Wetter Deutschland: DWD warnt ab Mittwochabend vor Eisregen und Glatteis, dazu bis 40 cm Neuschnee in Bayern. Schnee am Donnerstag auch in München.

„Dichtes Schneetreiben am Münchner Marienplatz: Ab der Nacht zum Donnerstag schneit es auch in der Innenstadt, in den bayerischen Bergen sind bis zu 40 Zentimeter möglich. (Symbolbild)

Deutschland friert, und ab Mittwochabend fällt im Süden Niederschlag auf gefrorenen Boden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet dort mit gebietsweise Glatteis und am Donnerstag an den Alpen und im Alpenvorland mit 10 bis 15 Zentimetern Neuschnee in zwölf Stunden.



Wer zwischen Schwarzwald und Berchtesgaden morgens zur Arbeit muss, sollte deutlich mehr Zeit einplanen.

Bis minus 9 Grad – dann kommt der Eisregen

Hoch Manuel lenkt mit Ostwind Polarluft ins Land. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Werte in Bayern laut DWD auf minus 2 bis minus 9 Grad, am kältesten wird es in den Tälern des Bayerischen Waldes.



Der Dienstag selbst bleibt ruhig. Wo sich Nebel hält, kommen die Temperaturen kaum über 0 Grad hinaus, sonst sind bis 5 Grad drin. Auf Brücken und Nebenstraßen bleibt es morgens glatt.



Am Mittwoch zieht im Süden Niederschlag auf, teils als Schnee, teils als Regen, der auf dem kalten Asphalt sofort gefriert. Am heikelsten wird die Nacht zum Donnerstag: Dann gehen weitere Schnee- und Eisregenfälle nieder. An den Küsten und im exponierten Bergland kommen stürmische Böen aus Nordost dazu.



Wer pendelt, sollte am Mittwochabend die amtlichen Warnungen für seinen Landkreis prüfen, etwa in der Warnwetter-App des DWD. Der Wetterdienst rät, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen.

Donnerstag: Flocken in München, Rosenheim und Kempten

In der Nacht zum Donnerstag setzt nach DWD-Angaben von den Alpen bis über die Donau Schneefall ein. Tagsüber schneit es in vielen Teilen Bayerns weiter, trocken bleibt voraussichtlich nur das westliche Franken.



Auch in München, Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen und Kempten fallen zeitweise Flocken. Von Thüringen bis Sachsen reicht es dagegen meist nur für eine dünne Schicht, der Norden bleibt trocken.



Den Frost bekommt das ganze Land. Den Schnee bekommt fast nur der Süden.

Das Wetter bis Freitag Mittwoch: minus 2 bis plus 4 Grad, im Süden Schnee und Regen, örtlich Glatteis

Nacht zum Donnerstag: minus 1 bis minus 7 Grad, im Süden Schnee und gefrierender Regen

Donnerstag: minus 2 bis plus 3 Grad, Schnee in Südbayern, an der Nordsee milder

Freitag: gebietsweise Schnee oder Schneeregen, an der Küste Graupelschauer bei kräftigem Ostwind

40 Zentimeter: Hier fällt der meiste Schnee

Die größten Mengen kommen an den Alpen zusammen. Im Oberallgäu fallen in etwa anderthalb Tagen 10 bis 20 Zentimeter, in Staulagen bis zu 30. Oberhalb von 1000 Metern sind laut weather.com sogar rund 40 Zentimeter möglich.



Abseits des Alpenvorlands bleibt es bei wenigen Zentimetern. Wer in Dresden, Erfurt oder Leipzig auf eine geschlossene Schneedecke hofft, wird am Donnerstag eher enttäuscht.



Der Motor dahinter ist ein Genuatief. Es schaufelt feuchte Mittelmeerluft nach Norden, wo sie auf die Kaltluft trifft und als Schnee ausfällt. Über Italien und der Adria bringt dasselbe Tief Regen in großen Mengen, für Montenegro berechnen Modelle laut RTL bis zu 500 Liter pro Quadratmeter.

Kälter als ein durchschnittlicher Januar

Die letzte Novemberwoche fällt kälter aus als ein normaler Januar, der im Mittel der Jahre 1991 bis 2020 bei 0,9 Grad liegt.



Der Ostwind macht es noch ungemütlicher. Bei 1 Grad und 20 km/h fühlt es sich an wie minus 4 Grad.



Auslöser ist ein ungewöhnlich früh gestörter Polarwirbel über der Arktis. Er hat über Russland und Osteuropa einen großen Kaltluftsee entstehen lassen, aus dem das Skandinavienhoch nun Nachschub nach Westen pumpt.

Weißer 1. Advent? Der Osten hat die besten Karten

Am Sonntag brennt die erste Kerze, und genau dann wird es spannend. Rund um den 29. und 30. November kann eine kleine Störung Niederschlag bringen, der bei dieser Kälte bis in tiefe Lagen als Schnee fallen würde.



Die besten Chancen haben laut daswetter.com Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge und Bayerischer Wald. Am Rhein und am Niederrhein schmilzt Schnee dagegen meist binnen Stunden wieder weg.



Einzelne Läufe des US-Modells GFS hatten für Berlin zuletzt 8 bis 9 Zentimeter gerechnet. Ob es schneit oder nur nieselt, entscheidet sich laut dem Portal erst in den letzten 48 Stunden vor dem Advent.

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