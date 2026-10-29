Berlins Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat ihre Angst vor Hamas-Sympathisanten offenbart – festgehalten in einer versehentlich weitergeleiteten internen Notiz nach einem Gespräch mit dem Spiegel.

Zu Beginn der Woche führte das Medium ein Gespräch mit Eralp. Als ihr Sprecher die freigegebene Fassung zurückschickte, steckten darin noch Kommentare, die eigentlich nur für das eigene Team gedacht waren. So gelangten die vertraulichen Überlegungen der Politikerin an die Öffentlichkeit.

So reagieren Politiker auf Eralp-Enthüllungen

In dem Dokument strich Eralp eine Frage samt ihrer eigenen Antwort heraus. Zur Begründung notierte sie: „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen.“ Ratlos fügte sie hinzu: „Was machen wir jetzt? Können wir das ganze Interview stornieren?“

Die gestrichene Stelle drehte sich um den Palästina-Aktivisten Ibrahim Ibrahim. Er war nach der Abgeordnetenhauswahl im September bei der Wahlparty der Linken in Neukölln aufgetaucht. Der Verfassungsschutz ordnet ihn dem Umfeld der Terrororganisation PFLP zu, für die er in Deutschland wirbt.

Nach der Wahl reiste Ibrahim nach Istanbul, um dort an einer Konferenz mit Funktionären aus dem Hamas-Umfeld teilzunehmen. Die Spiegel-Journalisten hielten Eralp vor, Ibrahim habe den Chefplaner des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 als „Märtyrerhelden“ bezeichnet. Eralp bestätigte dies mit einem schlichten „Ja“, bevor die Passage in der Freigabe verschwand.

Was jetzt für die Regierungsbildung auf dem Spiel steht

Eralp will in einer Koalition mit Grünen und SPD Regierende Bürgermeisterin werden. Am kommenden Samstag entscheidet ein Landesparteitag der Linken über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.

Verantwortung heißt auch, keine Angst davor zu haben, Probleme und Wahrheiten klar zu benennen. Natürlich darf es nicht sein, dass Politikerinnen und Politiker um ihre Familie oder um sich selbst fürchten müssen. Das gilt selbstverständlich auch für Frau Eralp.Im Umfeld der Berliner Linken bewegen sich Menschen, die die Sicherheit Berlins gefährden und die öffentliche Ordnung bewusst angreifen wollen. Deshalb ist es so wichtig, den Verfassungsschutz und die Berliner Polizei zu stärken. Die Antwort darauf darf niemals sein, wegzuschauen oder zu schweigen und schon gar nicht, die Probleme zu leugnen, wie es Teile der Berliner Linken tun. Die Antwort muss sein: Probleme klar, offen und ehrlich benennen, Polizei, Verfassungsschutz und Justiz in ihrer Arbeit stärken und die Mittel des Rechtsstaats konsequent nutzen. Schützen müssen wir nicht diejenigen, die organisierte Kriminalität betreiben oder Terror verherrlichen, sondern unsere Polizei, den Verfassungsschutz und die Justiz.Für mich gilt, was immer gegolten hat: Wer Terror verherrlicht, wer Jüdinnen und Juden bedroht, wer kriminelle Strukturen aufbaut, darf in unserer Stadt keinen Platz und schon gar nicht im Umfeld von Parteien, die Berlin regieren wollen haben.Eine Regierung muss sich jederzeit an Recht und Gesetz halten und Extremisten und Kriminellen entschlossen entgegentreten. Sie darf niemals ihr Handeln von diesen Strukturen abhängig machen - schon gar nicht darf sie sich vor ihnen fürchten. Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich darauf verlassen können. — Kai Wegner (@kaiwegner) October 29, 2026

Berlins CDU-Chef Stefan Evers sieht in den Enthüllungen einen Beleg für seine Warnungen. Er fragte am Donnerstag, wie Eralp als Regierende Bürgermeisterin die Sicherheit von Millionen Menschen gewährleisten solle, wenn sie selbst Angst vor dem islamistischen Umfeld ihrer Partei habe. Berlin dürfe nicht in eine Lage geraten, in der Furcht vor Islamisten politische Entscheidungen lenke.

„Die Geister, die ich rief“: GdP-Chef zu Eralp

Auch der scheidende Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) äußerte sich auf der Plattform X. Eine Regierung dürfe ihr Handeln niemals von extremistischen Strukturen abhängig machen – „schon gar nicht darf sie sich vor ihnen fürchten“. Weiter schrieb Wegner: „Die Antwort darauf darf niemals sein, wegzuschauen oder zu schweigen und schon gar nicht, die Probleme zu leugnen, wie es Teile der Berliner Linken tun“.

Mit Alexander King kritisierte zudem ein früherer Linken-Politiker, der heute für das BSW spricht, die Verbindungen von Teilen der Linken ins islamistische Milieu seien längst bekannt. „Ich bin nicht ohne Grund aus der Linken ausgetreten, sondern genau deshalb, weil Eralp & Co. die politische Agenda dieser Leute, vor denen sie sich jetzt fürchtet, in die Linke hineingetragen haben“.

Der Landesvorsitzende der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Stephan Weh, sagte: „Natürlich bereitet uns diese Recherche große Sorgen, denn wir reden über jemanden, der tragende Verantwortung für die Menschen in unserer Stadt übernehmen möchte“. Die GdP habe bereits vor Wochen auf „Bedenken hinsichtlich der Regierungsfähigkeit der Linken hingewiesen“. Dabei gehe es um „Strukturen innerhalb der Partei, die sich in den letzten Jahren verfestigt haben und eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen“. Die Linke habe „bewusst am radikalen und Kriminellen Rand gefischt“. Weh schreibt weiter: „Die Geister, die ich rief, werde ich niemals wieder los. Es ist der Spitzenkandidatin und der Parteiführung nach wie vor nicht gelungen, diese radikalen Strömungen einzudämmen“.

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