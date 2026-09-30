Rote Hilfe und Elif Eralp: Was hinter dem vom Verfassungsschutz beobachteten Verein steckt

Berlins Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp war Mitglied. Der Inlandsgeheimdienst stuft die Rote Hilfe als linksextremistisch ein. Was dahintersteckt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp war bis 2025 Mitglied der Roten Hilfe – einem Verein, den der Verfassungsschutz als linksextremistisch einstuft. Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung; die Landesgeschäftsstelle der Linken bestätigte es.

Die Nachricht kommt in einer brisanten Phase: Die Linke hat unter Eralp die Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September deutlich gewonnen. Vorgespräche für mögliche Sondierungen mit Grünen und SPD stehen unmittelbar bevor. Was ist die Rote Hilfe? Warum beobachtet der Inlandsgeheimdienst den Verein? Und was macht ihn so umstritten?

Was hat es mit Elif Eralps Mitgliedschaft auf sich?

Laut der Landesgeschäftsstelle der Linken trat Eralp während ihres Jurastudiums in den Verein ein. Sie habe unterstützen wollen, „dass Menschen einen juristischen Beistand haben, die sich für linke und soziale Themen engagieren, auch wenn sie selbst nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen“. Danach sei sie „über Jahre passives Mitglied“ gewesen und schließlich „wegen teilweise anderer politischer Ansichten“ ausgetreten.

Die Mitgliedschaft hatte Eralp auf der Homepage des Abgeordnetenhauses offengelegt. Im Oktober 2025 war sie zur Spitzenkandidatin gewählt worden. Eralp ist nicht die einzige Politikerin mit Verbindung zum Verein: 2007 traten sechs Abgeordnete der Linkspartei bei, darunter die damalige stellvertretende Bundesvorsitzende Katja Kipping.

Die frühere Juso-Vorsitzende Franziska Drohsel war ebenfalls Mitglied, trat nach öffentlicher Kritik im Dezember 2007 aber wieder aus.

Was ist die Rote Hilfe und woher kommt sie?

Die Rote Hilfe e. V. mit Sitz in Göttingen unterstützt linke Aktivisten, die bei politischen Aktionen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie bezeichnet sich als „parteiunabhängige strömungsübergreifende linke Schutz- und Solidaritätsorganisation“ und bezuschusst vor allem Anwalts- und Verfahrenskosten.

2019 zahlte der Verein rund 220.000 Euro für Einzelfallhilfe aus. Mit rund 19.800 Mitgliedern (Stand 2026) ist die Rote Hilfe die größte Organisation der deutschen linken Szene. In den vergangenen Jahren wuchs sie stark: 2017 waren es noch 8.500 Mitglieder.

Gegründet wurde die heutige Organisation am 26. Januar 1975, maßgeblich auf Initiative der KPD/ML, einer marxistisch-leninistischen Kleinpartei. In den Anfangsjahren stand der Verein im Umfeld der Stadtguerilla – der RAF und der Bewegung 2. Juni. Er engagierte sich für die Prozesse und Haftbedingungen inhaftierter Mitglieder dieser Gruppen. Anfang der 1980er Jahre öffnete sich der Verein politisch, 1986 folgte die Umbenennung in Rote Hilfe e. V.

Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz bei der Roten Hilfe?

Der Verfassungsschutz ist Deutschlands Inlandsgeheimdienst. Er sammelt Informationen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, und berichtet darüber öffentlich im jährlichen Verfassungsschutzbericht. Die Rote Hilfe steht seit den frühen 1970er Jahren im Blick der Behörde – zunächst wegen ihrer Nähe zur RAF. Ab 1974 rechnete der Verfassungsschutz sie dem „Vorfeld des Terrorismus“ zu, 1977 erklärte er sie zum „Rekrutierungsfeld terroristischer Organisationen“. Seit 2012 wird der Verein formal beobachtet.

Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht leistet die Rote Hilfe „Straf- und Gewalttätern aus dem linksextremistischen Spektrum politische und finanzielle Unterstützung“ und versuche, „Sicherheits- und Justizbehörden sowie die rechtsstaatliche Demokratie zu diskreditieren“. Die Bundesregierung erklärte 2018, der Verein verfolge „in ihrer Gesamtheit linksextremistische und mithin verfassungsfeindliche Ziele“. Brandenburgs Innenminister sprach 2013 von einer „Scharnierfunktion“: Die Rote Hilfe werde als einzige linksextreme Organisation von allen Linksextremisten und vielen Linksalternativen akzeptiert.

Informationen und Einschätzungen des Geheimdienstes sind unabhängig nicht überprüfbar.

Warum ist die Rote Hilfe so umstritten?

Kritiker stören sich an den Bedingungen für Hilfe. Der Verein erwartet von Unterstützten Aussageverweigerung bei Polizei und Gericht. Wer sich von seiner Tat distanziert oder Reue zeigt, dem kann die Unterstützung gekürzt oder gestrichen werden. Ein Bundesvorstandsmitglied bekräftigte: Wer die Tat bereue, sei kein Fall für die Rote Hilfe.

Hinzu kommt das Verhältnis zur RAF. Die Vereinszeitung druckte 2016 eine Solidaritätsbekundung an mutmaßliche ehemalige RAF-Mitglieder: „Lasst es Euch gutgehen … und lasst Euch nicht erwischen!“ Zur Verhaftung von Daniela Klette 2024 sprach der Verein von „jahrzehntelanger Verfolgungswut“ und einem „staatlichen Rachebedürfnis“ und rief unter dem Motto „Stoppt den Staatsterrorismus!“ zur Demonstration auf.

2018 diskutierte Bundesinnenminister Horst Seehofer ein Verbot. Aus der Linken wurde dies als „rein politisch kalkuliertes Manöver“ kritisiert. Ein Verbotsantrag der AfD in Nordrhein-Westfalen wurde 2019 von CDU, SPD, FDP und Grünen abgelehnt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema