Wer in Berlin nach einem guten Essen noch einen Espresso bestellt, bekommt mit einiger Wahrscheinlichkeit Kaffee aus Tempelhof serviert. Das Rutz bezieht seine Bohnen seit 2010 von Elisabeth und Willy Andraschko, und auch die Paris Bar und das Grill Royal gehören seit Jahren zu ihren Kunden.



Ihre Geschichte geht aber zurück ins Jahr 1979, als Willy Andraschko in ein Wiener Kaffeehaus in Berlin einstieg. Das Café Einstein wurde zum Treffpunkt für Schriftsteller, Musiker und Künstler. Mit dem Rösten fingen die beiden schließlich in den Neunzigern an, weil ihnen kein Kaffee, den man kaufen konnte, gut genug war.