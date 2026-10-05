Eklat um russischen Tennisstar: Medwedew nach Zuschauer-Treffer disqualifiziert

Heftiger Eklat beim ATP-Turnier in Peking: Daniil Medwedew hat im Halbfinale gegen Novak Djokovic einen Zuschauer mit dem Ball getroffen und wird disqualifiziert.

Eklat beim China Open in Peking: Daniil Medwedew ist im Halbfinale gegen Novak Djokovic disqualifiziert worden, nachdem der russische Tennisstar einen Ball ins Publikum geschlagen und dabei einen Zuschauer im Gesicht getroffen hatte.

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Die Szene ereignete sich gegen Ende des zweiten Satzes. Medwedew hatte einen Punkt verloren und schlug den Ball anschließend in Richtung Tribüne. Der Zuschauer wurde getroffen und musste mit offensichtlichen Schmerzen von der Tribüne geführt werden.



Beim Stand von 7:5, 5:3, 15:15 nach knapp zweieinhalb Stunden wurde Djokovic, der im Viertelfinale noch den deutschen US-Open-Sieger Alexander Zverev geschlagen hatte, zum Sieger erklärt. Der 39 Jahre alte Serbe steht damit erneut im Finale von Peking und trifft am Dienstag auf den Australier Alex de Minaur.

Für Djokovic nahm das Halbfinale damit eine bemerkenswerte Wendung. Ausgerechnet er profitierte von einer Disqualifikation – und weiß selbst nur zu gut, wie sich ein solches Ende anfühlt. Bei den US Open 2020 war Djokovic disqualifiziert worden, nachdem er einen Ball aus Frust weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen hatte.



„Ich bin ein bisschen geschockt. Es tut mir leid für die Person. Ich hoffe, sie ist nicht verletzt“, sagte Djokovic nach dem Match. Auch mit Medwedew hatte er Mitleid. „Es tut mir auch für Daniil leid, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, für so etwas disqualifiziert zu werden.“

Packendes Spiel zwischen Djokovic und Medwedew

Dabei hatte sich zuvor ein packendes und ungewöhnliches Halbfinale entwickelt. Allein der erste Satz dauerte 79 Minuten, ehe Djokovic sich mit 7:5 durchsetzte.



Beiden Spielern waren die Strapazen anschließend anzumerken. Djokovic wirkte körperlich angeschlagen und stützte seine Hände immer wieder auf die Oberschenkel. Medwedew imitierte seinen Gegner daraufhin einige Male. Nach seinem Aufschlagverlust zum 2:4 schaffte der Russe zwar das Re-Break, gab seinen Aufschlag anschließend aber erneut ab.



Kurz darauf war das Halbfinale beendet – nicht wegen eines gewonnenen Punktes, sondern wegen eines Balles, der von Medwedews Schläger in die Tribüne flog.

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