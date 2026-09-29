Elektronische Fußfessel gegen häusliche Gewalt: Sachsen macht den Weg frei

Die Fußfessel gegen häusliche Gewalt kommt. Sachsen stimmt dem Staatsvertrag zu. Doch eine Hürde steht noch aus.

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Wenn sich gewalttätige Ex-Partner nähern, zählt manchmal jede Minute. Genau hier soll künftig die elektronische Fußfessel gegen häusliche Gewalt bundesweit ansetzen. Das sächsische Kabinett stimmte am Dienstag dem dafür nötigen Staatsvertrag der Länder zu, anschließend unterzeichnete Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Dokument.

Damit hat der Einsatz der Fußfessel in Sachsen eine wichtige Hürde auf dem Weg zur bundesweiten Umsetzung genommen: Nächstes muss der Landtag zustimmen.

Wie die Fußfessel Betroffene schützen soll

Die rechtliche Grundlage liefert eine Neuregelung im bundesweiten Gewaltschutzgesetz. Ab dem 1. Juli 2027 können Familiengerichte anordnen, dass Gewalttäter elektronisch überwacht werden.

Kommt eine überwachte Person einer geschützten Person zu nahe oder betritt sie eine gerichtlich verbotene Zone, schlägt das System Alarm. Die Überwachungsstelle warnt dann das Opfer und informiert bei Bedarf die zuständige Polizei. Mit ihrer Zustimmung kann auch die geschützte Person ein Empfangsgerät erhalten. Diese Variante wird als „Spanisches Modell“ bezeichnet – benannt nach dem Land, das solche Systeme früh eingesetzt hat.

Warum eine zentrale Stelle in Hessen zuständig ist

Die Koordinierung läuft nicht in jedem Bundesland einzeln, sondern gebündelt. Laut Staatsvertrag übernimmt die IT-Stelle der hessischen Justiz im Rahmen der Gemeinsamen Überwachungsstelle der Länder die zentrale Überwachung.

Der Vorteil dieser bundesweiten Bündelung: Warnmeldungen lassen sich auch über Landesgrenzen hinweg nach einheitlichen Abläufen bearbeiten. Zieht ein Täter also in ein anderes Bundesland oder folgt dem Opfer, greifen dieselben Mechanismen.

Neu ist zudem, dass die Fußfessel dank einer Anpassung des Kindschaftsrechts künftig auch im Eltern-Kind-Verhältnis angeordnet werden kann.

Das sagt die sächsische Justizministerin

Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) betont: „Wir wollen Gewalttäter auf Abstand halten und Betroffene besser schützen. Gerade häusliche Gewalt kann zur tödlichen Gefahr werden. Die elektronische Fußfessel kann eine gefährliche Annäherung frühzeitig melden und der Polizei wertvolle Zeit verschaffen, um der geschützten Person zu helfen.“

Täglich rund 30 Gewalttaten im häuslichen Umfeld

Die Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit. Das Landeskriminalamt Sachsen erfasste im Lagebild Häusliche Gewalt für das Jahr 2025 insgesamt 10.613 Gewaltstraftaten und 11.531 Opfer im Freistaat. Besonders auffällig ist die Geschlechterverteilung: 71,2 Prozent der Opfer waren weiblich. Häusliche Gewalt trifft damit ganz überwiegend Frauen.

achsen hat auf diesem Feld bereits Erfahrung gesammelt. Es war 2025 das erste Bundesland, das die Fußfessel nach dem Spanischen Modell im Rahmen der strafrechtlichen Führungsaufsicht zur Aufenthaltsüberwachung einsetzte. (mit dpa)

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