperaturen von bis zu minus 35 Grad erwartet. Sollte sich ein kräftiges Hochdruckgebiet über Osteuropa etablieren, könnte diese Kaltluft auch nach Mitteleuropa gelenkt werden.

Wie das Portal berichtet, gehen die Prognosen der Wettermodelle derzeit noch auseinander. Während das amerikanische Modell einen länger anhaltenden Wintereinbruch mit Frost bis weit in den Dezember hinein sieht, rechnet das europäische Modell zwischenzeitlich mit milderer Atlantikluft. Selbst dort würde die Kälte jedoch um den zweiten Advent herum zurückkehren.

Nach der aktuellen Einschätzung sind bei einer anhaltenden Ostwetterlage in Deutschland nachts Temperaturen zwischen minus 10 und minus 15 Grad möglich. Tagsüber könnten die Werte vielerorts unter dem Gefrierpunkt bleiben. Ob daraus eine längerfristige Kälteperiode entsteht, sei allerdings noch offen und hänge von der weiteren Entwicklung der Großwetterlage ab.

Für Autofahrer warnen die Meteorologen vor erhöhter Glättegefahr durch Frost und gefrierende Nässe. Vor allem in Regionen mit Schnee und klarem Nachthimmel könne sich die Luft besonders stark abkühlen.

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