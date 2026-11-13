Eiskratzer raus: Der Samstag startet mit minus 5 Grad und Nebel unter 150 Metern

Der Samstag beginnt in der Südhälfte Deutschlands mit Frost bis minus 5 Grad und stellenweise dichtem Nebel. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Sichtweiten unter 150 Metern und lokaler Glätte.



Nach dem Nebel kommt im Süden und Westen die Sonne, bevor die nächste Frostnacht fast das ganze Land erfasst.

Minus 5 Grad am Morgen: Hier beginnt der Samstag glatt

Am frostigsten startet der Tag südlich der Landesmitte. Dort sinken die Temperaturen bis zum Morgen verbreitet auf leichten Frost bis minus 5 Grad, am Alpenrand über Schnee wird es noch kälter.



Der Norden kommt glimpflicher davon. Dort bleibt es laut DWD bei Werten um 3 Grad, an der See sogar darüber.



Im Süden liegt dazu stellenweise dichter Nebel. Wo er auf gefrorenen Boden trifft, kann sich Reif auf Straßen, Brücken und Scheiben legen. Der DWD schließt lokale Glätte ausdrücklich nicht aus.



Wer vor dem Frühstück zum Bäcker oder zum Wochenendeinkauf fährt, sollte Zeit fürs Scheibenkratzen einplanen. Bei Glätte gilt die situative Winterreifenpflicht, Sommerreifen kosten dann mindestens 60 Euro und einen Punkt.



Welche Warnungen für den eigenen Landkreis gelten, zeigen die Warnkarten des DWD und die WarnWetter-App. Den Warnlagebericht aktualisiert der Wetterdienst in der Regel um 10.30 und um 20.30 Uhr.

15 Grad Unterschied: Mittags Sonne, abends wieder Frost

Zwischen dem kältesten Morgen im Süden und den mildesten Nachmittagswerten liegen an diesem Samstag bis zu 15 Grad. Im Süden und Westen löst sich der Nebel im Laufe des Vormittags auf, danach wird es laut DWD-Vorhersage heiter und trocken. Am längsten dürfte er sich an den großen Flüssen halten.



Im Norden und Osten bleibt es wechselnd bewölkt, an den Küsten sind einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und maximal 10 Grad, an der See weht ein böiger Südwestwind. Sonst bleibt der Wind schwach bis mäßig, im Süden kommt er aus Ost.



Mit Sonnenuntergang kippt der Tag ein zweites Mal. In der Nacht zum Sonntag friert es fast überall, ausgenommen sind nur der äußerste Norden und die Gebiete entlang des Rheins. Meist geht es auf bis zu minus 4 Grad herunter, im östlichen Bergland teils tiefer.

Nebel unter 150 Metern: Dieser Lichtfehler kostet 20 Euro

Bei Sichtweiten unter 150 Metern greifen viele Autofahrer reflexhaft zur Nebelschlussleuchte. Genau das kann teuer werden.



Laut Paragraf 17 der Straßenverkehrs-Ordnung darf das rote Licht erst an, wenn die Sicht durch Nebel unter 50 Meter fällt. Als Faustregel dienen die Leitpfosten, die an Landstraßen und Autobahnen alle 50 Meter stehen.



Wer zu früh einschaltet, blendet den Hintermann und riskiert laut Bußgeldkatalog 20 Euro, bei Gefährdung 25 und nach einem Unfall 35 Euro. Abblendlicht und Nebelscheinwerfer dürfen bei erheblicher Sichtbehinderung schon früher an.



Wichtiger als das Licht ist der Abstand. Wer bei 150 Metern Sicht mit Landstraßentempo fährt, hat kaum Reserven, wenn vorne jemand bremst und die Fahrbahn bereits überfroren ist.



Fällt die Sicht tatsächlich unter 50 Meter, gilt nach Paragraf 3 StVO höchstens Tempo 50, auch auf der Autobahn.

Für Samstag war Schnee angesagt: Warum stattdessen der Frost kommt

Ausgerechnet für diesen Samstag zeigte das Europäische Wettermodell vor einer Woche nassen Schnee bis in tiefe Lagen, wie die Berliner Zeitung berichtete. Amtliche Warnungen gab es dafür nie, für das Flachland taucht Schnee in der DWD-Vorhersage gar nicht mehr auf.



Statt eines Tiefs mit Niederschlag bringt ruhiges Wetter die Kälte. Nachdem der Sturm vom Freitag abgeflaut ist, strahlt der Boden unter klarem Himmel ungehindert Wärme ab. In Tälern und Senken sammelt sich die kalte Luft, dort bildet sich auch der Nebel zuerst.



Der Schnee fällt aus. Glatt werden kann es trotzdem.

Ab Sonntag Wind und Regen: Ist der Frost schon wieder vorbei?

Der Sonntag beginnt noch freundlich. Laut wetterdienst.de ziehen im Tagesverlauf von Nordwesten Wolken auf, gegen Abend fallen dort erste Tropfen, bei Höchstwerten zwischen 5 und 11 Grad.



Für die neue Woche erwartet der Dienst mildere Luft mit 7 bis 12 Grad und meist frostfreie Nächte. Der Sonntagmorgen wäre damit vorerst der letzte eisige Start.



Ruhig wird der Wechsel nicht. Laut der Wochenvorhersage Wettergefahren des DWD gibt es am Sonntag und Montag vor allem auf den Bergen und den Nordseeinseln zeitweise Sturmböen der Stärke 8 bis 9.

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